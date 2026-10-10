Uwaga! Wielka promocja w Biedronce tylko w sobotę. 1+1 gratis
Biedronka przygotowała mocną, jednodniową promocję dla właścicieli psów. Tylko w sobotę 10 października przy zakupie dwóch opakowań suchej karmy Pedigree 7 kg drugie można otrzymać gratis. Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Promocja dotyczy suchej karmy Pedigree Adult z wołowiną i warzywami, 7 kg.
Kupujesz dwa, płacisz za jedno
Mechanizm promocji to:
1+1 gratis
Przy zakupie dwóch opakowań każde wychodzi po:
37,50 zł
Cena jednej sztuki bez karty lub poza limitem wynosi 74,99 zł.
To oznacza, że za dwa duże, 7-kilogramowe opakowania klient zapłaci łącznie około 75 zł, zamiast niemal 150 zł.
Jest limit
Biedronka wprowadziła limit:
6 sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka
Oznacza to, że można skorzystać z promocji maksymalnie trzy razy i otrzymać łącznie trzy opakowania gratis.
Tylko w sobotę
Najważniejsze ograniczenie to czas.
Promocja obowiązuje wyłącznie 10 października, więc jest to oferta jednodniowa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.