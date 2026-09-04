Warszawa zamknie część Saskiej Kępy i zmieni trasy autobusów. Są objazdy [MAPA]
W piątek 4 września Sanah zagra finałowy koncert swojej stadionowej trasy na PGE Narodowym. Dla mieszkańców Warszawy oznacza to nie tylko wielkie wydarzenie, ale też spore zmiany w ruchu po prawej stronie Wisły. Miasto ograniczy wjazd na Saską Kępę, część autobusów pojedzie objazdami, a po koncercie policja może zamknąć Most Poniatowskiego.
Koncert rozpocznie się wieczorem, ale utrudnienia zaczną się wcześniej
PGE Narodowy potwierdza, że koncert finałowy Sanah odbędzie się 4 września 2026 r. Oficjalne kalendarium obiektu wskazuje godz. 20:00 jako godzinę wydarzenia.
Na stadion najlepiej przyjechać komunikacją miejską. Najwygodniejszym połączeniem będzie metro linii M2 do stacji Stadion Narodowy. Tuż obok znajduje się także stacja PKP Warszawa Stadion, na której zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.
Z centrum będzie można dojechać również tramwajami i autobusami kursującymi przez Most Poniatowskiego. W przypadku samochodu sytuacja będzie dużo trudniejsza, bo kilka godzin przed koncertem zacznie obowiązywać ograniczenie wjazdu na Saską Kępę.
Od godz. 17:00 wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony
W piątek w godz. 17:00-20:00 na wyznaczony obszar Saskiej Kępy będą mogły wjechać tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.
Ograniczenia obejmą obszary wyznaczone między innymi Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim. Druga strefa będzie ograniczona Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.
Kierowca bez odpowiedniego identyfikatora nie powinien więc planować dojazdu pod stadion przez Saską Kępę tuż przed koncertem. Znacznie łatwiej będzie zostawić samochód wcześniej i przesiąść się do komunikacji miejskiej.
Parking przy stadionie nie rozwiąże problemu każdego kierowcy
PGE Narodowy prowadzi sprzedaż miejsc parkingowych na błoniach stadionu dla uczestników koncertu. W oficjalnym sklepie stadionu pojawiła się jednak informacja, że pula miejsc parkingowych przeznaczonych na koncert Sanah została wyprzedana i organizator zachęca do skorzystania z transportu publicznego.
To ważna informacja dla osób planujących przyjazd samochodem spoza Warszawy. Sam dojazd w okolice stadionu może nie być problemem, ale pozostawienie auta w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu będzie znacznie trudniejsze.
Policja może zamknąć Sokolą jeszcze przed koncertem
Organizacja ruchu może zostać dodatkowo zmieniona w zależności od liczby uczestników i sytuacji w rejonie stadionu. Policja może zdecydować o zamknięciu ulicy Sokolej na odcinku od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego.
W takim przypadku autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, natomiast linie 146 i 147 zostaną skierowane przez Wybrzeże Szczecińskie i Zamoście.
Jeżeli zamknięcie obejmie również Zamoście i Zamoyskiego, zmian będzie więcej. Linie 102, 125 i 202 nadal pojadą do Dworca Wschodniego, 135 zostanie skierowana Targową, a linie 146 i 147 Aleją Zieleniecką.
Zmiany obejmą także E-1, 162 i autobusy nocne
W wariancie z szerszym zamknięciem ulic autobus E-1 pojedzie przez Most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.
Linie 162, N14 i N64 w kierunku Pragi i Białołęki mają wtedy kursować Wybrzeżem Szczecińskim, Wybrzeżem Helskim i Ratuszową.
To oznacza, że osoby jadące na koncert autobusem powinny sprawdzić trasę tuż przed wyjazdem. Zmiany mogą zostać uruchomione dynamicznie, w zależności od decyzji policji.
Po koncercie metro M2 pojedzie częściej
Największa fala pasażerów pojawi się po zakończeniu koncertu. Miasto przygotowało wtedy dodatkowe kursy metra, tramwajów i autobusów.
Pociągi metra linii M2 będą kursowały częściej w obu kierunkach. Dla wielu uczestników będzie to najszybszy sposób wydostania się z rejonu PGE Narodowego.
Dodatkowo z Ronda Waszyngtona będą odjeżdżały autobusy linii 138 w kierunku Bokserskiej oraz 509 w stronę Gocławia i Winnicy. Linia 517 będzie natomiast kursowała z Nowego Światu przed Rondem de Gaulle’a w kierunku Włoch.
Więcej tramwajów linii 9 i 26
Po wydarzeniu zwiększona zostanie także liczba tramwajów. Dodatkowe składy linii 9 pojadą z pętli Gocławek przez Grochowską, Aleję Waszyngtona i Aleję Zieleniecką do pętli przy Teatrze Powszechnym.
Linia 9 ma również kursować częściej między P+R Al. Krakowska a Placem Starynkiewicza.
Z Alei Zielenieckiej dodatkowe tramwaje linii 26 pojadą w kierunku Woli przez Targową i Aleję Solidarności do przystanku Rogalińska.
Most Poniatowskiego może zostać zamknięty około godz. 22:45
Największe utrudnienie może pojawić się dopiero po koncercie. Jeżeli duża liczba uczestników będzie chciała wracać pieszo w stronę centrum, policja może czasowo zamknąć Most Poniatowskiego i wiadukt od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a.
Według miejskiego komunikatu decyzja może zapaść około godz. 22:45. Zamknięta ma zostać również Aleja Zieleniecka, choć dla części autobusów pozostanie przejezdna.
W takim wariancie autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 zostaną skierowane przez Most Łazienkowski. Linie 146 i 147 pojadą Aleją Zieleniecką.
Tramwaje też pojadą inaczej
Jeżeli Most Poniatowskiego zostanie zamknięty, linie 7, 9, 22 i 24 po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na Placu Starynkiewicza.
Po stronie praskiej tramwaje 7 i 22 pojadą do Ronda Wiatraczna, natomiast 9 i 24 zakończą kurs przy Alei Zielenieckiej.
W zastępstwie tramwajów uruchomiona zostanie linia autobusowa Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Placem Narutowicza przez Most Łazienkowski.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.