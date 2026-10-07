Od środy duże wyłączenia wody na Mazowszu. Te ulice i miejscowości zostaną bez dostaw
W środę, 7 października, mieszkańcy części Warszawy i kilku miejscowości pod stolicą muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. W niektórych rejonach utrudnienia potrwają nawet sześć–siedem godzin. Powodem są prace i rozbudowa sieci wodociągowej. Największe wyłączenia obejmą m.in. Białołękę, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.
Warszawa. Duże wyłączenie na Białołęce
MPWiK Warszawa zapowiada na środę 7 października duże wyłączenie na Białołęce.
Od godz. 15:00 do 20:00 wody zabraknie przy kilkudziesięciu adresach, m.in. przy ulicach:
- Aluzyjnej – liczne numery od 1 do 38,
- Anilinowej,
- Osiedle,
- Sprawnej 19.
Dodatkowo od godz. 16:00 do 20:00 planowane jest wyłączenie przy ul. Jesiennych Liści, obejmujące wiele budynków, m.in. numery 3B–3D, 5A–5D, 9A–9D, 11A–11D, 17A–17D oraz 31, 33 i 35.
Ożarów Mazowiecki. Bez wody od 9:00 do 15:00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim informuje, że 7 października od godz. 9:00 do 15:00 przerwa w dostawie wody obejmie budynki przy:
- ul. Stefana Żeromskiego od nr 1, od torów, do ul. Zielnej,
- ul. Granicznej od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Mikołaja Kopernika,
- ul. Zielnej od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Ożarowskiej.
Powodem są prace na sieci wodociągowej.
Stare Babice. Przerwa od 8:30 do 15:00
Kolejne wyłączenie zapowiedziano w Starych Babicach.
W środę od godz. 8:30 do 15:00 bez wody zostaną mieszkańcy:
- ul. Koczarskiej – numery parzyste od 74 do 90 i nieparzyste od 79 do 95,
- ul. Osiedlowej – nr 29B i 33.
Gminne przedsiębiorstwo Eko-Babice podaje, że powodem jest rozbudowa sieci wodociągowej.
Wyłączenia będą też następnego dnia
Utrudnienia nie skończą się na środzie.
W Ożarowie Mazowieckim już na 8 października zaplanowano kolejną przerwę – tym razem w Umiastowie, przy ul. Umiastowskiej 70, 70A, 72B i 72C, również w godz. 9:00–15:00.
W gminie Stare Babice w czwartek, 8 października, od 8:30 do 15:00 bez wody mają zostać mieszkańcy Koczarg Nowych, m.in. przy ulicach Bugaj, Wiosennej, Różanej i Czarnego Bzu.
Warto zrobić zapas wcześniej
Przy kilkugodzinnych przerwach mieszkańcy powinni wcześniej przygotować wodę przede wszystkim do:
- picia i gotowania,
- mycia,
- podania leków,
- potrzeb dzieci i zwierząt,
- spłukiwania toalety.
Po wznowieniu dostaw może też chwilowo pojawić się zmętnienie lub osad. W takich sytuacjach przedsiębiorstwa wodociągowe zalecają przepuszczenie wody przez kilka minut do momentu, aż stanie się klarowna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.