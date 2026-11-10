Od wtorku duże utrudnienia w centrum Warszawy. Zamkną ważne ulice, autobusy pojadą objazdami. Pierwsze zmiany już o 16:00

10 listopada 2026 05:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowcy i pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą przygotować się na poważne utrudnienia. We wtorek, 10 listopada, w centrum Warszawy zamknięte zostaną fragmenty ważnych ulic, a autobusy dziewięciu linii pojadą zmienionymi trasami. Powodem są państwowe uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości oraz zaplanowane zgromadzenia publiczne. Pierwsze zamknięcia rozpoczną się już o godzinie 16:00, a część ograniczeń może potrwać do 22:00.

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Warszawski autobus stojący na przystanku.
Autobus. Fot. Warszawa w Pigułce.

Warszawa przygotowuje się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Choć główne wydarzenia odbędą się w środę, 11 listopada, utrudnienia rozpoczną się dzień wcześniej.

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Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się Capstrzyk Niepodległości z udziałem żołnierzy. W związku z uroczystością miasto wprowadzi czasowe ograniczenia w ruchu.

Wieczorem przez centrum przejdą również uczestnicy zgromadzenia publicznego. To oznacza kolejne możliwe zamknięcia i zmiany tras autobusów.

Od 16:00 zamkną ulicę w centrum Warszawy

Jak informuje stołeczny ratusz, we wtorek na ulicy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Od godziny 16:00 do 20:00 ulica zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego.

To jednak nie koniec zmian.

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W godzinach 16:30–19:30 kierowcy nie przejadą przez fragment placu Piłsudskiego pomiędzy ulicami Królewską i Wierzbową.

Zamknięta będzie również ulica Królewska od placu Małachowskiego w kierunku Krakowskiego Przedmieścia.

Osoby jadące Królewską od Marszałkowskiej będą musiały skręcić w Mazowiecką. Ratusz przewidział wyjątki dla uprawnionego dojazdu do hotelu i Pasażu Niżyńskiego.

Utrudnienia mogą być odczuwalne również na pobliskich ulicach, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu.

Dziewięć linii autobusowych na objazdach

Warszawski Transport Publiczny zapowiedział zmiany dotyczące linii:

106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

W pierwszym etapie, podczas Capstrzyku Niepodległości, zmienione trasy dotyczą przede wszystkim linii 106, 107, 111, 128 i 175.

Linia 106

W kierunku Mariensztatu autobusy ominą zamknięty fragment, jadąc przez plac Małachowskiego, Mazowiecką, Świętokrzyską i Kopernika.

Linia 107

W kierunku Metra Wilanowska przewidziano trasę przez Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Królewską i plac Małachowskiego.

Linia 111

W kierunku Gocławia autobusy pojadą przez Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat.

W kierunku Esperanto trasa objazdowa poprowadzi przez Królewską, Marszałkowską i plac Bankowy.

Linie 128 i 175

To jedna z najważniejszych zmian dla pasażerów.

Autobusy jadące w kierunku placu Piłsudskiego mają kończyć kursy na przystanku EMILII PLATER 02.

W przeciwnych kierunkach — do Szczęśliwic i Lotniska Chopina — również będą rozpoczynały kursowanie z tego przystanku, jadąc przez Emilii Plater, Świętokrzyską i Nowy Świat.

Oznacza to, że pasażerowie planujący podróż w okolice placu Piłsudskiego powinni dokładnie sprawdzić miejsce zakończenia kursu.

Od 18:00 kolejne utrudnienia. Przez centrum przejdzie zgromadzenie

Na tym nie zakończą się wtorkowe zmiany.

W godzinach 18:00–22:00 zaplanowano zgromadzenie publiczne rozpoczynające się w rejonie ulicy Świętojańskiej.

Uczestnicy mają przejść trasą prowadzącą przez:

  • plac Zamkowy,
  • Kanonię,
  • Dziekanię,
  • ulicę Jezuicką,
  • Krakowskie Przedmieście,
  • ulicę Tokarzewskiego-Karaszewicza,
  • plac Piłsudskiego.

Podczas przemarszu policja może czasowo ograniczać ruch na kolejnych ulicach.

Jeżeli autobusy nie będą mogły przejechać Krakowskim Przedmieściem i przez plac Piłsudskiego, WTP przewiduje dodatkowe objazdy.

Zmiany mogą objąć linie 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.

Autobusy mogą ominąć dużą część Śródmieścia

Podczas wieczornego zgromadzenia część autobusów może zostać skierowana na znacznie dłuższe trasy.

Linia 107 w kierunku Metra Wilanowska może pojechać przez Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie i Kruczą.

Linia 111 w kierunku Gocławia może kursować przez Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie i rondo de Gaulle’a.

Autobusy linii 116, 180 i 503 jadące w kierunku Wilanowa i Natolina Północnego mogą korzystać z objazdu przez Kapucyńską, aleję „Solidarności”, plac Bankowy, Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie, Bracką i plac Trzech Krzyży.

Linia 178 w kierunku Skoroszy może zostać skierowana przez Kapucyńską, aleję „Solidarności”, plac Bankowy, Marszałkowską i Świętokrzyską.

Ostateczny przebieg tras będzie zależeć od możliwości przejazdu i decyzji służb kierujących ruchem.

Nieczynne przystanki w centrum. Pasażerowie muszą uważać

W związku z ograniczeniami i objazdami pasażerowie powinni sprawdzać dostępność przystanków w centrum miasta.

W komunikatach dotyczących zmian wymieniono między innymi:

  • UNIWERSYTET 01 i 02,
  • PLAC TEATRALNY 01, 02 i 04,
  • PLAC PIŁSUDSKIEGO 01, 02 i 06,
  • HOTEL BRISTOL 01 i 02,
  • PLAC ZAMKOWY 01 i 02,
  • ORDYNACKA 01 i 02,
  • FOKSAL 01 i 02.

Poszczególne przystanki mogą pozostawać nieczynne w okresach obowiązywania określonych objazdów. Nie oznacza to automatycznie całodziennego wyłączenia każdego z nich.

Dodatkowo przewidziano przystanek tymczasowy KAPITULNA 51 przy ulicy Kapucyńskiej, około 20 metrów za skrzyżowaniem z Miodową.

Mają z niego korzystać autobusy linii 116, 178, 180 i 503 jadące w kierunku Wilanowa, Skoroszy i Natolina Północnego.

Na utrudnienia nakładają się wcześniejsze ograniczenia po tragedii w Krakowie

Sytuacja komunikacyjna w centrum Warszawy jest dodatkowo skomplikowana ze względu na środki bezpieczeństwa wprowadzone po tragicznym zamachu w Krakowie.

Stołeczne służby ustawiły wcześniej betonowe zapory na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia.

W związku z tym część autobusów już korzysta ze zmienionych tras.

Wtorkowe uroczystości i zgromadzenia mogą więc powodować dodatkowe zmiany w stosunku do organizacji ruchu obowiązującej w poprzednich dniach.

Pasażerowie powinni korzystać z aktualnych komunikatów WTP, zamiast opierać się wyłącznie na standardowych rozkładach jazdy.

11 listopada kolejne zamknięcia w Warszawie

Wtorkowe utrudnienia są wstępem do środowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Na 11 listopada zaplanowano między innymi Bieg Niepodległości, uroczystości państwowe, wydarzenia kulturalne oraz Marsz Niepodległości.

W związku z tym ograniczenia w ruchu obejmą znacznie większą część stolicy, w tym ważne arterie komunikacyjne.

WTP zapowiada bieżące informowanie pasażerów o zmianach.

Szczególnie osoby planujące dojazd do centrum, na dworce kolejowe lub w kierunku Lotniska Chopina powinny uwzględnić możliwość opóźnień.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli we wtorek, 10 listopada, zamierzasz przemieszczać się przez centrum Warszawy, najlepiej zaplanować podróż z wyprzedzeniem.

Najważniejsze godziny utrudnień to:

Godziny Utrudnienie
Cały dzień Zakaz parkowania na Tokarzewskiego-Karaszewicza
16:00–20:00 Zamknięcie Tokarzewskiego-Karaszewicza
16:30–19:30 Zamknięcie części placu Piłsudskiego i Królewskiej
18:00–22:00 Zgromadzenie i możliwe kolejne ograniczenia na trasie przemarszu

Warto rozważyć skorzystanie z metra lub kolei, jeżeli pozwala na to planowana trasa podróży. Dostępność poszczególnych wejść, ulic i dojść do przystanków należy sprawdzić na bieżąco.

Najważniejsze: pierwsze zamknięcia rozpoczną się już o 16:00, a utrudnienia w komunikacji mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Aktualne informacje dostępne są na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego oraz miejskiego serwisu Infoulice.

Źródła: Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 19115, Infoulice oraz komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego „Capstrzyk Niepodległości i zgromadzenia 10 listopada”, aktualizowany 9 listopada 2026 r.

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