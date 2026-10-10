Wielka promocja w Biedronce tylko 10 października. Ludzie będą robić zapasy

10 października 2026 08:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała jednodniową promocję na czekoladki Merci. Tylko 10 października opakowanie 400 g będzie można kupić za 29,99 zł z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Cena regularna bez karty lub poza limitem wynosi 39,99 zł, więc klient oszczędza 10 zł na jednym opakowaniu.

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Promocja obejmuje czekoladki Merci 400 g.

Cena promocyjna:

29,99 zł za sztukę

Cena bez karty Moja Biedronka lub poza limitem to:

39,99 zł za sztukę

Jest limit

Oferta ma dzienny limit:

4 sztuki na kartę Moja Biedronka

To oznacza, że przy zakupie maksymalnej liczby opakowań można zaoszczędzić łącznie 40 zł względem ceny 39,99 zł za sztukę.

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Promocja obowiązuje wyłącznie 10 października.

To oferta, która może zainteresować osoby kupujące słodycze na prezent albo robiące zapas przed nadchodzącymi okazjami.

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