Od środy duże wyłączenia wody na Mazowszu. Te ulice i miejscowości zostaną bez dostaw

7 października 2026 08:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W środę, 7 października, mieszkańcy części Warszawy i kilku miejscowości pod stolicą muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. W niektórych rejonach utrudnienia potrwają nawet sześć–siedem godzin. Powodem są prace i rozbudowa sieci wodociągowej. Największe wyłączenia obejmą m.in. Białołękę, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.

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Warszawa. Duże wyłączenie na Białołęce

MPWiK Warszawa zapowiada na środę 7 października duże wyłączenie na Białołęce.

Od godz. 15:00 do 20:00 wody zabraknie przy kilkudziesięciu adresach, m.in. przy ulicach:

  • Aluzyjnej – liczne numery od 1 do 38,
  • Anilinowej,
  • Osiedle,
  • Sprawnej 19.

Dodatkowo od godz. 16:00 do 20:00 planowane jest wyłączenie przy ul. Jesiennych Liści, obejmujące wiele budynków, m.in. numery 3B–3D, 5A–5D, 9A–9D, 11A–11D, 17A–17D oraz 31, 33 i 35.

Ożarów Mazowiecki. Bez wody od 9:00 do 15:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim informuje, że 7 października od godz. 9:00 do 15:00 przerwa w dostawie wody obejmie budynki przy:

  • ul. Stefana Żeromskiego od nr 1, od torów, do ul. Zielnej,
  • ul. Granicznej od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Mikołaja Kopernika,
  • ul. Zielnej od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Ożarowskiej.

Powodem są prace na sieci wodociągowej.

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Stare Babice. Przerwa od 8:30 do 15:00

Kolejne wyłączenie zapowiedziano w Starych Babicach.

W środę od godz. 8:30 do 15:00 bez wody zostaną mieszkańcy:

  • ul. Koczarskiej – numery parzyste od 74 do 90 i nieparzyste od 79 do 95,
  • ul. Osiedlowej – nr 29B i 33.

Gminne przedsiębiorstwo Eko-Babice podaje, że powodem jest rozbudowa sieci wodociągowej.

Wyłączenia będą też następnego dnia

Utrudnienia nie skończą się na środzie.

W Ożarowie Mazowieckim już na 8 października zaplanowano kolejną przerwę – tym razem w Umiastowie, przy ul. Umiastowskiej 70, 70A, 72B i 72C, również w godz. 9:00–15:00.

W gminie Stare Babice w czwartek, 8 października, od 8:30 do 15:00 bez wody mają zostać mieszkańcy Koczarg Nowych, m.in. przy ulicach Bugaj, Wiosennej, Różanej i Czarnego Bzu.

Warto zrobić zapas wcześniej

Przy kilkugodzinnych przerwach mieszkańcy powinni wcześniej przygotować wodę przede wszystkim do:

  • picia i gotowania,
  • mycia,
  • podania leków,
  • potrzeb dzieci i zwierząt,
  • spłukiwania toalety.

Po wznowieniu dostaw może też chwilowo pojawić się zmętnienie lub osad. W takich sytuacjach przedsiębiorstwa wodociągowe zalecają przepuszczenie wody przez kilka minut do momentu, aż stanie się klarowna.

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