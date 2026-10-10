Uwaga! Wielka promocja w Biedronce tylko w sobotę. 1+1 gratis

10 października 2026 10:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała mocną, jednodniową promocję dla właścicieli psów. Tylko w sobotę 10 października przy zakupie dwóch opakowań suchej karmy Pedigree 7 kg drugie można otrzymać gratis. Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja dotyczy suchej karmy Pedigree Adult z wołowiną i warzywami, 7 kg.

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Mechanizm promocji to:

1+1 gratis

Przy zakupie dwóch opakowań każde wychodzi po:

37,50 zł

Cena jednej sztuki bez karty lub poza limitem wynosi 74,99 zł.

To oznacza, że za dwa duże, 7-kilogramowe opakowania klient zapłaci łącznie około 75 zł, zamiast niemal 150 zł.

Jest limit

Biedronka wprowadziła limit:

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Oznacza to, że można skorzystać z promocji maksymalnie trzy razy i otrzymać łącznie trzy opakowania gratis.

Tylko w sobotę

Najważniejsze ograniczenie to czas.

Promocja obowiązuje wyłącznie 10 października, więc jest to oferta jednodniowa.

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