Oto następca Pendolino! Piętrowe giganty pojadą po polskich torach
Pendolino ma godnego następcę. PKP Intercity zaprezentowało wizualizacje nowoczesnych, piętrowych pociągów, które już wkrótce rozpędzą się na polskich torach do 200 km/h. Sprawdź, kiedy nowe dwupoziomowe giganty wyjadą na trasy i jak zmienią podróżowanie ze stolicy!
42 dwupoziomowe składy od Alstomu. Kiedy pierwsze przejazdy?
PKP Intercity oficjalnie odsłoniło wygląd zewnętrzny nowych pociągów piętrowych. Srebrne pojazdy z charakterystycznymi barwami przewoźnika zostaną wyprodukowane w polskich zakładach koncernu Alstom w Chorzowie i Nadarzynie. Umowa zakłada dostawę 42 takich składów do 2032 roku, z czego pierwsze egzemplarze pojawią się na torach w 2029 roku. Pociągi przystosowane do prędkości około 200 km/h zastąpią część dotychczasowych pociągów Pendolino na najbardziej obleganych trasach w kraju.
Faza przygotowania produkcji ruszy na początku 2027 roku. Pociągi będą obsługiwać kluczowe połączenia dalekobieżne ze stolicą – m.in. trasy z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola. Jak poinformowała Beata Rusinowicz, prezeska Alstom Polska, prace nad designem zewnętrznym zostały zamknięte, a szczegółowy wygląd wnętrza poznamy w przyszłym roku.
Strefa ciszy, fotele rozkładane i wygoda dla podróżnych
Mimo że na prezentację wnętrz trzeba jeszcze poczekać, przewoźnik obiecuje przełom w wygodzie podróżowania. Pociągi zostaną wyposażone w klimatyzację, regulowane oświetlenie, gniazdka elektryczne oraz wysuwane fotele z podnóżkami. Wewnątrz znajdzie się część 1. i 2. klasy, strefa ciszy, przestrzeń dla rodzin z dziećmi, strefa gastronomiczna z maszynami vendingowymi oraz obszerne i zabezpieczone miejsca na rowery i duże bagaże.
Nowe piętrowe składy to świetna wiadomość dla tysięcy pasażerów. Zwiększona pojemność dwupoziomowych pociągów odjeżdżających z Dworca Centralnego i Zachodniego ułatwi dojazd do trójmiejskich czy krakowskich centrów biznesowych mieszkańcom Mokotowa, Woli i Śródmieścia, wyeliminowując problem braku biletów w weekendowych i szczytowych godzinach.
Najważniejsze fakty o nowych piętrowych pociągach PKP Intercity
Zobacz zestaw kluczowych informacji dotyczących nowej floty dalekobieżnej:
- 42 piętrowe pociągi do 2032 roku – pierwsze jednostki wyjadą na polskie tory w 2029 roku.
- Produkcja w Nadarzynie i Chorzowie – nowe składy powstaną w polskich fabrykach koncernu Alstom.
- Prędkość eksploatacyjna 200 km/h – sprawne połączenia Warszawy z Gdańskiem, Krakowem, Wrocławiem i Łodzią.
- Bogate wyposażenie wnętrza – strefa ciszy, kącik dla dzieci, automaty z przekąskami oraz fotele z podnóżkami.
- Większa pojemność dla podróżnych z Woli, Mokotowa i Śródmieścia – koniec problemów z brakiem miejsc na trasach ze stolicy.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.