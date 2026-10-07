Pilne. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. 19-latek zatrzymany, są ranni
Do bardzo poważnego zdarzenia doszło w środę, 7 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni uczeń miał zaatakować ostrym narzędziem osoby znajdujące się na terenie szkoły i w jej pobliżu. Policja zatrzymała podejrzewanego niedługo po zdarzeniu. Według aktualnych informacji poszkodowanych jest co najmniej siedem osób, a część mediów informuje o ośmiu rannych.
Do ataku doszło przed południem w placówce przy ul. Parkowej w Ostrołęce. Na miejsce natychmiast skierowano policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz inne służby.
Według informacji przekazanych przez Mazowiecką Policję, 19-letni mężczyzna podejrzewany o atak został zatrzymany w pobliżu miejskiej plaży. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia.
Napastnikiem miał być uczeń szkoły
RMF FM podaje, że zatrzymany 19-latek jest uczniem tej placówki. Według wstępnych ustaleń miał użyć noża i zaatakować inne osoby znajdujące się w szkole.
Wśród poszkodowanych mają być przede wszystkim uczniowie, ale również pracownik szkoły. RMF informuje o co najmniej siedmiu rannych, w tym dwóch ciężko.
Super Express informuje natomiast o ośmiu poszkodowanych. Ta rozbieżność może wynikać z dynamicznej sytuacji i kolejnych aktualizacji danych przez służby.
Szkoły w Ostrołęce zostały zabezpieczone
Po zdarzeniu władze miasta podjęły decyzje dotyczące bezpieczeństwa placówek oświatowych. Według informacji przekazanych przez lokalne media uruchomiono także pomoc psychologiczną dla uczniów i osób związanych ze szkołą.
Na miejscu pracują policjanci i służby, które zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków i ustalają motyw działania 19-latka.
Trwa wyjaśnianie okoliczności
Najważniejsza informacja na ten moment jest taka, że podejrzewany o atak został zatrzymany i nie ma informacji o dalszym bezpośrednim zagrożeniu ze strony napastnika.
Policja nie podała jeszcze pełnego komunikatu z dokładnym bilansem rannych ani szczegółami dotyczącymi motywu. Dlatego liczba poszkodowanych może być jeszcze aktualizowana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.