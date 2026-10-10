Pilna rozmowa Rosja-USA. Trump ogłasza porozumienie z Putinem
Donald Trump poinformował w piątek 9 października, że zakończył rozmowę z Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono duże dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Według prezydenta USA pierwsza partia ma przekroczyć 300 tys. ton, a kolejne dostawy mają być jeszcze większe. Informację potwierdzają Reuters, AP, Euronews i inne międzynarodowe media.
Najpierw ponad 300 tys. ton
Trump napisał w mediach społecznościowych, że Rosja ma natychmiast dostarczyć ponad 300 tys. ton oleju napędowego na rynek amerykański i globalny.
Kolejna partia ma wynieść 500 tys. ton w listopadzie, a następnie 1 mln ton w krótkim czasie później.
Prezydent USA dodał także, że w zależności od możliwości rosyjskich rafinerii Moskwa ma później dostarczyć jeszcze około 3 mln ton diesla.
Chodzi o obniżenie cen paliw
Porozumienie ma związek z bardzo wysokimi cenami oleju napędowego i napiętą sytuacją na światowym rynku paliw.
Według AP i „Washington Post” Biały Dom traktuje rosyjskie dostawy jako sposób na zwiększenie podaży i złagodzenie presji cenowej.
USA łagodzą część sankcji
Sprawa ma jednak bardzo duży ciężar polityczny.
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Stany Zjednoczone znacząco ograniczyły handel rosyjskimi surowcami energetycznymi. Teraz amerykański Departament Skarbu wydał czasowe zezwolenie, które ma umożliwić dostawy rosyjskiego diesla na światowy rynek.
To oznacza istotną zmianę w dotychczasowej polityce sankcyjnej USA wobec rosyjskiego sektora energetycznego.
Są też pytania, czy Rosja zdoła zrealizować dostawy
Nie jest jeszcze jasne, jak szybko i w jakiej skali Rosja będzie w stanie wykonać wszystkie zapowiedziane dostawy.
Analitycy zwracają uwagę na problemy rosyjskich rafinerii oraz wcześniejsze ograniczenia eksportowe. Sam Trump zaznaczył, że część dodatkowych dostaw będzie zależała od stanu rosyjskich mocy przerobowych.
Rozmowa Trump-Putin miała szerszy charakter
Trump określił rozmowę z Putinem jako „bardzo udaną”. Publicznie podkreślił przede wszystkim porozumienie dotyczące diesla, ale sprawa wpisuje się w szerszy kontekst relacji USA-Rosja i dalszych rozmów wokół wojny w Ukrainie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.