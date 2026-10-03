Ostatni dzwonek w Netto. Wielkie promocje kończą się dziś. Ziemniaki po 89 groszy, mięso za 8,99 zł
To już ostatnie godziny dużych promocji w Netto. W sobotę, 3 października, kończy się aktualna gazetka sieci, a razem z nią kilka wyjątkowo mocnych ofert. Ziemniaki kosztują zaledwie 0,89 zł za kilogram, łopatka wieprzowa 8,99 zł/kg, a półkilogramowe opakowanie kawy Dallmayr Classic – 33,99 zł. Do tego dochodzą akcje 2+2 gratis oraz przeceny sera i napojów. Oficjalna strona Netto potwierdza, że oferta obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
Ziemniaki za 89 groszy za kilogram
To zdecydowanie jedna z najmocniejszych cen w aktualnej gazetce.
Ziemniaki jadalne luzem kosztują tylko 0,89 zł/kg zamiast 1,99 zł/kg. Netto oznacza ofertę jako obniżkę o 55 proc.
Przy większych zakupach różnica robi się bardzo wyraźna. Za 5 kg trzeba zapłacić 4,45 zł, podczas gdy przy cenie 1,99 zł/kg byłoby to 9,95 zł.
Przy 10 kg rachunek wyniesie natomiast 8,90 zł zamiast 19,90 zł. To aż 11 zł różnicy.
Osoby, które mają odpowiednie miejsce do przechowywania ziemniaków i rzeczywiście zużyją większy zapas, mogą więc szczególnie zainteresować się tą ofertą.
Łopatka wieprzowa za 8,99 zł/kg
Druga bardzo mocna przecena czeka na osoby planujące zakup mięsa.
Łopatka wieprzowa Sztuka Mięsa Mega Paka kosztuje 8,99 zł za kilogram zamiast 14,99 zł. Obniżka wynosi więc 6 zł na kilogramie, czyli 40 proc.
Netto podaje przy tej ofercie ważny warunek: cena promocyjna obowiązuje do 6 kg.
Przy zakupie 2 kg zapłacimy 17,98 zł zamiast 29,98 zł. Oszczędność wyniesie 12 zł.
Przy 5 kg będzie to 44,95 zł zamiast 74,95 zł, czyli aż 30 zł różnicy.
Kawa Dallmayr Classic 500 g za 33,99 zł
W aktualnej ofercie znalazła się również promocja dla miłośników kawy.
Dallmayr Classic w opakowaniu 500 g kosztuje 33,99 zł, co odpowiada cenie 67,98 zł/kg. Oferta dotyczy zarówno wskazanej w gazetce wersji mielonej, jak i ziarnistej.
To także promocja z gazetki obowiązującej od 28 września do 3 października, dlatego sobota jest jej ostatnim dniem.
Mleko Łaciate 2+2 gratis
Na tym promocje się nie kończą.
Netto przygotowało również akcję 2+2 gratis na mleko UHT Łaciate 3,2 proc. w kartonie 1 l. Cena regularna podana przez sieć wynosi 4,80 zł za sztukę.
Przy czterech identycznych produktach klient płaci więc za dwa.
Bez promocji cztery kartony kosztowałyby 19,20 zł. W mechanizmie 2+2 gratis koszt czterech wynosi 9,60 zł, czyli efektywnie 2,40 zł za litr.
Oszczędność na czterech kartonach wynosi 9,60 zł.
Ser Rycki za 4,39 zł. Trzeba kupić dwie sztuki
Kolejna oferta dotyczy sera Rycki Ryki w plastrach, w opakowaniu 135 g.
Cena promocyjna wynosi 4,39 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Regularna cena wskazana przez Netto wynosi 6,39 zł. Sieć oznacza promocję jako 31 proc. taniej.
Za dwa opakowania trzeba więc zapłacić 8,78 zł.
Warto pamiętać o warunku wielosztukowym – reklamowana cena 4,39 zł dotyczy zakupu dwóch opakowań.
Pepsi i Mirinda za 5,99 zł
Promocją objęto również napoje.
Przy zakupie dwóch butelek po 1,5 l Pepsi, Pepsi Zero Cukru lub Mirindy cena wynosi 5,99 zł za sztukę. Netto podaje, że jest to 33 proc. mniej w odniesieniu do najniższej ceny z 30 dni przed obniżką wynoszącej 8,99 zł.
Tutaj również obowiązuje warunek zakupu dwóch sztuk.
Wszystko kończy się właśnie dzisiaj
Najważniejsza jest data. Oficjalna strona Netto podaje, że ta pula promocji obowiązuje od 28 września do 3 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
Blix również oznacza gazetkę 28.09–03.10 jako kończącą się właśnie teraz.
Dlatego sobota jest ostatnim dzwonkiem dla klientów, którzy chcą skorzystać z obecnych cen.
Najmocniej wyglądają trzy oferty: ziemniaki za 0,89 zł/kg, łopatka wieprzowa za 8,99 zł/kg oraz Dallmayr Classic 500 g za 33,99 zł. Do tego dochodzi mleko Łaciate 2+2 gratis, ser Rycki za 4,39 zł przy zakupie dwóch oraz Pepsi i Mirinda po 5,99 zł przy zakupie dwóch.
Po sobocie aktualna gazetka przestaje obowiązywać. Warto też pamiętać, że Netto zastrzega dostępność ofert do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.