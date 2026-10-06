Od wtorku kolejne wyłączenia prądu na Mazowszu. W wielu miejscach zasilania zabraknie na kilka godzin
Mieszkańcy części Mazowsza powinni przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. We wtorek, 6 października, wyłączenia obejmą m.in. okolice Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna i Pułtuska. W części miejsc przerwy potrwają od dwóch do nawet kilku godzin. To zaplanowane prace techniczne na sieci, a nie awaria ani zapowiedź blackoutu.
Największa wtorkowa fala wyłączeń obejmie m.in. północne Mazowsze. W rejonie Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego PGE zaplanowało szereg prac już od godzin porannych.
Legionowo i okolice bez prądu od rana
Na 6 października w godz. 7:00–9:00 planowane są przerwy m.in. w:
- Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej,
- Nieporęcie przy ul. Ptasiej i Jaremy,
- Kiełpinie przy ul. Partyzanta Józefa Niegodzisza,
- Łomnie przy ul. Jana Kochanowskiego,
- Aleksandrowie przy ul. Izabelińskiej,
- Dosinie przy ul. Rumiankowej,
- Pieńkowie,
- Serocku przy ul. Sadowej,
- Skrzeszewie przy ul. Polnej.
W Sadowej lista jest znacznie dłuższa. Wyłączenia obejmą m.in. ulice Jagodową, Wędrowców, Zaciszną, Borówkową, Środkową, Kolejową, Podróżną, Strzelecką, Zagórze, Sielanki, Wakacyjną, Turystyczną i Biedronki.
Janówek Pierwszy i Łomna – przerwy nawet przez większą część dnia
Na liście znalazły się także Janówek Pierwszy i Łomna.
W Janówku Pierwszym przy ul. Różanej oraz w Łomnie operator przewiduje dwa przedziały wyłączeń:
10:00–14:00 oraz 14:00–18:00.
To oznacza, że część odbiorców może odczuwać przerwy w zasilaniu przez sporą część wtorku.
Żabieniec pod Piasecznem
Planowane prace obejmą również powiat piaseczyński.
We wtorek 6 października w godz. 10:00–14:00 prądu ma zabraknąć w Żabieńcu przy ulicach:
Kolejowej, Wschodniej, Asfaltowej, Ptaków Leśnych, Granicznej, Przechodniej oraz Kazimierza Deyny.
Powiat pułtuski także na liście
Wyłączenia zaplanowano także w północno-wschodniej części województwa.
W Budach Ciepielińskich w gminie Pokrzywnica przerwa ma potrwać od 10:00 do 14:00. Dotyczy adresów 57, 57E oraz działki 0001.128/8. WPU24
W kolejnych dniach prace będą kontynuowane także w innych miejscowościach powiatu pułtuskiego.
To planowane prace, nie blackout
Najważniejsze zastrzeżenie: wtorkowe wyłączenia mają charakter lokalny i techniczny.
Nie oznaczają problemów z dostawami energii w całym województwie. Operatorzy czasowo odłączają zasilanie, aby wykonywać prace konserwacyjne, modernizacyjne i przyłączeniowe.
Harmonogram może się jeszcze zmieniać, dlatego przed planowaną przerwą warto ponownie sprawdzić swój adres w aktualnym wykazie operatora.
Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki, zabezpieczyć urządzenia wymagające stałego zasilania oraz pamiętać, że przy zaniku prądu może przestać działać także część domowych instalacji grzewczych, bram, routerów czy pomp.
Numer pogotowia energetycznego to 991.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.