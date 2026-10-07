Pilne. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. 19-latek zatrzymany, są ranni

7 października 2026 16:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do bardzo poważnego zdarzenia doszło w środę, 7 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni uczeń miał zaatakować ostrym narzędziem osoby znajdujące się na terenie szkoły i w jej pobliżu. Policja zatrzymała podejrzewanego niedługo po zdarzeniu. Według aktualnych informacji poszkodowanych jest co najmniej siedem osób, a część mediów informuje o ośmiu rannych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do ataku doszło przed południem w placówce przy ul. Parkowej w Ostrołęce. Na miejsce natychmiast skierowano policję, zespoły ratownictwa medycznego oraz inne służby.

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Według informacji przekazanych przez Mazowiecką Policję, 19-letni mężczyzna podejrzewany o atak został zatrzymany w pobliżu miejskiej plaży. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Napastnikiem miał być uczeń szkoły

RMF FM podaje, że zatrzymany 19-latek jest uczniem tej placówki. Według wstępnych ustaleń miał użyć noża i zaatakować inne osoby znajdujące się w szkole.

Wśród poszkodowanych mają być przede wszystkim uczniowie, ale również pracownik szkoły. RMF informuje o co najmniej siedmiu rannych, w tym dwóch ciężko.

Super Express informuje natomiast o ośmiu poszkodowanych. Ta rozbieżność może wynikać z dynamicznej sytuacji i kolejnych aktualizacji danych przez służby.

Szkoły w Ostrołęce zostały zabezpieczone

Po zdarzeniu władze miasta podjęły decyzje dotyczące bezpieczeństwa placówek oświatowych. Według informacji przekazanych przez lokalne media uruchomiono także pomoc psychologiczną dla uczniów i osób związanych ze szkołą.

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Na miejscu pracują policjanci i służby, które zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków i ustalają motyw działania 19-latka.

Trwa wyjaśnianie okoliczności

Najważniejsza informacja na ten moment jest taka, że podejrzewany o atak został zatrzymany i nie ma informacji o dalszym bezpośrednim zagrożeniu ze strony napastnika.

Policja nie podała jeszcze pełnego komunikatu z dokładnym bilansem rannych ani szczegółami dotyczącymi motywu. Dlatego liczba poszkodowanych może być jeszcze aktualizowana.

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