PILNE: Alert RCB po rosyjskim ataku na Ukrainę. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni kraju
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w czwartek rano alert do mieszkańców dwóch województw przy granicy z Ukrainą. Powodem jest kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, obejmujący również zachodnią część kraju. W związku z sytuacją działania rozpoczęło polskie lotnictwo.
Alert RCB dla mieszkańców dwóch województw
Wiadomości SMS zostały skierowane do osób przebywających na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Alerty zaczęły docierać po godzinie 6:00 w czwartek, 10 września.
RCB informuje o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i podkreśla, że sytuacja jest na bieżąco obserwowana. W komunikacie znalazła się również istotna informacja:
„W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”.
Mieszkańcom zalecono śledzenie oficjalnych komunikatów dotyczących dalszego rozwoju sytuacji.
Rosja zaatakowała Ukrainę. Reakcja po polskiej stronie granicy
Podjęte działania mają związek z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. Szczególne znaczenie dla Polski mają ataki prowadzone w zachodniej części Ukrainy, stosunkowo blisko polskiej granicy.
Uruchamianie odpowiednich procedur i operowanie wojskowego lotnictwa w takich sytuacjach ma charakter prewencyjny i służy zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Sam fakt poderwania lub działania polskich samolotów nie oznacza, że doszło do ataku na terytorium Polski.
RCB apeluje o śledzenie komunikatów
Alert został skierowany do mieszkańców dwóch województw najbardziej narażonych na konsekwencje sytuacji za wschodnią granicą. Osoby, które otrzymały wiadomość, powinny przede wszystkim zachować spokój i korzystać z informacji przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz inne instytucje państwowe.
Na ten moment przekaz RCB dotyczy województw lubelskiego i podkarpackiego.
Sytuacja jest rozwojowa. Artykuł będzie aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych oficjalnych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.