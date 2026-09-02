Oto najpopularniejsze wakacyjne kierunki Polaków. Turcja wciąż liderem zestawienia. Sprawdź trendy w Warszawie
Turcja po raz kolejny obroniła pozycję niekwestionowanego lidera wśród wakacyjnych wyjazdów Polaków w sezonie 2026. Z danych branży turystycznej oraz raportów Polskiej Izby Turystyki (PIT) wynika, że polscy turyści masowo stawiali na wypoczynek w formule all-inclusive na Riwierze Tureckiej. Na kolejnych miejscach podium uplasowały się Grecja oraz Egipt, a tuż za nimi Hiszpania i Bułgaria. Rezerwacje na lato 2026 pokazały rosnące zainteresowanie stabilnym standardem oraz pełną przewidywalnością kosztów wakacyjnego wyjazdu. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście zainteresowanie wycieczkami pobiło ubiegłoroczne rekordy.
Turcja, Grecja i Egipt na podium. Prawne gwarancje dla podróżnych
Wysokie koszty podróżowania w Europie Zachodniej sprawiły, że kurorty w Turcji (m.in. Antalya, Alanya, Side) oraz w Egipcie okazały się najbardziej konkurencyjne cenowo, oferując bogaty pakiet usług w cenie wycieczki. Grecja utrzymała silną drugą pozycję dzięki popularności wysp Kreta, Rodos i Zakynthos, natomiast Hiszpania przyciągała głównie turystów indywidualnych i rodziny szukające wyjazdów objazdowych.
Podstawą prawną chroniącą konsumentów korzystających z usług biur podróży jest ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2211 z późn. zm.). Przepisy te nakładają na organizatorów turystyki obowiązek odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), co gwarantuje pełny zwrot wpłaconych środków lub organizację powrotu do kraju w przypadku ewentualnej niewypłacalności biura podróży.
Wzrost zainteresowania turystyką zorganizowaną wynika również z faktu, że klienci biur podróży są chronieni ustawowo przed nagłymi zmianami cen imprezy na mniej niż 20 dni przed wylotem, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa finansowego w obliczu zawirowań na rynku paliw lotniczych.
Stołeczny rynek wyjazdowy. Mobilizacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Mieszkańcy Warszawy stanowili jedną z najliczniejszych grup rezerwujących wczasy w formule Early Booking oraz Last Minute. W stołecznych centrach biznesowych i osiedlach mieszkaniowych w dzielnicach Wola oraz Mokotów stacjonarne salony biur podróży odnotowały znaczny wzrost sprzedaży pakietów wakacyjnych w porównaniu do ubiegłego roku.
Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście, w punktach obsługi w rejonie Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, dominowały rezerwacje wyjazdów egzotycznych i rejsów morskich. Ogromne obłożenie odnotowało również Lotnisko Chopina na Okęciu, skąd odprawiono rekordową liczbę rejsów czarterowych do Turcji, Grecji i Hiszpanii.
Miejscy analitycy rynku turystycznego zwracają uwagę, że warszawiacy coraz chętniej dokupywali dodatkowe ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz rozszerzone polisy medyczne z opcją transportu medycznego do kraju.
Jak krok po kroku bezpiecznie zaplanować i zabezpieczyć wakacyjny wyjazd
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci bezpiecznie zareagować na niespodziewane sytuacje podczas wakacji:
- Sprawdź wpis biura podróży do rejestru TFG – przed wpłatą zaliczki zweryfikuj w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki, czy biuro działa w pełni legalnie.
- Weryfikuj ważność paszportu i dowodu osobistego – pamiętaj, że wyjazd do Turcji czy Egiptu wymaga paszportu ważnego przez minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu.
- Wyrobć Kartę EKUZ przed wyjazdem do państw UE – odbierz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w oddziale NFZ na Woli czy Mokotowie lub zawnioskuj przez IKP.
- Wykup dodatkowe ubezpieczenie turystyczne (KL i NNW) – dobierz sumę gwarancyjną ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 50 000 euro przy wyjazdach poza UE.
- Zachowaj kopię umowy i programu imprezy – trzymaj dokumenty w wersji elektronicznej na telefonie, co ułatwi ewentualną reklamację po powrocie do Warszawy.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.