Pilne! Gigantyczne utrudnienia na krajowej „siódemce”. Korek ma 10 kilometrów

24 października 2025 18:18 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na krajowej siódemce w kierunku Radomia utworzył się gigantyczny, 10-kilometrowy korek. Jeżeli zmierzacie dziś na południe Polski powinniście uzbroić się w cierpliwość.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Na wysokości Falęcic zderzyły się dwa pojazdy osobowe: seat i opel. Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, nikt na szczęście nie został ranny.

Samochody zostały przesunięte z drogi i obecnie oczekuje się na ich załadunek na lawety. Z tego też powodu pasy były początkowo zablokowane i utworzył się ogromny korek.

Ja relacjonuje nam nasz reporter Michał, jeżeli jedziecie w stronę Radomia musicie uzbroić się w cierpliwość. W tym miejscu musicie zwolnić i dołożyć do planowanej trasy około pół godziny.

