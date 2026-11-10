Od wtorku duże utrudnienia w centrum Warszawy. Zamkną ważne ulice, autobusy pojadą objazdami. Pierwsze zmiany już o 16:00
Kierowcy i pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego muszą przygotować się na poważne utrudnienia. We wtorek, 10 listopada, w centrum Warszawy zamknięte zostaną fragmenty ważnych ulic, a autobusy dziewięciu linii pojadą zmienionymi trasami. Powodem są państwowe uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości oraz zaplanowane zgromadzenia publiczne. Pierwsze zamknięcia rozpoczną się już o godzinie 16:00, a część ograniczeń może potrwać do 22:00.
Warszawa przygotowuje się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Choć główne wydarzenia odbędą się w środę, 11 listopada, utrudnienia rozpoczną się dzień wcześniej.
Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się Capstrzyk Niepodległości z udziałem żołnierzy. W związku z uroczystością miasto wprowadzi czasowe ograniczenia w ruchu.
Wieczorem przez centrum przejdą również uczestnicy zgromadzenia publicznego. To oznacza kolejne możliwe zamknięcia i zmiany tras autobusów.
Od 16:00 zamkną ulicę w centrum Warszawy
Jak informuje stołeczny ratusz, we wtorek na ulicy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza będzie obowiązywał zakaz parkowania.
Od godziny 16:00 do 20:00 ulica zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego.
To jednak nie koniec zmian.
W godzinach 16:30–19:30 kierowcy nie przejadą przez fragment placu Piłsudskiego pomiędzy ulicami Królewską i Wierzbową.
Zamknięta będzie również ulica Królewska od placu Małachowskiego w kierunku Krakowskiego Przedmieścia.
Osoby jadące Królewską od Marszałkowskiej będą musiały skręcić w Mazowiecką. Ratusz przewidział wyjątki dla uprawnionego dojazdu do hotelu i Pasażu Niżyńskiego.
Utrudnienia mogą być odczuwalne również na pobliskich ulicach, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu.
Dziewięć linii autobusowych na objazdach
Warszawski Transport Publiczny zapowiedział zmiany dotyczące linii:
106, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.
W pierwszym etapie, podczas Capstrzyku Niepodległości, zmienione trasy dotyczą przede wszystkim linii 106, 107, 111, 128 i 175.
Linia 106
W kierunku Mariensztatu autobusy ominą zamknięty fragment, jadąc przez plac Małachowskiego, Mazowiecką, Świętokrzyską i Kopernika.
Linia 107
W kierunku Metra Wilanowska przewidziano trasę przez Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Królewską i plac Małachowskiego.
Linia 111
W kierunku Gocławia autobusy pojadą przez Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat.
W kierunku Esperanto trasa objazdowa poprowadzi przez Królewską, Marszałkowską i plac Bankowy.
Linie 128 i 175
To jedna z najważniejszych zmian dla pasażerów.
Autobusy jadące w kierunku placu Piłsudskiego mają kończyć kursy na przystanku EMILII PLATER 02.
W przeciwnych kierunkach — do Szczęśliwic i Lotniska Chopina — również będą rozpoczynały kursowanie z tego przystanku, jadąc przez Emilii Plater, Świętokrzyską i Nowy Świat.
Oznacza to, że pasażerowie planujący podróż w okolice placu Piłsudskiego powinni dokładnie sprawdzić miejsce zakończenia kursu.
Od 18:00 kolejne utrudnienia. Przez centrum przejdzie zgromadzenie
Na tym nie zakończą się wtorkowe zmiany.
W godzinach 18:00–22:00 zaplanowano zgromadzenie publiczne rozpoczynające się w rejonie ulicy Świętojańskiej.
Uczestnicy mają przejść trasą prowadzącą przez:
- plac Zamkowy,
- Kanonię,
- Dziekanię,
- ulicę Jezuicką,
- Krakowskie Przedmieście,
- ulicę Tokarzewskiego-Karaszewicza,
- plac Piłsudskiego.
Podczas przemarszu policja może czasowo ograniczać ruch na kolejnych ulicach.
Jeżeli autobusy nie będą mogły przejechać Krakowskim Przedmieściem i przez plac Piłsudskiego, WTP przewiduje dodatkowe objazdy.
Zmiany mogą objąć linie 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.
Autobusy mogą ominąć dużą część Śródmieścia
Podczas wieczornego zgromadzenia część autobusów może zostać skierowana na znacznie dłuższe trasy.
Linia 107 w kierunku Metra Wilanowska może pojechać przez Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie i Kruczą.
Linia 111 w kierunku Gocławia może kursować przez Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie i rondo de Gaulle’a.
Autobusy linii 116, 180 i 503 jadące w kierunku Wilanowa i Natolina Północnego mogą korzystać z objazdu przez Kapucyńską, aleję „Solidarności”, plac Bankowy, Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie, Bracką i plac Trzech Krzyży.
Linia 178 w kierunku Skoroszy może zostać skierowana przez Kapucyńską, aleję „Solidarności”, plac Bankowy, Marszałkowską i Świętokrzyską.
Ostateczny przebieg tras będzie zależeć od możliwości przejazdu i decyzji służb kierujących ruchem.
Nieczynne przystanki w centrum. Pasażerowie muszą uważać
W związku z ograniczeniami i objazdami pasażerowie powinni sprawdzać dostępność przystanków w centrum miasta.
W komunikatach dotyczących zmian wymieniono między innymi:
- UNIWERSYTET 01 i 02,
- PLAC TEATRALNY 01, 02 i 04,
- PLAC PIŁSUDSKIEGO 01, 02 i 06,
- HOTEL BRISTOL 01 i 02,
- PLAC ZAMKOWY 01 i 02,
- ORDYNACKA 01 i 02,
- FOKSAL 01 i 02.
Poszczególne przystanki mogą pozostawać nieczynne w okresach obowiązywania określonych objazdów. Nie oznacza to automatycznie całodziennego wyłączenia każdego z nich.
Dodatkowo przewidziano przystanek tymczasowy KAPITULNA 51 przy ulicy Kapucyńskiej, około 20 metrów za skrzyżowaniem z Miodową.
Mają z niego korzystać autobusy linii 116, 178, 180 i 503 jadące w kierunku Wilanowa, Skoroszy i Natolina Północnego.
Na utrudnienia nakładają się wcześniejsze ograniczenia po tragedii w Krakowie
Sytuacja komunikacyjna w centrum Warszawy jest dodatkowo skomplikowana ze względu na środki bezpieczeństwa wprowadzone po tragicznym zamachu w Krakowie.
Stołeczne służby ustawiły wcześniej betonowe zapory na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia.
W związku z tym część autobusów już korzysta ze zmienionych tras.
Wtorkowe uroczystości i zgromadzenia mogą więc powodować dodatkowe zmiany w stosunku do organizacji ruchu obowiązującej w poprzednich dniach.
Pasażerowie powinni korzystać z aktualnych komunikatów WTP, zamiast opierać się wyłącznie na standardowych rozkładach jazdy.
11 listopada kolejne zamknięcia w Warszawie
Wtorkowe utrudnienia są wstępem do środowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Na 11 listopada zaplanowano między innymi Bieg Niepodległości, uroczystości państwowe, wydarzenia kulturalne oraz Marsz Niepodległości.
W związku z tym ograniczenia w ruchu obejmą znacznie większą część stolicy, w tym ważne arterie komunikacyjne.
WTP zapowiada bieżące informowanie pasażerów o zmianach.
Szczególnie osoby planujące dojazd do centrum, na dworce kolejowe lub w kierunku Lotniska Chopina powinny uwzględnić możliwość opóźnień.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli we wtorek, 10 listopada, zamierzasz przemieszczać się przez centrum Warszawy, najlepiej zaplanować podróż z wyprzedzeniem.
Najważniejsze godziny utrudnień to:
|Godziny
|Utrudnienie
|Cały dzień
|Zakaz parkowania na Tokarzewskiego-Karaszewicza
|16:00–20:00
|Zamknięcie Tokarzewskiego-Karaszewicza
|16:30–19:30
|Zamknięcie części placu Piłsudskiego i Królewskiej
|18:00–22:00
|Zgromadzenie i możliwe kolejne ograniczenia na trasie przemarszu
Warto rozważyć skorzystanie z metra lub kolei, jeżeli pozwala na to planowana trasa podróży. Dostępność poszczególnych wejść, ulic i dojść do przystanków należy sprawdzić na bieżąco.
Najważniejsze: pierwsze zamknięcia rozpoczną się już o 16:00, a utrudnienia w komunikacji mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
Aktualne informacje dostępne są na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego oraz miejskiego serwisu Infoulice.
Źródła: Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 19115, Infoulice oraz komunikat Warszawskiego Transportu Publicznego „Capstrzyk Niepodległości i zgromadzenia 10 listopada”, aktualizowany 9 listopada 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.