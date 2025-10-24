Pilne! Gigantyczne utrudnienia na krajowej „siódemce”. Korek ma 10 kilometrów
Na krajowej siódemce w kierunku Radomia utworzył się gigantyczny, 10-kilometrowy korek. Jeżeli zmierzacie dziś na południe Polski powinniście uzbroić się w cierpliwość.
Na wysokości Falęcic zderzyły się dwa pojazdy osobowe: seat i opel. Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, nikt na szczęście nie został ranny.
Samochody zostały przesunięte z drogi i obecnie oczekuje się na ich załadunek na lawety. Z tego też powodu pasy były początkowo zablokowane i utworzył się ogromny korek.
Ja relacjonuje nam nasz reporter Michał, jeżeli jedziecie w stronę Radomia musicie uzbroić się w cierpliwość. W tym miejscu musicie zwolnić i dołożyć do planowanej trasy około pół godziny.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.