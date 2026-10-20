Od stycznia ZUS wypłaci więcej pieniędzy. Niektórzy seniorzy mogą zyskać ponad 1000 zł miesięcznie!
Od 1 stycznia 2027 roku tysiące seniorów mogą zobaczyć wyższe przelewy z ZUS. W życie wejdzie ważna zmiana dotycząca renty wdowiej. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent. Dla części uprawnionych oznacza to dodatkowe setki złotych miesięcznie, a przy odpowiednio wysokich świadczeniach podwyżka może przekroczyć 1000 zł. Jest jednak istotne ograniczenie.
ZUS zwiększy wypłaty. Zmiana już od stycznia
Renta wdowia pozwala osobom uprawnionym łączyć własną emeryturę lub rentę z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
Obecnie można otrzymywać 100 procent jednego świadczenia i 15 procent drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent.
To oznacza, że osoby już korzystające z renty wdowiej otrzymają wyższe wypłaty, o ile nie ograniczy ich ustawowy limit.
Nawet ponad 1000 zł więcej? Decyduje wysokość świadczeń
Przykładowo, jeśli drugie świadczenie wynosi 3000 zł, zwiększenie jego udziału z 15 do 25 procent oznacza dodatkowe 300 zł miesięcznie.
Przy drugim świadczeniu wynoszącym 5000 zł różnica wynosi 500 zł miesięcznie, a przy 10 000 zł — 1000 zł.
Uwaga: są to wyłącznie wyliczenia matematyczne. Nie oznaczają, że ZUS faktycznie wypłaci takie kwoty. Obowiązuje bowiem limit łącznej wypłaty, wynoszący trzykrotność najniższej emerytury. W praktyce ogranicza on wysokość możliwej podwyżki.
Jest ważny limit. Nie każdy otrzyma pełną podwyżkę
ZUS sprawdza, czy suma wypłacanych świadczeń nie przekracza ustawowego pułapu. Jeżeli go przekracza, wypłata zostaje odpowiednio ograniczona.
Dlatego nie wszyscy uprawnieni odczują podwyżkę w jednakowym stopniu. Niektóre osoby otrzymają kilkaset złotych więcej, inne znacznie mniej, a część może nie odczuć zmiany.
Czy trzeba składać nowy wniosek?
Osoby, którym już przyznano rentę wdowią, nie muszą ponownie występować o zwiększenie udziału drugiego świadczenia. ZUS zastosuje nową proporcję od stycznia 2027 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.