PILNE: Alert RCB po rosyjskim ataku na Ukrainę. Polskie lotnictwo operuje w przestrzeni kraju

10 września 2026 07:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w czwartek rano alert do mieszkańców dwóch województw przy granicy z Ukrainą. Powodem jest kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, obejmujący również zachodnią część kraju. W związku z sytuacją działania rozpoczęło polskie lotnictwo.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Alert RCB dla mieszkańców dwóch województw

Wiadomości SMS zostały skierowane do osób przebywających na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Alerty zaczęły docierać po godzinie 6:00 w czwartek, 10 września.

Zobacz również:

RCB informuje o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i podkreśla, że sytuacja jest na bieżąco obserwowana. W komunikacie znalazła się również istotna informacja:

„W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”.

Mieszkańcom zalecono śledzenie oficjalnych komunikatów dotyczących dalszego rozwoju sytuacji.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Reakcja po polskiej stronie granicy

Podjęte działania mają związek z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. Szczególne znaczenie dla Polski mają ataki prowadzone w zachodniej części Ukrainy, stosunkowo blisko polskiej granicy.

Uruchamianie odpowiednich procedur i operowanie wojskowego lotnictwa w takich sytuacjach ma charakter prewencyjny i służy zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Sam fakt poderwania lub działania polskich samolotów nie oznacza, że doszło do ataku na terytorium Polski.

RCB apeluje o śledzenie komunikatów

Alert został skierowany do mieszkańców dwóch województw najbardziej narażonych na konsekwencje sytuacji za wschodnią granicą. Osoby, które otrzymały wiadomość, powinny przede wszystkim zachować spokój i korzystać z informacji przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz inne instytucje państwowe.

Zobacz również:

Na ten moment przekaz RCB dotyczy województw lubelskiego i podkarpackiego.

Sytuacja jest rozwojowa. Artykuł będzie aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych oficjalnych informacji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna