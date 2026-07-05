Ogromna wyprzedaż od 6 lipca. Tłumy Polaków ruszą do Biedronki po artykuły przemysłowe i zabawki z rabatem 70%
Od poniedziałku 6 lipca 2026 roku sieć Biedronka uruchamia wyczekiwaną, ogólnopolską akcję promocyjną, która z pewnością wywoła gigantyczny ruch w placówkach handlowych na terenie całego kraju. Właściciel popularnego dyskontu zdecydował się na drastyczne obniżenie cen setek popularnych towarów nieżywnościowych, oferując aż 70% rabatu na drugi, tańszy produkt.
Promocja obejmuje niezwykle szeroki wachlarz asortymentu letniego, domowego oraz dziecięcego, co stwarza idealną okazję do poczynienia sporych oszczędności w domowym budżecie. Jakie dokładnie warunki regulaminowe trzeba spełnić, aby system przy kasie prawidłowo naliczył tę gigantyczną zniżkę, i na które konkretnie kategorie produktów nałożono sztywne limity oraz wyłączenia?
Zasady nowej akcji promocyjnej. Jak działa rabat 70% na drugi produkt?
Oficjalny komunikat sieci handlowej, zaprezentowany na plikach reklamowych takich jak gazetka reklamowa, jasno określa ramy czasowe tego wydarzenia handlowego. Oferta jest ważna od poniedziałku 6 lipca do środy 8 lipca 2026 roku, co oznacza, że klienci mają zaledwie 3 dni na skorzystanie z obniżek. Głównym filarem akcji jest mechanizm wielokrotności: przy zakupie 2 produktów promocyjnych, na drugi, tańszy z nich otrzymasz rabat o wartości aż 70%. Co niezwykle istotne dla konsumentów, sieć zastosowała tutaj regułę „mieszaj dowolnie”. Nie musisz kupować 2 identycznych rzeczy – możesz połączyć w 1 parę na przykład zabawkę dla dziecka z tekstyliami domowymi lub narzędziem warsztatowym.
Analizując szczegółowy regulamin zamieszczony na dole plakatu
image_636346.jpg, należy zwrócić uwagę na specyficzny sposób naliczania zniżki przez oprogramowanie kasowe. Rabat o wartości 70% na tańszy produkt nie jest odejmowany bezpośrednio od jego ceny na paragonie. Zamiast tego system oblicza całkowitą wartość upustu, a następnie rozkłada go proporcjonalnie na wszystkie kupowane w danej parze produkty promocyjne. Jest to standardowa procedura stosowana przez wielkie sieci handlowe, która ma ogromne znaczenie prawne i logistyczne w przypadku ewentualnego zwrotu towaru przez klienta. Dzięki temu konsument zwracający 1 z artykułów otrzymuje zwrot kwoty faktycznie uwzględniającej rozłożony rabat, co zapobiega nadużyciom finansowym. Akcja obejmuje wyłącznie produkty w przestrzeni koszy oznaczonych dedykowaną etykietą cenową, która wprost informuje o przynależności do tej konkretnej wyprzedaży.
Co warto kupić i jak mieszać towary, aby zyskać najwięcej?
Aby wycisnąć z tej promocji absolutne maksimum, warto poznać matematyczny algorytm, według którego kasy samoobsługowe i tradycyjne parują produkty. Jeśli przyjdziecie do kasy z 4 różnymi artykułami, komputer posortuje je od najdroższego do najtańszego. Następnie połączy w 1 parę produkt 1 z produktem 2, a w 2 parę produkt 3 z produktem 4. W każdej z tych par produkt tańszy (czyli zajmujący niższe miejsce w rankingu cenowym) zostanie przeceniony o 70%.
Strategia optymalnych zakupów polega więc na dobieraniu w pary przedmiotów o jak najbardziej zbliżonej wartości bazowej. Spójrzmy na 2 konkretne przykłady:
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Przykład 1 (Nieoptymalny): Kupujesz duży basen ogrodowy za 200 złotych oraz małe autko zabawkowe za 10 złotych. System połączy je w parę i naliczy 70% rabatu od kwoty 10 złotych, co da zysk na poziomie zaledwie 7 złotych.
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Przykład 2 (Optymalny): Kupujesz 2 artykuły przemysłowe o wartości 100 złotych każdy. W tym układzie cena drugiego spada ze 100 złotych do zaledwie 30 złotych, a Ty oszczędzasz w kieszeni aż 70 złotych na jednym parowaniu.
Warto zatem w trakcie chodzenia między koszami promocyjnymi grupować swoje zakupy i prosić kasjera o kasowanie ich w odpowiedniej kolejności lub samodzielnie dzielić transakcje na osobne paragony, jeśli zależy nam na idealnym dopasowaniu cenowym par. W grupie towarów objętych promocją znajdziemy tysiące artykułów przemysłowych (narzędzia, akcesoria kuchenne, drobne wyposażenie wnętrz), tekstylia (pościel, ręczniki, odzież letnia) oraz bardzo szeroki dział zabawek (gry planszowe, klocki, lalki, zestawy kreatywne), co pozwala na kompleksowe zaopatrzenie domu przed drugą połową wakacji
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.