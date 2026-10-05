Oto następca Pendolino! Piętrowe giganty pojadą po polskich torach

5 października 2026 20:24 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Pendolino ma godnego następcę. PKP Intercity zaprezentowało wizualizacje nowoczesnych, piętrowych pociągów, które już wkrótce rozpędzą się na polskich torach do 200 km/h. Sprawdź, kiedy nowe dwupoziomowe giganty wyjadą na trasy i jak zmienią podróżowanie ze stolicy!

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pociągi na dworcu
fot. Warszawa w Pigułce

42 dwupoziomowe składy od Alstomu. Kiedy pierwsze przejazdy?

PKP Intercity oficjalnie odsłoniło wygląd zewnętrzny nowych pociągów piętrowych. Srebrne pojazdy z charakterystycznymi barwami przewoźnika zostaną wyprodukowane w polskich zakładach koncernu Alstom w Chorzowie i Nadarzynie. Umowa zakłada dostawę 42 takich składów do 2032 roku, z czego pierwsze egzemplarze pojawią się na torach w 2029 roku. Pociągi przystosowane do prędkości około 200 km/h zastąpią część dotychczasowych pociągów Pendolino na najbardziej obleganych trasach w kraju.

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Faza przygotowania produkcji ruszy na początku 2027 roku. Pociągi będą obsługiwać kluczowe połączenia dalekobieżne ze stolicą – m.in. trasy z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola. Jak poinformowała Beata Rusinowicz, prezeska Alstom Polska, prace nad designem zewnętrznym zostały zamknięte, a szczegółowy wygląd wnętrza poznamy w przyszłym roku.

Strefa ciszy, fotele rozkładane i wygoda dla podróżnych

Mimo że na prezentację wnętrz trzeba jeszcze poczekać, przewoźnik obiecuje przełom w wygodzie podróżowania. Pociągi zostaną wyposażone w klimatyzację, regulowane oświetlenie, gniazdka elektryczne oraz wysuwane fotele z podnóżkami. Wewnątrz znajdzie się część 1. i 2. klasy, strefa ciszy, przestrzeń dla rodzin z dziećmi, strefa gastronomiczna z maszynami vendingowymi oraz obszerne i zabezpieczone miejsca na rowery i duże bagaże.

Nowe piętrowe składy to świetna wiadomość dla tysięcy pasażerów. Zwiększona pojemność dwupoziomowych pociągów odjeżdżających z Dworca Centralnego i Zachodniego ułatwi dojazd do trójmiejskich czy krakowskich centrów biznesowych mieszkańcom Mokotowa, Woli i Śródmieścia, wyeliminowując problem braku biletów w weekendowych i szczytowych godzinach.

Najważniejsze fakty o nowych piętrowych pociągach PKP Intercity

Zobacz zestaw kluczowych informacji dotyczących nowej floty dalekobieżnej:

  • 42 piętrowe pociągi do 2032 roku – pierwsze jednostki wyjadą na polskie tory w 2029 roku.
  • Produkcja w Nadarzynie i Chorzowie – nowe składy powstaną w polskich fabrykach koncernu Alstom.
  • Prędkość eksploatacyjna 200 km/h – sprawne połączenia Warszawy z Gdańskiem, Krakowem, Wrocławiem i Łodzią.
  • Bogate wyposażenie wnętrza – strefa ciszy, kącik dla dzieci, automaty z przekąskami oraz fotele z podnóżkami.
  • Większa pojemność dla podróżnych z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – koniec problemów z brakiem miejsc na trasach ze stolicy.

 

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Źródło: businessinsider

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