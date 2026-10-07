Od środy w Action mocna okazja na markową suszarkę. Cena spada do 69,95 zł
Action od środy, 7 października, przecenia suszarkę Remington Ionic Dry 2200 W do 69,95 zł. To o 15,55 zł mniej niż dotychczasowa cena 85,50 zł, czyli obniżka wynosi około 18 proc. Po porównaniu z aktualnymi cenami podobnych modeli Remington w polskich sklepach widać, że oferta Action jest naprawdę konkurencyjna.
Promocja obowiązuje w ramach „Promocji tygodnia” od 7 do 13 października. Na grafice Action widnieje cena 69,95 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 85,50 zł.
Remington 2200 W za 69,95 zł. Co dostajemy?
Model oferowany przez Action ma moc 2200 W, technologię jonową, 3 ustawienia temperatury, 2 poziomy nawiewu, funkcję chłodnego powietrza oraz dwie nasadki. Producent deklaruje też, że jonizacja ma ograniczać puszenie włosów.
To nie jest więc podstawowa, mała suszarka podróżna, ale pełnowymiarowy model do codziennego użytku.
Sprawdziliśmy ceny. Action wypada bardzo dobrze
Porównanie nie jest idealne 1:1, ponieważ w innych sklepach występują różne warianty z rodziny Ionic Dry, ale daje dobry obraz poziomu cenowego.
Ceneo pokazuje obecnie Remington Ionic Dry D3190 2200 W za około 84,99 zł, a wariant D3190S z jonizacją, dyfuzorem i zimnym nawiewem można znaleźć za około 79,99 zł.
Inne modele Remington o mocy 2200 W pojawiają się także w cenach około 89–100 zł, a niektóre oferty są jeszcze wyższe.
Na tym tle 69,95 zł w Action jest bardzo mocną ceną. To około 10 zł mniej niż jedna z najtańszych aktualnych ofert porównywalnego modelu D3190S i około 15 zł mniej niż typowa cena 84,99–85,50 zł.
Jest tańsza oferta w sieci, ale z ważnym haczykiem
Na Allegro można znaleźć model Remington 2200 W nawet za około 68 zł, jednak wskazana oferta dotyczy egzemplarza powystawowego, a więc nie jest bezpośrednio porównywalna z nowym produktem sprzedawanym w Action.
Przy porównywaniu cen warto więc sprawdzać nie tylko kwotę, lecz także stan produktu, dokładny model, wyposażenie i warunki gwarancji.
Czy to dobra okazja?
Tak — przy cenie 69,95 zł to bardzo atrakcyjna oferta na nową, markową suszarkę 2200 W z jonizacją. Szczególnie że typowe aktualne ceny podobnych modeli Remington mieszczą się bliżej 80–100 zł.
Nie oznacza to, że jest to absolutnie najniższa cena w całym internecie dla każdego wariantu Remingtona, ale na tle nowych modeli o podobnej specyfikacji Action wypada bardzo dobrze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.