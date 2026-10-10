Wielka promocja w Biedronce tylko 10 października. Ludzie będą robić zapasy
Biedronka przygotowała jednodniową promocję na czekoladki Merci. Tylko 10 października opakowanie 400 g będzie można kupić za 29,99 zł z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Cena regularna bez karty lub poza limitem wynosi 39,99 zł, więc klient oszczędza 10 zł na jednym opakowaniu.
Merci za 29,99 zł
Promocja obejmuje czekoladki Merci 400 g.
Cena promocyjna:
29,99 zł za sztukę
Cena bez karty Moja Biedronka lub poza limitem to:
39,99 zł za sztukę
Jest limit
Oferta ma dzienny limit:
4 sztuki na kartę Moja Biedronka
To oznacza, że przy zakupie maksymalnej liczby opakowań można zaoszczędzić łącznie 40 zł względem ceny 39,99 zł za sztukę.
Tylko jednego dnia
Promocja obowiązuje wyłącznie 10 października.
To oferta, która może zainteresować osoby kupujące słodycze na prezent albo robiące zapas przed nadchodzącymi okazjami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.