Pilna rozmowa Tuska z Zełenskim! Prezydent Ukrainy ostrzega przed rosnącą liczbą ataków Rosji. Padły ważne słowa o Polsce
Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o bezpieczeństwie Polski i Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Ukraiński przywódca ostrzegł, że Rosja nasila ataki i działania destabilizacyjne. Podkreślił również, że oba kraje muszą wzmacniać współpracę, aby skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom. Rozmowa odbyła się przed zaplanowanymi spotkaniami na szczeblu Unii Europejskiej w Brukseli.
W niedzielę, 11 października, Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych o rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.
Jednym z najważniejszych tematów było bezpieczeństwo oraz współpraca polsko-ukraińska w sytuacji utrzymującej się rosyjskiej agresji.
Prezydent Ukrainy podziękował polskiemu premierowi za wsparcie i zaznaczył, że obecna sytuacja wymaga dalszej koordynacji działań.
Zełenski ostrzega: Rosja przeprowadza coraz więcej ataków
Ukraiński przywódca zwrócił uwagę na rosnącą skalę rosyjskich działań.
W opublikowanym komunikacie podkreślił, że obecnie dochodzi do większej liczby ataków oraz działań destabilizacyjnych ze strony Rosji.
To właśnie w tym kontekście Zełenski mówił o potrzebie dalszego wzmacniania współpracy między Warszawą a Kijowem.
Według prezydenta Ukrainy Polska odgrywa ważną rolę w europejskim systemie bezpieczeństwa.
Zełenski zaznaczył, że silna pozycja Polski oraz współpraca obu państw mają znaczenie dla skutecznego przeciwdziałania rosyjskiej agresji.
Tusk zapewnia o solidarności Polski i Europy
Do rozmowy odniósł się również premier Donald Tusk.
Szef polskiego rządu przekazał, że po rozmowie z Zełenskim jest przekonany o determinacji Ukrainy i jej prezydenta w walce przeciwko rosyjskiej agresji.
Zapewnił również ukraińskiego przywódcę o pełnej solidarności Polski i Europy z narodem ukraińskim.
To kolejny sygnał, że polski rząd podtrzymuje poparcie dla Ukrainy w obliczu trwającej wojny.
Rozmawiali o obronności Ukrainy
Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas rozmowy poruszono również kwestię potrzeb obronnych Ukrainy.
Nie podał jednak szczegółowej listy uzbrojenia ani konkretnych ustaleń dotyczących nowych dostaw sprzętu wojskowego.
Z jego wypowiedzi wynika, że rozmowa dotyczyła zarówno bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, jak i możliwości dalszej współpracy.
Ważne rozmowy przed spotkaniami w Brukseli
Prezydent Ukrainy ujawnił także, że Warszawa i Kijów koordynują działania dyplomatyczne przed spotkaniami na szczeblu Unii Europejskiej.
Bruksela pozostaje jednym z najważniejszych miejsc rozmów dotyczących wsparcia Ukrainy, europejskiego bezpieczeństwa i wspólnej odpowiedzi na działania Rosji.
W opublikowanym komunikacie nie wskazano jednak konkretnych decyzji, które miałyby zapaść podczas nadchodzących spotkań.
Czy Polska jest zagrożona? Ważne rozróżnienie
Słowa Zełenskiego o nasileniu rosyjskich ataków i działań destabilizacyjnych mogą budzić niepokój, zwłaszcza wśród mieszkańców Polski.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w opublikowanych wypowiedziach ani Donald Tusk, ani Wołodymyr Zełenski nie ogłosili bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Polski.
Nie poinformowali również o wprowadzeniu nowych środków nadzwyczajnych.
Rozmowa dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa regionalnego, współpracy obronnej i dalszego wsparcia Ukrainy.
Niedzielna wymiana komunikatów pokazuje, że Polska i Ukraina pozostają w bezpośrednim kontakcie w sprawach bezpieczeństwa, a nasilające się działania Rosji są jednym z głównych tematów rozmów obu przywódców.
Źródło: oficjalne wpisy Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Tuska w serwisie X, 11 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.