Parkujesz w strefie SPPN w Warszawie? Te 5 nawyków kierowców kosztuje 300 zł. Kamery na autach ZDM nie wybaczają
300 zł za postój, który miał potrwać tylko kilka minut. W warszawskiej strefie płatnego parkowania o dodatkowej opłacie może zdecydować źle wpisana rejestracja, nieaktualny abonament albo zwykłe odkładanie płatności na później. Samochody Zarządu Dróg Miejskich rozpoznają tablice automatycznie, a wezwanie często przychodzi pocztą dopiero po pewnym czasie. Jest 5 sytuacji, na które szczególnie trzeba uważać.
300 zł za brak opłaty. Kamery odczytują tablice, ale nie wystawiają zwykłych mandatów
Samochody e-kontroli mają na dachach kamery i czujniki, które odczytują tablice rejestracyjne. ZDM porównuje je z płatnościami w parkomatach, aplikacjach oraz bazą uprawnień do postoju. Podobnie działają piesze patrole, wyposażone w odpowiednie urządzenia. 300 zł to opłata dodatkowa, a nie mandat karny. Obowiązek wynika z art. 13f ustawy o drogach publicznych oraz warszawskiej uchwały o SPPN. Nie przyznaje się za niego punktów karnych, ale nieopłacona należność może być egzekwowana administracyjnie.
Warszawska SPPN działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, z wyłączeniem 2 maja oraz 24 i 31 grudnia. Pierwsza godzina kosztuje 4,50 zł, druga 5,40 zł, trzecia 6,40 zł, a kolejne po 4,50 zł. Najkrótszy możliwy bilet obejmuje 10 minut i kosztuje 50 gr. W razie nieopłaconego postoju kwota 300 zł może spaść do 200 zł, jeśli zostanie uiszczona w odpowiednim terminie.
1. Odprowadzenie pasażera i odkładanie płatności. Dwa przejazdy nie dają darmowego postoju
Pierwszy nawyk wygląda niewinnie. Kierowca podjeżdża pod przychodnię, blok albo sklep, wysiada, pomaga komuś wyjąć bagaż, odprowadza pasażera do drzwi i dopiero potem przypomina sobie o parkomacie. Tymczasem prawo rozróżnia krótkie zatrzymanie od postoju. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego postojem jest unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków ruchu, trwające dłużej niż 1 minutę. W warszawskiej strefie opłatę należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu. Samo pozostawienie włączonych świateł awaryjnych czy silnika nie zmienia kilkunastominutowej wizyty w bezpłatne zatrzymanie, a licznik płatności nie zaczyna działać dopiero po powrocie kierowcy do samochodu.
ZDM wyjaśnił w oficjalnej odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich, że e-kontrola sprawdza pojazd dwukrotnie, zwykle w odstępie 5-7 minut. Ten mechanizm pozwala odróżnić rzeczywisty postój od sytuacji, w której ktoś dopiero wysiadł i poszedł opłacić parking. Nie oznacza jednak ustanowienia 5 czy 7 minut darmowego parkowania. Odstęp między zdjęciami nie jest stały, zależy między innymi od ruchu i przebiegu kontroli, a obowiązek zapłaty powstaje niezależnie od tego, kiedy nadjedzie samochód ZDM. Kto z góry zakłada, że spokojnie zdąży wrócić przed kolejnym przejazdem, może się pomylić. Bezpieczniej zapłacić zaraz po zaparkowaniu, zanim zacznie się załatwiać inne sprawy.
2. Jedna pomylona litera w aplikacji. Pieniądze schodzą z konta, a system nie widzi biletu
Drugi problem dotyczy kierowców, którzy płacą telefonem i mają zapisanych kilka pojazdów. Wystarczy wybrać samochód używany wcześniej, wpisać cyfrę 0 zamiast litery O albo pomylić jeden znak podczas ręcznego dodawania rejestracji. Z konta mogą zostać pobrane pieniądze, aplikacja pokaże zakończoną transakcję, lecz w systemie opłat będzie figurować inny numer rejestracyjny niż ten odczytany przez kamery. Właśnie numer, a nie nazwisko właściciela ani numer telefonu, stanowi podstawę automatycznej weryfikacji. Podobny kłopot może powstać po zmianie tablic rejestracyjnych, kiedy w zapisanym profilu nadal widnieją stare dane.
W 2026 roku warszawską SPPN obsługują SkyCash Parking, moBILET, Flowbird, AnyPark i CityParkApp oraz wybrane aplikacje bankowe. Ważna zmiana: mPay zakończył obsługę płatności w Warszawie 21 listopada 2025 roku. Po uruchomieniu płatności trzeba zweryfikować miasto, rejestrację i czas postoju. Błąd nie oznacza, że reklamacja musi zostać odrzucona: ZDM przyjmuje dokumenty pokazujące faktycznie dokonaną wpłatę. Znacznie prościej jednak poprawić dane przed wyjściem z auta, niż po kilku tygodniach udowadniać, za który samochód zapłacono.
3. Nowy samochód, ale abonament na stare tablice. Status mieszkańca nie przenosi się sam
Trzeci nawyk dotyka szczególnie mieszkańców strefy, którzy przywykli do parkowania pod domem bez uruchamiania aplikacji. Po sprzedaży pojazdu i zakupie kolejnego wcześniejszy abonament nie przenosi się sam. Uprawnienie dotyczy również konkretnego numeru rejestracyjnego, a nie wyłącznie adresu i nazwiska właściciela. Kamery mogą więc nie znaleźć abonamentu dla nowych tablic, mimo że mieszkaniec zapłacił za parking na cały rok. Przed pierwszym postojem nowym autem trzeba upewnić się, że zmiana została już potwierdzona przez ZDM.
Zmiana numeru pojazdu nie wymaga koniecznie wizyty w urzędzie dzielnicy. Można załatwić ją w punktach obsługi pasażerów ZTM, mailowo albo pocztą. Jeśli abonament pozostaje ważny, aktualizacja jest bezpłatna, a nowy dokument zachowuje dotychczasową datę końcową. Trzeba też pilnować płatności ratalnych abonamentu obszarowego. Brak drugiej raty w terminie może zakończyć uprawnienie, nawet gdy dokument nadal leży za szybą.
4. Parkowanie tuż za granicą strefy. Znajoma ulica może być już płatna
Wjazd do strefy jest oznaczany odpowiednimi znakami, w tym D-44, a jej opuszczenie znakiem D-45. Warto zwracać uwagę także na tabliczki oraz oznakowanie samych miejsc postojowych. Dla kierowcy spoza dzielnicy dodatkowym zaskoczeniem jest fakt, że opłata w warszawskiej SPPN dotyczy czasu, a nie jednej ulicy. Bilet wykupiony na Żoliborzu może pozostać ważny po przeparkowaniu auta na Mokotów, jeśli dotyczy tego samego pojazdu i nie minął opłacony czas. Nie trzeba wtedy kupować drugiego biletu, ale nie można przenieść pierwszego na samochód członka rodziny. Z kolei abonament mieszkańca ma określony zasięg i nie działa bez ograniczeń w całej strefie.
5. „Koperta” dla dostaw i krótki rozładunek. Tu łatwo pomylić dwa rodzaje kar
Ostatni nawyk to traktowanie specjalnie oznaczonych miejsc przy sklepach i lokalach jak zwykłego parkingu, z którego można korzystać bez sprawdzania znaków. Przykładem są koperty na ulicy Świętokrzyskiej, gdzie ZDM wyznaczył miejsca dla zaopatrzenia placówek handlowych. Opisane przez zarządcę oznakowanie przewidywało korzystanie przez uprawnione pojazdy przez maksymalnie 15 minut w godzinach 6:00-18:00. Kierowca, który zostawia tam prywatne auto na dłuższą wizytę albo wykorzystuje miejsce niezgodnie z jego przeznaczeniem, może naruszać przepisy organizacji ruchu. Nie powinien też automatycznie zakładać, że skoro to miejsce dla dostaw, nie dotyczą go żadne zasady opłat obowiązujących w danym obszarze.
Trzeba rozdzielić 2 rodzaje odpowiedzialności. E-kontrola ZDM sprawdza opłacenie postoju w SPPN, a nie automatycznie wykroczenia polegające na zajęciu koperty czy przekroczeniu limitu rozładunku. Nieprawidłowe parkowanie mogą ujawnić straż miejska lub policja, a kara zależy od naruszonego przepisu. 300 zł dotyczy nieopłaconego postoju tam, gdzie opłata jest wymagana; samo przedłużenie rozładunku nie musi skutkować tą kwotą. Inne zasady obowiązują także na niebieskich kopertach dla osób uprawnionych do korzystania z karty parkingowej. Dlatego przed wyjściem z auta trzeba przeczytać znaki, a nie zakładać, że każda koperta jest zwykłym miejscem postojowym.
Wezwanie może przyjść pocztą. 300 zł spada do 200 zł, ale tylko przez ograniczony czas
Wielu kierowców jest przekonanych, że brak karteczki za wycieraczką oznacza, iż kontrola ich ominęła. W warszawskim systemie często jest dokładnie odwrotnie. Kamery rejestrują tablice, informacje trafiają do ZDM, a po weryfikacji właściciel pojazdu otrzymuje wezwanie pocztowe. Zdjęcia nie muszą być dołączone do listu. Można je sprawdzić na stronie zarządcy, korzystając z indywidualnego numeru PIN podanego w wezwaniu. Zwykła opłata dodatkowa wynosi 300 zł, ale jeśli zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu albo doręczenia wezwania, jej wysokość wynosi 200 zł. To aktualny termin wskazany przez ZDM. Inny termin, wynoszący 7 dni, obowiązuje przy składaniu reklamacji. Nie wolno ich mylić.
Jeżeli kierowca uważa, że zapłacił prawidłowo albo posiadał ważne uprawnienie, może złożyć reklamację przez internet lub tradycyjnie. Do zgłoszenia dobrze dołączyć potwierdzenie płatności z aplikacji, bilet z parkomatu, historię transakcji lub dokumenty dotyczące abonamentu. Samo złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu 14 dni, w których można zapłacić niższą kwotę. ZDM informuje jednocześnie, że po uwzględnieniu reklamacji wniesiona opłata jest zwracana. Kierowca może więc zabezpieczyć możliwość niższej wpłaty i domagać się wyjaśnienia sprawy, zamiast odkładać reakcję do chwili, gdy nadejdzie kolejne pismo.
Co zrobić, żeby nie zapłacić 300 zł? Kilka minut uwagi pozwoli uniknąć wielu problemów
Przed pozostawieniem auta w Warszawie trzeba sprawdzić, czy miejsce należy do SPPN, czy o danej godzinie wymagana jest opłata oraz czy znaki w ogóle pozwalają tam parkować. Przy nowo rozszerzonych granicach pomocna jest aktualna mapa ZDM. Bilet papierowy nie musi leżeć za szybą, ale przypisany do niego numer rejestracyjny musi zgadzać się z tablicą pojazdu. W aplikacji należy upewnić się, że rozpoczęto właściwą sesję, i przedłużyć ją jeszcze przed końcem opłaconego czasu. ZDM wyraźnie podaje, że nawet kilkuminutowe przekroczenie może oznaczać opłatę dodatkową, jeśli w tym czasie nastąpi kontrola. To samo dotyczy posiadaczy abonamentów: datę ważności i numer samochodu trzeba sprawdzić po zmianie pojazdu oraz przedłużeniu uprawnień.
Po otrzymaniu wezwania nie należy go ignorować ani płacić na przypadkowy rachunek. Należność można sprawdzić przez oficjalne kanały ZDM, a przy podejrzeniu błędu przygotować reklamację z opisem postoju i dowodem wpłaty. Kilkanaście minut parkowania kosztuje niewiele w porównaniu z 300 zł. Warto sprawdzać dane pojazdu i czas biletu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.