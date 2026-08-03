Ogromna tragedia. Nie żyje legenda polskiej straży pożarnej. Współtworzył system ochrony przeciwpożarowej w Polsce
Środowisko strażackie pogrążyło się w żałobie. Państwowa Straż Pożarna poinformowała o śmierci st. bryg. w stanie spoczynku dr. inż. Dariusza Ratajczaka – wybitnego specjalisty w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, wieloletniego wykładowcy oraz współtwórcy wielu przepisów, które do dziś stanowią fundament krajowego systemu bezpieczeństwa pożarowego.
Przez lata kształtował polską ochronę przeciwpożarową
Dariusz Ratajczak należał do grona najbardziej cenionych ekspertów Państwowej Straży Pożarnej. W latach 1992–2007 kierował Biurem Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP, odpowiadając za rozwój systemu prewencji przeciwpożarowej w Polsce.
Pod jego nadzorem powstawały rozwiązania oraz akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczące zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym zagrożeniom.
Wychował pokolenia strażaków
Był nie tylko doświadczonym funkcjonariuszem, ale również cenionym wykładowcą. Przez wiele lat prowadził zajęcia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obecnej Akademii Pożarniczej, przekazując swoją wiedzę kolejnym pokoleniom strażaków oraz specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym.
Znany był również z promowania nowoczesnych technologii i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo budynków oraz obiektów użyteczności publicznej.
Autor licznych publikacji i odznaczeń
St. bryg. Dariusz Ratajczak przez lata działał także w środowisku naukowym. Był przewodniczącym Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa”, dbając o wysoki poziom merytoryczny publikowanych materiałów.
Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
PSP żegna wybitnego strażaka
W opublikowanym komunikacie Państwowa Straż Pożarna podkreśliła, że Dariusz Ratajczak pozostanie zapamiętany nie tylko jako wybitny ekspert i nauczyciel, ale również jako człowiek życzliwy, otwarty na współpracę i zawsze gotowy do dzielenia się swoją wiedzą.
Jego odejście to ogromna strata dla całego środowiska strażackiego oraz wszystkich osób związanych z ochroną przeciwpożarową w Polsce. Pozostawił po sobie dorobek, który przez lata będzie służył kolejnym pokoleniom strażaków i specjalistów dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.