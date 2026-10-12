Pilna konferencja MSWiA. Kierwiński i Boroń o podejrzeniu sabotażu. Akt terroru w Polsce
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz komendant główny Policji Marek Boroń przekazali informacje dotyczące śledztwa w sprawie podpalenia stacji Starlink z 23 września. Według informacji przedstawionych podczas konferencji zdarzenie jest rozpatrywane jako działanie sabotażowe i dywersyjne. W sprawie pojawia się również wątek dwóch obywateli Turcji zatrzymanych na terenie Niemiec.
Podpalenie stacji Starlink. Służby badają możliwy sabotaż
Sprawa dotyczy zdarzenia z 23 września, kiedy doszło do podpalenia instalacji związanej z systemem Starlink.
Jak wynika z informacji przekazanych podczas konferencji MSWiA, służby traktują zdarzenie jako podejrzewane działanie sabotażowe i dywersyjne.
To istotna okoliczność, ponieważ śledczy analizują nie tylko samo podpalenie, ale również możliwe motywy i okoliczności jego przygotowania.
Na obecnym etapie należy odróżnić ustalenia przekazane przez służby od prawomocnego rozstrzygnięcia dotyczącego odpowiedzialności konkretnych osób.
Dwie osoby zatrzymane w Niemczech
Podczas konferencji pojawiła się informacja o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych na terytorium Niemiec.
Według przekazanych informacji w działania zaangażowane są polskie służby, w tym Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, współpracujące z prokuraturą.
Dokładna rola zatrzymanych osób i zakres zarzutów wymagają potwierdzenia w oficjalnych komunikatach właściwych organów.
Służby mówią o działaniu dywersyjnym
Najważniejszym elementem konferencji jest informacja, że podpalenie nie jest rozpatrywane wyłącznie jako zwykłe przestępstwo przeciwko mieniu.
Według relacji z wystąpienia przedstawicieli MSWiA służby badają jego charakter sabotażowy. Według ustaleń służb, do zdarzenia mogło dojść na zlecenie służb Rosji.
Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia
Sprawa jest istotna ze względu na charakter infrastruktury, której dotyczyło podpalenie, oraz zaangażowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Kluczowe pozostają teraz oficjalne ustalenia śledczych dotyczące przebiegu zdarzenia, roli zatrzymanych osób i ewentualnej współpracy międzynarodowej.
Do czasu publikacji pełnego komunikatu prokuratury nie należy przesądzać o winie zatrzymanych ani wskazywać niepotwierdzonych sprawców lub zleceniodawców.
Artykuł opracowany na podstawie informacji przekazanych z konferencji MSWiA. Wymaga uzupełnienia po publikacji oficjalnych komunikatów służb i prokuratury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.