Ogromne promocje w Lidlu. Ceny spadły nawet o 90 proc. Ubrania kosztują 1,20 zł, a inne produkty rozdają w akcji 1+1 gratis
Łowcy okazji mają czego szukać w Lidlu. Na sklepowych półkach pojawiły się bardzo głębokie przeceny artykułów odzieżowych, a ceny niektórych produktów spadły do zaledwie kilku złotych. Na tym jednak nie koniec. W części spożywczej można znaleźć również oferty 1+1 gratis.
Zdjęcia wykonane w sklepie pokazują skalę obniżek. W przypadku części odzieży przecena względem ceny regularnej sięga 89–90 procent.
T-shirt za 1,20 zł, szorty za 3 zł
Jedną z najmocniejszych przecen znaleźliśmy przy damskim T-shircie Esmara wykonanym z bawełny. Cena regularna wynosiła 11,99 zł, natomiast obecnie na czerwonej etykiecie widnieje zaledwie:
1,20 zł za sztukę.
To obniżka o 89 proc. względem ceny regularnej.
Niewiele więcej trzeba zapłacić za inne ubrania. Damskie szorty Esmara z wiskozą zostały przecenione z 29,99 zł do 3 zł. W tym przypadku Lidl informuje o obniżce aż o 90 proc. względem ceny regularnej.
Legginsy za 2 zł i męska bielizna za 2,50 zł
Na wyprzedaży znaleźliśmy również sportowy biustonosz lub legginsy marki Crivit. Cena regularna wynosiła 19,99 zł, natomiast po przecenie produkt kosztuje 2 zł. To również oznacza obniżkę o około 89 proc.
Kolejna okazja dotyczy męskich spodenek muślinowych Esmara Men. Zamiast regularnych 24,99 zł na etykiecie widnieje cena 2,50 zł. Lidl oznaczył ją jako przecenę o 90 proc. względem ceny regularnej.
W praktyce za 8,70 zł można byłoby kupić po jednej sztuce czterech widocznych na zdjęciach przecenionych produktów: T-shirt, szorty, legginsy lub biustonosz sportowy oraz męskie spodenki.
Nie tylko ubrania. Lidl ma również 1+1 gratis
Promocje można znaleźć także w części spożywczej. Na zdjęciach ze sklepu widoczne są oznaczenia „1+1 GRATIS” m.in. przy sosie sałatkowym XXL oraz musztardzie Street Food.
Przy sosie widnieje cena 2,49 zł, natomiast przy musztardzie 3,49 zł. Szczegółowe zasady tych ofert warto sprawdzić bezpośrednio na oznaczeniu w danym sklepie.
Trzeba uważać na dostępność
Największe przeceny dotyczą wyprzedaży, dlatego dostępność poszczególnych produktów, wzorów i rozmiarów może być ograniczona i różnić się pomiędzy placówkami. Nie należy więc zakładać, że każdy z pokazanych produktów będzie dostępny w każdym Lidlu.
Jedno jest jednak pewne: ceny widoczne na sklepowych oznaczeniach robią wrażenie. Przy obniżkach sięgających 90 proc. T-shirt kosztuje 1,20 zł, legginsy lub sportowy biustonosz 2 zł, męskie spodenki 2,50 zł, a damskie szorty 3 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.