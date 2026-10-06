Od wtorku kolejne wyłączenia prądu na Mazowszu. W wielu miejscach zasilania zabraknie na kilka godzin

6 października 2026 06:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Mazowsza powinni przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. We wtorek, 6 października, wyłączenia obejmą m.in. okolice Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna i Pułtuska. W części miejsc przerwy potrwają od dwóch do nawet kilku godzin. To zaplanowane prace techniczne na sieci, a nie awaria ani zapowiedź blackoutu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Największa wtorkowa fala wyłączeń obejmie m.in. północne Mazowsze. W rejonie Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego PGE zaplanowało szereg prac już od godzin porannych.

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Na 6 października w godz. 7:00–9:00 planowane są przerwy m.in. w:

  • Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej,
  • Nieporęcie przy ul. Ptasiej i Jaremy,
  • Kiełpinie przy ul. Partyzanta Józefa Niegodzisza,
  • Łomnie przy ul. Jana Kochanowskiego,
  • Aleksandrowie przy ul. Izabelińskiej,
  • Dosinie przy ul. Rumiankowej,
  • Pieńkowie,
  • Serocku przy ul. Sadowej,
  • Skrzeszewie przy ul. Polnej.

W Sadowej lista jest znacznie dłuższa. Wyłączenia obejmą m.in. ulice Jagodową, Wędrowców, Zaciszną, Borówkową, Środkową, Kolejową, Podróżną, Strzelecką, Zagórze, Sielanki, Wakacyjną, Turystyczną i Biedronki.

Janówek Pierwszy i Łomna – przerwy nawet przez większą część dnia

Na liście znalazły się także Janówek Pierwszy i Łomna.

W Janówku Pierwszym przy ul. Różanej oraz w Łomnie operator przewiduje dwa przedziały wyłączeń:

10:00–14:00 oraz 14:00–18:00.

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To oznacza, że część odbiorców może odczuwać przerwy w zasilaniu przez sporą część wtorku.

Żabieniec pod Piasecznem

Planowane prace obejmą również powiat piaseczyński.

We wtorek 6 października w godz. 10:00–14:00 prądu ma zabraknąć w Żabieńcu przy ulicach:

Kolejowej, Wschodniej, Asfaltowej, Ptaków Leśnych, Granicznej, Przechodniej oraz Kazimierza Deyny.

Powiat pułtuski także na liście

Wyłączenia zaplanowano także w północno-wschodniej części województwa.

W Budach Ciepielińskich w gminie Pokrzywnica przerwa ma potrwać od 10:00 do 14:00. Dotyczy adresów 57, 57E oraz działki 0001.128/8. WPU24

W kolejnych dniach prace będą kontynuowane także w innych miejscowościach powiatu pułtuskiego.

To planowane prace, nie blackout

Najważniejsze zastrzeżenie: wtorkowe wyłączenia mają charakter lokalny i techniczny.

Nie oznaczają problemów z dostawami energii w całym województwie. Operatorzy czasowo odłączają zasilanie, aby wykonywać prace konserwacyjne, modernizacyjne i przyłączeniowe.

Harmonogram może się jeszcze zmieniać, dlatego przed planowaną przerwą warto ponownie sprawdzić swój adres w aktualnym wykazie operatora.

Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki, zabezpieczyć urządzenia wymagające stałego zasilania oraz pamiętać, że przy zaniku prądu może przestać działać także część domowych instalacji grzewczych, bram, routerów czy pomp.

Numer pogotowia energetycznego to 991.

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