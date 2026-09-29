Ogromne promocje w Lidlu. W środę ludzie rusza do sklepów po zapasy

29 września 2026 21:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Środa, 30 września, będzie ostatnim dniem obowiązywania tej oferty Lidla. Na liście znalazły się produkty, które łatwo kupić na zapas: konserwy rybne z rabatem 60 procent na drugi, tańszy produkt oraz Coca-Cola w dużym, ośmiolitrowym pakiecie. Przy zakupach trzeba jednak pamiętać o kuponie, limicie i dodatkowej kaucji.

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Fot. Warszawa w pigułce

Największy procentowy rabat z przedstawionej oferty dotyczy wszystkich konserw rybnych Nixe. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można otrzymać 60 procent taniej. Sieć pozwala dowolnie mieszać produkty objęte akcją, więc można wybrać różne rodzaje ryb i warianty konserw.

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Warunkiem skorzystania z obniżki jest aktywowanie kuponu w Lidl Plus i zeskanowanie aplikacji przy kasie. Obowiązuje limit sześciu opakowań na kupon, a szczegółowe zasady są dostępne w aplikacji. Rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu w parze — warto uwzględnić to przy porównywaniu cen.

Przy dwóch konserwach o identycznej cenie taki mechanizm oznacza oszczędność 30 procent na całej parze. To może być okazja do uzupełnienia domowej spiżarni, szczególnie jeśli są to produkty regularnie wykorzystywane do kanapek, sałatek czy szybkich obiadów.

Drugą propozycją jest Coca-Cola lub Coca-Cola Zero w czteropaku po 2 litry. Cena zestawu wynosi 27,96 zł, czyli 6,99 zł za butelkę. Łącznie kupująca osoba otrzymuje osiem litrów napoju. Oferta pojawia się w gazetce obowiązującej od 28 do 30 września.

Na przedstawionej karcie produktu zaznaczono również 2 zł kaucji za zestaw. Oznacza to, że przy kasie za czteropak trzeba zapłacić 29,96 zł z kaucją.

Lidl pokazuje też niższą cenę pieczywa. Chleb żytni bez drożdży, z niskim indeksem glikemicznym, o wadze 450 g kosztuje 3,45 zł. Wcześniejsza cena regularna wskazana na grafice wynosi 3,85 zł, a obniżkę oznaczono jako 10 procent.

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W przypadku chleba sieć wyraźnie informuje, że 3,45 zł to nowa cena regularna. Nie należy więc traktować jej jako jednodniowej okazji kończącej się wraz z promocją na konserwy.

Osoby planujące środowe zakupy mają jeszcze czas na skorzystanie z oferty na napoje i konserwy. 30 września kończy się okres obowiązywania gazetki, dlatego przed wyjściem warto sprawdzić kupon w Lidl Plus i przygotować listę potrzebnych produktów.

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