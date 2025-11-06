Pilne! 11 listopada Ministerstwo wprowadza surowy zakaz. Nie wolno Ci tego nosić na ulicy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało specjalne rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa w stolicy. We wtorek, 11 listopada 2025 roku, na terenie Warszawy obowiązywać będzie zakaz noszenia broni, a także ograniczenia dotyczące środków pirotechnicznych. To decyzja związana z obchodami Święta Niepodległości i zabezpieczeniem Marszu Niepodległości.
Czasowy zakaz w całej Warszawie
Resort spraw wewnętrznych poinformował, że ograniczenia zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia ministra Marcina Kierwińskiego. Dokument został właśnie opublikowany i obejmuje cały obszar Warszawy.
Zakaz noszenia broni będzie obowiązywał przez cały dzień 11 listopada. Dotyczy zarówno osób prywatnych posiadających pozwolenia na broń, jak i funkcjonariuszy służb, którzy tego dnia nie pełnią obowiązków służbowych.
Celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom uroczystości państwowych i marszów odbywających się w Święto Niepodległości.
Nie tylko broń – zakaz także dla petard i fajerwerków
MSWiA przypomina, że oprócz zakazu noszenia broni, w tym dniu obowiązywać będzie również zakaz używania i posiadania wyrobów pirotechnicznych.
Ma to związek z wcześniejszymi decyzjami służb o wzmocnieniu ochrony centrum Warszawy. Policja i Straż Miejska będą prowadzić wzmożone kontrole, a w rejonie Marszu Niepodległości pojawi się dodatkowe zabezpieczenie ze strony służb porządkowych.
Jak zapowiada resort, chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w których fajerwerki czy petardy mogłyby zagrozić uczestnikom uroczystości lub prowokować niebezpieczne incydenty.
W trosce o bezpieczeństwo
Minister Marcin Kierwiński zaznaczył, że decyzja została podjęta po analizie sytuacji i konsultacjach z policją, ABW oraz stołecznym ratuszem.
W zeszłym tygodniu minister polecił służbom przygotować szczegółowy plan zabezpieczenia Marszu Niepodległości i wszystkich towarzyszących wydarzeń.
Zarówno policja, jak i straż miejska będą miały prawo reagować w przypadku naruszenia zakazu – za jego złamanie mogą grozić dotkliwe mandaty, a w skrajnych przypadkach konfiskata broni lub materiałów pirotechnicznych.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w Warszawie lub planujesz przyjazd na obchody Święta Niepodległości, pamiętaj:
-
11 listopada nie można posiadać przy sobie żadnej broni palnej, gazowej ani pneumatycznej.
-
Zakaz obejmuje także petardy, race, fajerwerki i inne materiały pirotechniczne.
-
W centrum miasta i w okolicy Marszu Niepodległości można spodziewać się kontroli policji i służb porządkowych.
Najlepiej zostawić wszystko, co może być uznane za niebezpieczne, w domu i unikać noszenia dużych toreb. W tym roku najważniejsze będzie bezpieczeństwo i spokojne świętowanie.
