Pierwsze przymrozki w 2026. Prognozy wskazują, kiedy nadejdą
Po bardzo ciepłym początku października pogoda zacznie się gwałtownie zmieniać. IMGW prognozuje, że od piątku 9 października w Polsce zrobi się znacznie chłodniej. Kolejne wyliczenia modeli wskazują, że około 13-14 października lokalnie mogą pojawić się także pierwsze wyraźniejsze przymrozki.
Dla kierowców oznacza to powrót skrobania szyb, a dla właścicieli ogrodów konieczność zabezpieczenia najbardziej wrażliwych roślin.
Najpierw ponad 20 stopni, później wyraźne ochłodzenie
Początek tygodnia będzie jeszcze ciepły. Według IMGW na zachodzie i południu kraju temperatura może miejscami dochodzić do 22-24 stopni.
Zmiana rozpocznie się w drugiej części tygodnia. Od czwartku przez Polskę zaczną przechodzić fronty atmosferyczne, pojawi się więcej chmur i deszczu.
W piątek temperatura maksymalna ma spaść już do około 12-14 stopni, a w rejonach podgórskich poniżej 10 stopni. Weekend również zapowiada się chłodny i deszczowy. IMGW prognozuje wtedy przeważnie 13-15 stopni.
13-14 października możliwe pierwsze mocniejsze przymrozki
Jeszcze większe ochłodzenie pojawia się w prognozach długoterminowych na połowę października.
Model GFS wskazywał, że około 13 października temperatura nad ranem może miejscami spaść do 0-2 stopni, a w górach i na terenach podgórskich poniżej zera. Lokalnie możliwe były wartości około -1 do -3 stopni.
Dzień później, 14 października, w najbardziej narażonych miejscach południowej Polski model pokazywał nawet około -4 stopni.
To jednak prognoza obejmująca okres oddalony o ponad tydzień. Kolejne aktualizacje modeli mogą jeszcze przesunąć zarówno termin ochłodzenia, jak i minimalne temperatury.
Warszawa raczej bez silnego mrozu
Na Mazowszu również zrobi się chłodniej, ale obecne prognozy dla Warszawy nie pokazują na razie silnego mrozu.
Różne modele przewidują około 13-14 października minimalne temperatury w stolicy na poziomie około 4-10 stopni. Oznacza to, że największe ryzyko przymrozków dotyczy obecnie przede wszystkim północnego wschodu, południa kraju, obniżeń terenu oraz regionów górskich.
Na przedmieściach i poza zwartą zabudową temperatura przy gruncie może być jednak niższa niż wskazania standardowych stacji meteorologicznych.
Kierowcy i ogrodnicy powinni obserwować prognozy
Przy temperaturze spadającej przy gruncie poniżej zera rano na samochodach może pojawić się szron. Szczególnie dotyczy to aut pozostawionych na otwartych parkingach poza centrami miast.
Przymrozki mogą też uszkodzić wrażliwe rośliny balkonowe i ogrodowe. Donice można przenieść w osłonięte miejsce, a rośliny pozostające na zewnątrz przykryć włókniną.
Najważniejsze będą jednak prognozy publikowane kilka dni przed 13-14 października. Dopiero wtedy będzie można dokładniej określić, gdzie temperatura rzeczywiście spadnie poniżej zera.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.