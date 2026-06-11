Ograniczenia i kryteria dochodowe w programie 800 plus? Minister stawia sprawę jasno
Co kwartał wracają pogłoski, że świadczenie zostanie ograniczone albo objęte kryterium dochodowym. Rząd właśnie uciął te spekulacje, ale jednocześnie przed rodzicami stoi konkretny termin, którego przegapienie kosztuje realne pieniądze. Co więcej, obecny nabór wniosków może być ostatnim, ale nie w taki sposób, jak myślą niektórzy Polacy. Wyjaśniamy, co jest prawdą, a co nie.
Rząd zaprzecza plotkom: świadczenia nikt nie obetnie
Na czwartkowym posiedzeniu sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci za 2024 rok. Przedstawiająca je wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, która postawiła sprawę jasno: rząd nie prowadzi żadnych prac nad ograniczeniem 800 plus ani zmianą wysokości świadczenia.
– Żadne prace w zakresie zmieniającym wymiar tego świadczenia nie są prowadzone. Chodzi oczywiście o ograniczanie tego świadczenia – podkreśliła Gajewska, dodając, że na obecnym etapie nie są planowane zmiany w zasadach jego przyznawania. Resort zapewnił, że program będzie kontynuowany na takich samych zasadach jak obecnie. To odpowiedź na powracające pomysły polityków różnych partii, by powiązać świadczenie z dochodem albo z aktywnością zawodową rodziców.
Dekada w liczbach: 66 miliardów rocznie, demografia bez efektu, ale mniej biedy
Rządowe sprawozdanie nie ukrywa słabych stron programu. Wydatki budżetu państwa na 800 plus wyniosły w 2024 roku 66,2 mld zł. Świadczenie wzrosło wtedy z 500 do 800 zł, czyli o 60 procent. Mimo to demograficzny cel, którym uzasadniano jego wprowadzenie w 2016 roku, się nie ziścił.
Sama wiceministra przyznała, że w obszarze dzietności nie widać efektów. W 2024 roku urodziło się 251 tys. dzieci, o 20 tys. mniej niż rok wcześniej, a współczynnik dzietności spadł z 1,16 do 1,1. Jako główną przyczynę resort wskazuje malejącą liczbę kobiet w wieku rozrodczym, a nie samo świadczenie. Program ma jednak jeden mocny, potwierdzony efekt: ograniczanie ubóstwa. W 2024 roku wskaźnik ubóstwa skrajnego spadł do 5,2 procent, czyli o 1,4 punktu procentowego rok do roku. 800 plus okazało się więc skutecznym narzędziem socjalnym, a nie prorodzinnym w sensie demograficznym.
Najważniejsza data to 30 czerwca, po niej tracisz pieniądze za czerwiec
Tu zaczyna się część, która dotyczy portfela już teraz. 1 czerwca 2026 roku ruszył nowy okres świadczeniowy 2026/2027, który potrwa do 31 maja 2027 roku, a świadczenie nie przedłuża się samo – trzeba złożyć nowy wniosek. Od daty jego złożenia zależy, kiedy dostaniesz pieniądze i czy nie przepadnie wypłata za czerwiec.
|Kiedy złożysz wniosek
|Kiedy wypłata
|Wyrównanie
|do 30 kwietnia
|do 30 czerwca
|ciągłość, bez przerwy
|w maju
|do 31 lipca
|z wyrównaniem od czerwca
|w czerwcu (do 30.06)
|do 31 sierpnia
|z wyrównaniem za czerwiec
|w lipcu
|do 30 września
|tylko od lipca, czerwiec przepada
|w sierpniu
|do 31 października
|tylko od sierpnia
Wniosek o 800 plus składa się wyłącznie elektronicznie – przez aplikację mZUS, portal eZUS (PUE ZUS), bankowość elektroniczną albo platformę Empatia. ZUS nie przyjmuje formularzy papierowych, a wypłata trafia tylko na rachunek bankowy. Świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód, lub 400 zł przy opiece naprzemiennej. Według ZUS na nowy okres wpłynęło już ponad 3,8 mln wniosków na blisko 5,6 mln dzieci, ale rodzice około miliona dzieci wciąż nie dopełnili formalności.
Po raz ostatni z wnioskiem? Rząd szykuje automatyczne 800 plus
To może być ostatni rok, w którym trzeba samodzielnie pamiętać o wniosku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą, która zakłada automatyczne przedłużanie świadczenia bez składania nowego wniosku, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieniła. ZUS odnawiałby prawo do 800 plus na podstawie danych, które już posiada, a rodzic składałby wniosek tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład po narodzinach dziecka.
Na razie to projekt, a nie obowiązujące prawo. Resort planuje przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2026 roku, a same zmiany miałyby wejść w życie od okresu świadczeniowego 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku. Oznacza to, że obecny nabór, kończący się dla zachowania ciągłości 30 czerwca, jest prawdopodobnie ostatnim na dotychczasowych zasadach. Celem automatyzacji jest między innymi ograniczenie sytuacji, w których rodzice tracą wypłatę, bo po prostu zapomnieli złożyć dokumenty.
Warszawa: dużo uprawnionych dzieci, a kolejek można uniknąć
W stolicy i na Mazowszu liczba uprawnionych do świadczenia rodzin jest jedną z najwyższych w kraju, więc skala spóźnionych wniosków też bywa duża. Rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski przypomina, że rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie za ten miesiąc i nie straci finansowo, i zachęca, by nie odkładać formalności na ostatnią chwilę.
Dla warszawiaka praktyczna korzyść jest oczywista: skoro wnioski przyjmowane są wyłącznie online, całość można załatwić z domu, bez wizyty w placówce i bez stania w kolejce. Aplikacja mZUS czy portal eZUS pozwalają złożyć dokument w kilka minut, a status sprawy i przewidywany termin wypłaty można potem śledzić na koncie. To istotne zwłaszcza w czerwcu, gdy do końca terminu zostaje najmniej czasu.
Co to oznacza dla Ciebie? Złóż wniosek do 30 czerwca i nie przejmuj się plotkami
Najwięcej traci ten, kto czeka. Zrób to po kolei:
- Złóż nowy wniosek do 30 czerwca. Tylko wtedy zachowasz wypłatę z wyrównaniem za czerwiec. Po tej dacie świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
- Zrób to online. Wniosek przyjmuje wyłącznie mZUS, eZUS, bankowość elektroniczna lub Empatia. Papierowych formularzy ZUS nie obsługuje.
- Sprawdź, kiedy wpłyną pieniądze. Wniosek z czerwca oznacza wypłatę do 31 sierpnia, z lipca – dopiero do końca września i bez wyrównania za czerwiec.
- Nie czekaj na automatyzację. Automatyczne przedłużanie świadczenia to wciąż projekt, który ma działać dopiero od okresu 2027/2028.
- Zignoruj plotki o cięciach. Rząd oświadczył, że nie pracuje nad ograniczeniem ani zmianą wysokości 800 plus – świadczenie pozostaje 800 zł na dziecko bez kryterium dochodowego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.