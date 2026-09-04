Pustki w Warszawie. Gdzie podziali się ludzie? Początek września robi w mieście dziwną „dziurę”
Warszawa na początku września potrafi wyglądać zaskakująco pusto. W sklepach mniej ludzi, wieczorem na ulicach luźniej, w części lokali spokojniej niż jeszcze pod koniec wakacji. Początek września jest w stolicy specyficznym momentem przejściowym: dzieci wróciły już do szkół, ale studenci nie weszli jeszcze w normalny rytm zajęć, część pracujących nadal korzysta z urlopów, a po godz. 19 zaczyna się już wieczór. Kilka drobnych zmian nakłada się na siebie i nagle miasto sprawia wrażenie, jakby ubyło z niego znacznie więcej osób, niż rzeczywiście wyjechało.
To wrażenie jest szczególnie mocne wieczorem. 3 września słońce w Warszawie zachodziło około godz. 19:20. O 21:00 miasto jest więc już od dawna po zmroku. Jeszcze w środku lata podobna pora kojarzyła się z dalszym ciągiem dnia, spacerem, lodami, ogródkiem restauracyjnym albo szybkimi zakupami. We wrześniu ten sam zegarek pokazuje 21:00, ale organizm dostaje zupełnie inny komunikat: dzień się skończył. Przy normalnej, łagodnej pogodzie różnica w liczbie ludzi na ulicach może być przez to zaskakująco duża.
Największej grupy jeszcze brakuje. Warszawa ma ponad ćwierć miliona studentów
Jednym z najważniejszych powodów jest kalendarz akademicki. Według danych GUS i systemu POL-on w roku akademickim 2024/25 w Warszawie studiowało około 262,7 tys. osób. To populacja porównywalna z dużym polskim miastem. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy studenci wyjeżdżają ze stolicy na całe lato i wracają jednego dnia w październiku. Część pracuje, część mieszka w Warszawie na stałe, a we wrześniu odbywają się egzaminy poprawkowe i rejestracje. Nie działa jednak jeszcze pełny, codzienny rytm roku akademickiego: zajęcia, dojazdy na kampusy, spotkania po uczelni, akademiki, bary, galerie, sklepy i wieczorne życie wokół największych uczelni.
Widać to dobrze w oficjalnych harmonogramach. Na Politechnice Warszawskiej rok akademicki 2026/27 rozpoczyna się 1 października, a regularne zajęcia semestru zimowego 2 października. Uniwersytet Warszawski również rozpoczyna nowy rok akademicki w październiku. Wrzesień jest więc miesiącem pomiędzy wakacjami a pełnym powrotem jednej z największych grup poruszających się codziennie po mieście. W rejonach Śródmieścia, Ochoty, Mokotowa czy kampusów uczelnianych brak części tego ruchu może być odczuwalny szczególnie mocno.
To także tłumaczy pewien paradoks. W lipcu i sierpniu studentów również jest mniej, ale wtedy Warszawa działa w typowo wakacyjnym rytmie. Są turyści, ogródki, wydarzenia plenerowe, długie jasne wieczory i więcej osób spędzających czas poza domem. We wrześniu wakacyjna atmosfera zaczyna się kończyć, ale akademicka jeszcze nie wystartowała. Powstaje krótka luka, w której miasto może wydawać się spokojniejsze niż zarówno w sierpniu, jak i później w październiku.
Wakacje skończyły się dzieciom, ale nie wszystkim dorosłym
Drugi element to urlopy. 31 sierpnia nie jest żadną granicą sezonu urlopowego dla osób, których życie nie jest związane ze szkolnym kalendarzem. Rodzice dzieci w wieku szkolnym w dużej części wracają do normalnego rytmu, ale osoby bez dzieci, z dorosłymi dziećmi albo mogące elastycznie wybierać termin wyjazdu nadal chętnie wykorzystują pierwsze tygodnie września. Dni pozostają długie, w wielu wakacyjnych kierunkach nadal jest ciepło, a największy rodzinny szczyt urlopowy jest już za nami.
Nie da się uczciwie policzyć, ilu warszawiaków właśnie teraz przebywa na urlopie, więc nie ma podstaw, żeby twierdzić, że to jeden dominujący powód pustek. W połączeniu z brakiem pełnego ruchu akademickiego nawet niewielkie przesunięcie części urlopów na wrzesień zaczyna być jednak widoczne. Szczególnie tam, gdzie ruch tworzą głównie pracownicy biur, młodzi dorośli i ludzie robiący zakupy po pracy.
Do tego dochodzi pierwszy tydzień szkoły. Rodziny z dziećmi wróciły do Warszawy, ale ich rytm dnia nagle staje się bardziej uporządkowany. Rano pojawiają się korki przy szkołach, przystankach i głównych trasach, za to wieczorem dochodzą plan lekcji, przygotowanie rzeczy na kolejny dzień, zajęcia dodatkowe i wcześniejsze wstawanie. Wakacyjny zwyczaj wychodzenia z domu późnym wieczorem znika praktycznie z dnia na dzień. Miasto nie musi mieć mniej mieszkańców, żeby około 20:30 wyglądało znacznie spokojniej.
Warszawa jest „pełna” nie tylko dzięki mieszkańcom. Turystyka także zmienia obraz ulic
Na to wszystko nakłada się ruch przyjezdnych. Według Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2025 r. ze stołecznych obiektów noclegowych skorzystało 5,5 mln turystów, którym udzielono ponad 8,7 mln noclegów. To pokazuje skalę grupy, która w ciągu roku współtworzy tłok w centrum, komunikacji, restauracjach, sklepach i najpopularniejszych miejscach miasta. Nie każdy miesiąc wygląda pod tym względem tak samo, dlatego zmiana sezonu turystycznego również może wpływać na to, jak Warszawa jest odbierana z poziomu chodnika.
Nie oznacza to, że we wrześniu turyści nagle znikają – Warszawa jest kierunkiem całorocznym, a ruch biznesowy i zagraniczny trwa także jesienią. Chodzi raczej o zniknięcie typowo wakacyjnego miksu: rodziny zwiedzające miasto, ludzie siedzący długo w ogródkach, grupy spacerujące nad Wisłą i mieszkańcy korzystający z wolnego czasu razem z przyjezdnymi. Gdy jednocześnie nie wrócił jeszcze pełny ruch akademicki, różnica staje się bardziej widoczna.
Duże znaczenie ma również światło. 3 września dzień w Warszawie trwa około 13 godzin i 29 minut, a zachód słońca przypada około 19:20. Każdego kolejnego dnia dnia ubywa prawie 4 minuty. To brzmi jak drobiazg, ale w zachowaniu mieszkańców potrafi zrobić ogromną różnicę. Sklep, ulica albo osiedlowy plac o 21:00 w lipcu mogą być pełne ludzi, podczas gdy dokładnie ta sama przestrzeń we wrześniu wygląda na opustoszałą, choć temperatura nadal jest przyjemna.
To raczej wrześniowa luka niż nagłe wyludnienie Warszawy
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź jest więc dość prosta: Warszawa nie opustoszała, tylko przez kilka tygodni działa w nietypowym rytmie. Wakacyjne życie miasta już przygasa, szkolne dopiero się układa, a akademickie jeszcze nie ruszyło. Do tego część osób nadal wyjeżdża, wieczory szybko robią się ciemne i zwyczajnie mniej ludzi ma powód, żeby o późnej godzinie krążyć po mieście.
Pełna zmiana powinna być bardzo wyraźna pod koniec września i na początku października. Wtedy do Warszawy zacznie wracać regularny ruch studencki, ruszą zajęcia na uczelniach, zapełnią się okolice kampusów i akademików, a razem z nimi metro, autobusy, sklepy, bary i ulice. Wystarczy, że z populacji ponad 260 tys. studentów duża część zacznie codziennie przemieszczać się po mieście, żeby różnicę było widać praktycznie od razu.
Jak wykorzystać te kilka spokojniejszych tygodni?
- Początek września może być dobrym momentem na załatwienie spraw i zakupy w miejscach, które w październiku znów będą znacznie bardziej zatłoczone.
- Wieczorne wyjście do centrum, nad Wisłę czy do restauracji może oznaczać mniej kolejek niż jeszcze w wakacyjnym szczycie albo po rozpoczęciu roku akademickiego.
- Kierowcy nie powinni jednak zakładać, że „pusta Warszawa” oznacza brak korków. Rano i po południu szkolny oraz biurowy ruch może być już całkowicie normalny, nawet jeśli wieczorem ulice wyglądają spokojnie.
- Największego powrotu ludzi można spodziewać się wraz z początkiem października, gdy ruszą regularne zajęcia na warszawskich uczelniach.
Początek września jest więc czymś w rodzaju krótkiej przerwy pomiędzy dwiema Warszawami. Wakacyjna właśnie się kończy, jesienna jeszcze się nie rozpędziła. I właśnie dlatego przez kilka dni albo tygodni można wyjść wieczorem na ulicę i mieć bardzo dziwne wrażenie: gdzie właściwie podziali się wszyscy ludzie?
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.