Od września 2026 tysiące Polaków straci oszczędności całego życia. Zostało 11 dni, tłumy w urzędach, ludzie ratują środki
Kupiłeś kiedyś działkę z myślą, że dom postawisz na niej za kilka lat? Do 31 sierpnia możesz jeszcze złożyć wniosek o warunki zabudowy na zasadach obowiązujących od dwudziestu lat. Po tej dacie o losie twojej działki zdecyduje dokument, którego zdecydowana większość gmin wciąż nie uchwaliła.
1 września stare studia tracą moc, a wnioski złożone później trafią w pustkę
Data nie jest już przedmiotem spekulacji. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 30 kwietnia 2026 r., stosunkiem 241 głosów za, przy 3 przeciw i 205 wstrzymujących się, a prezydent ją podpisał. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumenty, na których opiera się dziś wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zachowują moc najdłużej do 31 sierpnia 2026 r. To już trzeci wyznaczony termin, po pierwotnym 31 grudnia 2025 r. z ustawy z 7 lipca 2023 r. i po 30 czerwca 2026 r. z nowelizacji kwietniowej z ubiegłego roku.
Mechanizm, który uruchamia się dzień później, jest brutalnie prosty. W gminie, która nie zdąży uchwalić planu ogólnego, wnioski o warunki zabudowy złożone od 1 września nie zostaną rozpatrzone. Nie chodzi o dłuższe oczekiwanie ani o dodatkowe wymogi, tylko o brak podstawy prawnej do wydania decyzji, aż do momentu, w którym gmina swój plan uchwali. Nie ma przy tym przepisu ratunkowego dla właścicieli działek, które dziś kwalifikują się do zabudowy.
Ratunkiem jest wyłącznie wcześniejsze złożenie wniosku. Postępowania wszczęte do 31 sierpnia toczą się według dotychczasowych reguł, nawet jeżeli decyzja zapadnie długo po wejściu planu ogólnego w życie, i nawet jeżeli ten plan okaże się dla działki niekorzystny. To jedyna furtka, jaka pozostała, i zamyka się za 11 dni.
Plan ogólny ma mniej niż jedna gmina na sto
Skala niewykonania reformy tłumaczy, dlaczego termin przesuwano trzykrotnie. Według monitoringu prowadzonego na Geoportalu Krajowym, na 2479 gmin w Polsce plan ogólny uchwaliło i opublikowało 14 samorządów, czyli około 0,6 proc. Projekt planu, a więc dokument skierowany do konsultacji, ale jeszcze nieuchwalony, udostępniło 811 gmin (32,7 proc.). Prace rozpoczęło, lecz projektu nie pokazało, 1449 gmin (58,5 proc.). Aż 205 samorządów, czyli 8,3 proc., nie podjęło nawet uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu. W marcu liczba uchwalonych planów wzrosła do 31, co przy dwóch tysiącach czterystu gminach nadal oznacza margines statystyczny.
Powód nie leży w opieszałości urzędników, tylko w czasochłonności samej procedury. Od podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu do jego uchwalenia mijało dotąd średnio od 15 do 20 miesięcy. Gmina, która ruszyła z pracami w zeszłym roku, matematycznie nie ma szans zamknąć ich do końca sierpnia. Ustawodawca dostrzegł zresztą przeciążenie urzędów i zawiesił do 31 grudnia 2026 r. kary w wysokości 500 zł za każdy dzień przekroczenia 90-dniowego terminu na wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązek rozpatrzenia złożonych wniosków pozostał jednak bez zmian.
Warszawa podzieliła się na 16 013 stref, ale sama nie ma pewności, czy zdąży
Stolica jest w tej sprawie przypadkiem wyjątkowo pouczającym, bo miasto mówi o swoich szansach otwarcie. W komunikacie opublikowanym na stronie ratusza czytamy, że zakończenie całej procedury do końca sierpnia pozostaje wyzwaniem ze względu na bardzo dużą liczbę uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych oraz konieczność przeprowadzenia uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi. Równolegle Rada Warszawy zmieniła termin przekazania projektu strategii rozwoju miasta do uchwalenia, przesuwając go również na 31 sierpnia 2026 r. Oba dokumenty powstają razem i mają tworzyć spójny system.
Rozmiar zadania oddaje jedna liczba: projekt planu ogólnego dzieli Warszawę na 16 013 stref planistycznych rozłożonych na ponad 500 km². Każda z nich określa profil funkcjonalny terenu oraz maksymalne parametry zabudowy, czyli wysokość, intensywność i powierzchnię biologicznie czynną. Największy udział ma strefa otwarta, obejmująca 25,9 proc. powierzchni miasta, czyli 13 064 ha, chroniąca lasy, wody i tereny zielone przed zabudową. Druga jest strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną z udziałem 19,9 proc., co odpowiada 10 039 ha.
Ratusz wyliczył też wprost, co się stanie, jeśli terminu nie dotrzyma. Do czasu uchwalenia planu ogólnego miasto nie będzie mogło uchwalać nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem części już zaawansowanych procedur, ani wydawać decyzji o warunkach zabudowy dla wniosków złożonych po tej dacie. Brak planu nie wpłynie natomiast na postępowania już wszczęte, na decyzje wydane wcześniej ani na decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla właścicieli działek w Wawrze, Białołęce, Wesołej czy Wilanowie, a także w gminach obwarzanka, oznacza to jedno: znaczenie ma wyłącznie to, czy wniosek zdąży trafić do urzędu przed końcem miesiąca.
Po uchwaleniu planu decyduje obszar uzupełnienia zabudowy, którego gmina nie musi wyznaczać
Uchwalenie planu ogólnego nie oznacza automatycznego powrotu do normalności, i to jest druga część problemu. W gminie z planem decyzje o warunkach zabudowy wydaje się wyłącznie dla działek położonych w obszarach uzupełnienia zabudowy. Wyznaczenie takiego obszaru jest dla gminy fakultatywne, więc może go w ogóle nie utworzyć. Jeżeli go tworzy, obowiązują sztywne kryteria: potrzebne jest co najmniej 5 budynków, z których każdy leży nie dalej niż 100 metrów od kolejnego. Działka oddalona o 200 metrów od zabudowań nie spełnia tego warunku niezależnie od tego, jak wygląda otoczenie i jaką ma infrastrukturę.
Zmieniła się także trwałość samych decyzji. Nowe warunki zabudowy wydawane są na czas określony, czyli 5 lat od uprawomocnienia, podczas gdy wcześniej obowiązywały bezterminowo. Od 1 lipca tego roku wniosek o warunki zabudowy może natomiast złożyć wyłącznie osoba mająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wcześniej mógł to zrobić każdy, także kupujący sprawdzający potencjał działki przed transakcją, co dla części rynku było standardową procedurą przy zakupie.
Wniosek złożony 31 sierpnia z brakiem formalnym może nie uratować niczego
Kluczowy szczegół, który ginie w poradnikach, dotyczy tego, co właściwie liczy się do terminu. Znaczenie ma skuteczne wszczęcie postępowania, a nie sam fakt wysłania koperty. Niekompletna mapa, błędne dane działki albo brak wymaganego dokumentu kończą się wezwaniem do uzupełnienia braków, a przy wniosku złożonym w ostatnich dniach sierpnia powstaje realne ryzyko, że postępowanie nie zostanie wszczęte przed datą graniczną. Traktowanie 31 sierpnia jako dnia, w którym można jeszcze wszystko załatwić, jest więc najkosztowniejszym możliwym błędem.
Do wniosku potrzebne są przede wszystkim mapa z zaznaczeniem granic działki i planowanej lokalizacji budynku, wypis z rejestru gruntów oraz formularz dostępny w urzędzie gminy. Gotowy projekt domu nie jest wymagany, wystarczy koncepcja z gabarytami budynku, co dla wielu właścicieli jest zaskoczeniem i powodem niepotrzebnego odkładania sprawy. Wąskim gardłem bywa geodeta, którego terminy w sierpniu są już w wielu miejscach zapełnione, oraz oczekiwanie na dokumenty z ewidencji gruntów.
Zanim cokolwiek złożysz, sprawdź, na jakim etapie jest twoja gmina. Monitoring postępu prac nad planami ogólnymi prowadzony jest w Geoportalu Krajowym, gdzie po włączeniu odpowiedniej warstwy każda gmina oznaczona jest jednym z czterech statusów: brak rozpoczętych prac, prace w toku, projekt opublikowany, plan uchwalony. Jeżeli gmina projekt już udostępniła, warto go otworzyć i sprawdzić, w jakiej strefie znalazła się konkretna działka i czy objęto ją obszarem uzupełnienia zabudowy. To informacja, która przesądza o tym, czy wniosek składany w tym tygodniu jest ostatnią szansą, czy tylko formalnością do załatwienia spokojnie w przyszłym roku.
Jeśli urząd odmawia przyjęcia wniosku albo zawiesza postępowanie, powołując się na trwające prace nad planem ogólnym, warto wiedzieć, że przepisy przejściowe pozwalają prowadzić sprawy na dotychczasowych zasadach aż do wejścia planu w życie. Takie postanowienie można zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do sądu administracyjnego. Przy 11 dniach do terminu droga sądowa niczego nie zdąży naprawić, ale samo pisemne złożenie wniosku z potwierdzeniem daty wpływu zabezpiecza pozycję właściciela na później.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.