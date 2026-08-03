Ogromna tragedia. Nie żyje legenda polskiej straży pożarnej. Współtworzył system ochrony przeciwpożarowej w Polsce

3 sierpnia 2026 10:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Środowisko strażackie pogrążyło się w żałobie. Państwowa Straż Pożarna poinformowała o śmierci st. bryg. w stanie spoczynku dr. inż. Dariusza Ratajczaka – wybitnego specjalisty w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, wieloletniego wykładowcy oraz współtwórcy wielu przepisów, które do dziś stanowią fundament krajowego systemu bezpieczeństwa pożarowego.

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Fot. Komenda Główna PSP

Przez lata kształtował polską ochronę przeciwpożarową

Dariusz Ratajczak należał do grona najbardziej cenionych ekspertów Państwowej Straży Pożarnej. W latach 1992–2007 kierował Biurem Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP, odpowiadając za rozwój systemu prewencji przeciwpożarowej w Polsce.

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Pod jego nadzorem powstawały rozwiązania oraz akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczące zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym zagrożeniom.

Wychował pokolenia strażaków

Był nie tylko doświadczonym funkcjonariuszem, ale również cenionym wykładowcą. Przez wiele lat prowadził zajęcia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obecnej Akademii Pożarniczej, przekazując swoją wiedzę kolejnym pokoleniom strażaków oraz specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym.

Znany był również z promowania nowoczesnych technologii i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo budynków oraz obiektów użyteczności publicznej.

Autor licznych publikacji i odznaczeń

St. bryg. Dariusz Ratajczak przez lata działał także w środowisku naukowym. Był przewodniczącym Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Przeciwpożarowa”, dbając o wysoki poziom merytoryczny publikowanych materiałów.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

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W opublikowanym komunikacie Państwowa Straż Pożarna podkreśliła, że Dariusz Ratajczak pozostanie zapamiętany nie tylko jako wybitny ekspert i nauczyciel, ale również jako człowiek życzliwy, otwarty na współpracę i zawsze gotowy do dzielenia się swoją wiedzą.

Jego odejście to ogromna strata dla całego środowiska strażackiego oraz wszystkich osób związanych z ochroną przeciwpożarową w Polsce. Pozostawił po sobie dorobek, który przez lata będzie służył kolejnym pokoleniom strażaków i specjalistów dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.

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