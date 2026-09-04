Pełna lista dodatków do emerytury i renty po 75. roku życia. Kwoty, kryteria i zasady w Warszawie
Osoby, które ukończyły 75. rok życia, mają prawo do szeregu finansowych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Część z tych pieniędzy trafia do portfeli seniorów automatycznie, jednak w przypadku niektórych świadczeń niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia. Dla tysięcy najstarszych mieszkańców stolicy dodatkowe wsparcie finansowe stanowi bezcenne odciążenie domowych budżetów w zderzeniu z wysokimi kosztami utrzymania. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście seniorzy i ich opiekunowie mogą skorzystać z pomocy doradców w lokalnych placówkach ZUS oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Automatyczny dodatek pielęgnacyjny i świadczenia specjalne. Podstawa prawna i kwoty
Najpopularniejszym i najbardziej powszechnym świadczeniem po osiągnięciu wieku 75 lat jest dodatek pielęgnacyjny. Od miesiąca, w którym senior obchodzi 75. urodziny, ZUS przyznaje go całkowicie z urzędu – bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków czy zaświadczeń lekarskich. Po corocznej marcowej waloryzacji wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi ponad 330 zł miesięcznie i jest on wypłacany razem z podstawową emeryturą lub rentą.
Oprócz dodatku pielęgnacyjnego seniorzy mogą ubiegać się o inne pieniężne świadczenia towarzyszące, w tym:
- Dodatek kombatancki i kompensacyjny – przeznaczony dla osób posiadających status kombatanta lub osoby represjonowanej.
- Ryczałt energetyczny – częściowa rekompensata kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła dla kombatantów i żołnierzy zastępczej służby wojskowej.
- Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat – przyznawane automatycznie po osiągnięciu wieku stulatka (kwota ustalana w oparciu o kwotę bazową).
- Dodatek dla sierot zupełnych – przysługujący pobierającym rentę rodzinną, jeśli stracili oboje rodziców.
Podstawą prawną regulującą zasady przyznawania oraz wypłaty dodatkowych świadczeń pieniężnych jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2039 z późn. zm.).
Obsługa seniorów w warszawskich placówkach. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie wsparcie informacyjne oraz obsługa wniosków emerytalnych realizowana jest przez rozbudowaną sieć inspektoratów i oddziałów ZUS. W I Oddziale ZUS przy ul. Szamockiej na Woli, w inspektoracie przy ul. Czerniakowskiej na Mokotowie oraz w punkcie obsługi przy ul. Senatorskiej w dzielnicy Śródmieście seniorzy i członkowie ich rodzin mogą uzyskać komplet informacji na temat należnych świadczeń.
Miejscy urzędnicy przypominają ponadto, że w sytuacjach szczególnych – np. gdy senior nie ukończył jeszcze 75 lat, ale jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – dodatek pielęgnacyjny również może zostać przyznany, lecz wymaga to złożenia zaświadczenia o stanie zdrowia (druk OL-9) i orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
Jak krok po kroku ubiegać się o dodatki do emerytury po 75. roku życia
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie zweryfikować i uzyskać wszystkie należne świadczenia:
- Sprawdź automatyczną wypłatę dodatku pielęgnacyjnego – po ukończeniu 75 lat upewnij się na odcinku emerytury lub w historii rachunku bankowego, czy ZUS naliczył dodatek z urzędu.
- Zgromadź dokumenty potwierdzające uprawnienia kombatanckie – jeśli posiadasz status kombatanta, dołącz decyzję Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych do wniosku w ZUS.
- Złóż wniosek o ryczałt energetyczny – wypełnij formularz w placówce ZUS na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu, dołączając dokumenty potwierdzające okresy podlegania represjom lub służbie.
- Skorzystaj z pomocy pełnomocnika lub opiekuna – jeśli senior ma trudności z poruszaniem się, sprawę w urzędzie może załatwić członek rodziny na podstawie pisemnego upoważnienia.
- Skonsultuj się z dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS) – sprawdź, czy oprócz świadczeń z ZUS przysługują Ci miejskie zasiłki pielęgnacyjne lub celowe dopłaty do leków.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.