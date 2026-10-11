Pilna rozmowa Tuska z Zełenskim! Prezydent Ukrainy ostrzega przed rosnącą liczbą ataków Rosji. Padły ważne słowa o Polsce

11 października 2026 16:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o bezpieczeństwie Polski i Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Ukraiński przywódca ostrzegł, że Rosja nasila ataki i działania destabilizacyjne. Podkreślił również, że oba kraje muszą wzmacniać współpracę, aby skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom. Rozmowa odbyła się przed zaplanowanymi spotkaniami na szczeblu Unii Europejskiej w Brukseli.

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Polska pilne
Polska pilne. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

W niedzielę, 11 października, Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych o rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

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Jednym z najważniejszych tematów było bezpieczeństwo oraz współpraca polsko-ukraińska w sytuacji utrzymującej się rosyjskiej agresji.

Prezydent Ukrainy podziękował polskiemu premierowi za wsparcie i zaznaczył, że obecna sytuacja wymaga dalszej koordynacji działań.

Zełenski ostrzega: Rosja przeprowadza coraz więcej ataków

Ukraiński przywódca zwrócił uwagę na rosnącą skalę rosyjskich działań.

W opublikowanym komunikacie podkreślił, że obecnie dochodzi do większej liczby ataków oraz działań destabilizacyjnych ze strony Rosji.

To właśnie w tym kontekście Zełenski mówił o potrzebie dalszego wzmacniania współpracy między Warszawą a Kijowem.

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Według prezydenta Ukrainy Polska odgrywa ważną rolę w europejskim systemie bezpieczeństwa.

Zełenski zaznaczył, że silna pozycja Polski oraz współpraca obu państw mają znaczenie dla skutecznego przeciwdziałania rosyjskiej agresji.

Tusk zapewnia o solidarności Polski i Europy

Do rozmowy odniósł się również premier Donald Tusk.

Szef polskiego rządu przekazał, że po rozmowie z Zełenskim jest przekonany o determinacji Ukrainy i jej prezydenta w walce przeciwko rosyjskiej agresji.

Zapewnił również ukraińskiego przywódcę o pełnej solidarności Polski i Europy z narodem ukraińskim.

To kolejny sygnał, że polski rząd podtrzymuje poparcie dla Ukrainy w obliczu trwającej wojny.

Rozmawiali o obronności Ukrainy

Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas rozmowy poruszono również kwestię potrzeb obronnych Ukrainy.

Nie podał jednak szczegółowej listy uzbrojenia ani konkretnych ustaleń dotyczących nowych dostaw sprzętu wojskowego.

Z jego wypowiedzi wynika, że rozmowa dotyczyła zarówno bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, jak i możliwości dalszej współpracy.

Ważne rozmowy przed spotkaniami w Brukseli

Prezydent Ukrainy ujawnił także, że Warszawa i Kijów koordynują działania dyplomatyczne przed spotkaniami na szczeblu Unii Europejskiej.

Bruksela pozostaje jednym z najważniejszych miejsc rozmów dotyczących wsparcia Ukrainy, europejskiego bezpieczeństwa i wspólnej odpowiedzi na działania Rosji.

W opublikowanym komunikacie nie wskazano jednak konkretnych decyzji, które miałyby zapaść podczas nadchodzących spotkań.

Czy Polska jest zagrożona? Ważne rozróżnienie

Słowa Zełenskiego o nasileniu rosyjskich ataków i działań destabilizacyjnych mogą budzić niepokój, zwłaszcza wśród mieszkańców Polski.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w opublikowanych wypowiedziach ani Donald Tusk, ani Wołodymyr Zełenski nie ogłosili bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Polski.

Nie poinformowali również o wprowadzeniu nowych środków nadzwyczajnych.

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa regionalnego, współpracy obronnej i dalszego wsparcia Ukrainy.

Niedzielna wymiana komunikatów pokazuje, że Polska i Ukraina pozostają w bezpośrednim kontakcie w sprawach bezpieczeństwa, a nasilające się działania Rosji są jednym z głównych tematów rozmów obu przywódców.

Źródło: oficjalne wpisy Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska w serwisie X, 11 października 2026 r.

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