Wezwą do wojska 250 tysięcy Polaków! Na liście 50-latkowie, 60-latkowie i kobiety. Sprawdź zasady w Warszawie
Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje planowe działania z zakresu kwalifikacji oraz ćwiczeń rezerwy na 2026 rok. Łącznie powołania i wezwania może otrzymać nawet 250 tysięcy obywateli. Wśród osób przewidzianych do odbycia ćwiczeń wojskowych znajdują się nie tylko młodzi rezerwiści, ale również osoby po 50. i 60. roku życia posiadające przydziały mobilizacyjne, a także kobiety wykonujące wybrane zawody medyczne, techniczne czy informatyczne. W warszawskich Wojskowych Centrach Rekrutacji (WCR) oraz w urzędach dzielnic Wola, Mokotów i Śródmieście trwa doręczanie decyzji i organizacji komisji medycznych.
Kto trafi na ćwiczenia i jaka jest podstawa prawna. Czy jest się czego bać?
Resort obrony uspokaja, że masowe wysyłanie wezwań nie jest związane z nagłą mobilizacją, lecz stanowi standardowy element podtrzymywania gotowości obronnej państwa i przeszkolenia tzw. rezerwy pasywnej. Na krótkie (kilkudniowe) lub długie (do 14 dni) ćwiczenia powoływane są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i posiadają nadany przydział mobilizacyjny. Ustawa określa górną granicę wieku dla rezerwistów: dla szeregowych wynosi ona 55 lat, natomiast dla podoficerów i oficerów aż 63 lata – stąd na listach obecność 50- i 60-latków.
Do wojska wezwane zostaną również kobiety posiadające wykształcenie przydatne w siłach zbrojnych. Dotyczy to w szczególności lekarek, pielęgniarek, ratowniczek medycznych, psycholożek, weterynarzy, tłumaczek oraz specjalistek z branży IT i łączności. Za czas spędzony na ćwiczeniach wojskowych każdemu rezerwiście przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej.
Podstawą prawną prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz powoływania rezerwistów na ćwiczenia są przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.). Ustawa gwarantuje rezerwiście ochronę stosunku pracy – pracodawca nie może zwolnić pracownika w okresie od dnia doręczenia karty powołania do dnia zakończenia ćwiczeń.
Działania WCR i urzędów w stolicy. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie zadania związane z kwalifikacją oraz kierowaniem na ćwiczenia realizują właściwe miejscowo Wojskowe Centra Rekrutacji (m.in. WCR Warszawa-Mokotów oraz WCR Warszawa-Ochota/Wola). Urzędnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście odpowiadają z kolei za sprawne dostarczanie wezwań imiennych oraz organizację pracy dzielnicowych komisji lekarskich.
Mieszkańcy stolicy, którzy otrzymają powołanie na ćwiczenia lub do stawiennictwa przed komisją, są zobowiązani do stawienia się w wyznaczonym miejscu i terminie. Nieuzasadnione niestawiennictwo grozi konsekwencjami prawnymi, w tym przymusowym doprowadzeniem przez Policję lub karą grzywny.
Przedstawiciele wojska podkreślają, że w przypadku uzasadnionych przyczyn losowych, zdrowotnych czy opiekuńczych (np. samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem lub niepełnosprawnym członkiem rodziny), obywatel ma prawo złożyć formalny wniosek o zwalnianie z odbycia ćwiczeń lub zmianę terminu.
Jak krok po kroku postąpić po otrzymaniu wezwania z wojska
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie i zgodnie z prawem zareagować na pismo z WCR:
- Odbierz i dokładnie przeczytaj wezwanie – sprawdź, czy pismo dotyczy stawiennictwa na kwalifikację wojskową, czy bezpośredniego powołania na ćwiczenia rezerwy.
- Poinformuj swojego pracodawcę – przedstaw pracodawcy kartę powołania lub zaświadczenie z WCR, co stanowi formalną podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy.
- Zgłoś się do komisji lub WCR na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu – zabierz ze sobą dowód osobisty, książeczkę wojskową (jeśli posiadasz) oraz dokumentację medyczną w przypadku problemów ze zdrowiem.
- Złóż wniosek o rekompensatę utraconych dochodów – po odbyciu ćwiczeń wystąp do dowódcy jednostki lub WCR o wypłatę świadczenia rekompensującego zarobki.
- Złóż odwołanie w przypadku ważnych przyczyn losowych – jeśli sytuacja rodzinna lub zdrowotna uniemożliwia Ci udział w ćwiczeniach, wnieś pisemne odwołanie do Szefa WCR w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.