Paliwo drastycznie podrożało. Raport o ogólnopolskich cenach na stacjach. Sprawdź, ile kosztuje tankowanie w Warszawie
Najnowszy raport rynkowy potwierdza to, czego kierowcy obawiali się od dłuższego czasu – ceny paliw na polskich stacjach benzynowych drastycznie wzrosły. Po zakończeniu wakacyjnych obniżek i wygaszeniu osłonowego programu CPN, stawki za litr benzyny i oleju napędowego poszybowały w górę. Opublikowane dane pokazują wyraźną zmianę na pylonach w całej Polsce. W Warszawie zmotoryzowani odczuwają podwyżki szczególnie dotkliwie w powakacyjnych szczytach komunikacyjnych. Na stacjach w rejonie dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście kierowcy muszą głębiej sięgnąć do portfela, a to dopiero początek jesiennych wyzwań dla domowych budżetów.
Skokowe podwyżki na pylonach. Benzyna i diesel biją nowe rekordy
Z najnowszego zestawienia średnich cen detalicznych wynika, że za litr popularnej benzyny bezołowiowej (Pb95) trzeba zapłacić od 6,50 zł do nawet 6,80 zł, w zależności od regionu i marży danej sieci. Olej napędowy (ON) podrożał jeszcze bardziej, a jego cena na wielu stacjach osiągnęła i przekroczyła pułap 7,50–7,80 zł za litr. Podwyżki to bezpośredni efekt powrotu standardowych, wyższych stawek podatku VAT oraz akcyzy po wygaśnięciu pakietów osłonowych, a także dostosowywania się dystrybutorów do nowych obwieszczeń Ministra Energii.
Podstawą prawną regulującą kwestie polityki cenowej, nadzoru nad rynkiem oraz nakładania podatków obciążających ceny paliw płynnych jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz znowelizowana ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.). Według analityków z portalu e-petrol oraz ekspertów rynkowych, brak dalszej interwencji ze strony państwa, przy jednoczesnej presji cenowej na rynku hurtowym, wymusza na właścicielach stacji przerzucenie pełnego ciężaru podwyżek na końcowych konsumentów.
Warszawski rynek paliw najdroższy w kraju. Wola, Mokotów i Śródmieście
Warszawski rynek paliw tradycyjnie należy do najdroższych w Polsce, co wywołuje spore napięcia wśród przedsiębiorców z branży logistycznej, kurierskiej i przewozowej. Floty samochodowe obsługujące ogromne zagłębia biurowe zlokalizowane na warszawskiej Woli (w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia) oraz na Mokotowie (Służewiec) gorączkowo szukają oszczędności, negocjując umowy z zewnętrznymi operatorami kart flotowych w celu zabezpieczenia stałych zniżek od cen dystrybutorowych.
Z kolei stacje zlokalizowane w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście – w związku z gigantycznymi kosztami dzierżawy gruntów – dyktują stawki niejednokrotnie o kilkanaście groszy wyższe niż na obrzeżach stolicy. Rosnące koszty uderzają także w tysiące warszawiaków, którzy na co dzień dowożą dzieci do szkół i dojeżdżają do pracy. Wyższe koszty transportu lada moment mogą przełożyć się również na lokalny wzrost cen usług komunalnych, przewozów taksówkarskich oraz dostaw ze stołecznych restauracji.
Jak krok po kroku zoptymalizować wydatki na paliwo po podwyżkach
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą Ci złagodzić skutki rosnących cen na stacjach benzynowych i zabezpieczyć domowy budżet:
- Korzystaj ze stacji poza głównymi trasami – unikaj tankowania na stacjach w drogim Śródmieściu czy przy arteriach wylotowych z miasta; wybieraj tańsze punkty samoobsługowe w głębi dzielnic, np. na Woli czy Mokotowie.
- Dołącz do programów lojalnościowych sieci paliw – zainstaluj aplikacje mobilne poszczególnych stacji i aktywuj kody rabatowe, które regularnie pozwalają obniżyć koszt litra paliwa o 10-20 groszy.
- Tankuj do pełna w środku tygodnia – analitycy wskazują, że stacje najczęściej podnoszą stawki tuż przed wyjazdami weekendowymi, dlatego planuj wizytę na stacji we wtorki lub środy.
- Wdrożyć ecodriving na stołecznych ulicach – dbaj o płynną jazdę, regularnie sprawdzaj odpowiednie ciśnienie w oponach i wyrzuć zbędny bagaż, co może obniżyć spalanie auta nawet o 10-15 proc.
- Rozważ przesiadkę na Warszawski Transport Publiczny – w obliczu rekordowych cen paliw sprawdź alternatywne dojazdy z wykorzystaniem metra, tramwajów i SKM, zwalniając domowy budżet z nadmiernych obciążeń.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.