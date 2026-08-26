Pilne. Gigantyczne utrudnienia w Centrum Warszawy. Na miejscu pracuje pogotowie
Poważne utrudnienia komunikacyjne w centrum Warszawy. Wstrzymany został ruch tramwajów na ulicy Marszałkowskiej w kierunku Mokotowa. Jak wynika z komunikatu Warszawskiego Transportu Publicznego, powodem są działania pogotowia. Problemy rozpoczęły się w środę, 26 sierpnia. Komunikat o utrudnieniach został opublikowany o godzinie 13:43.
Tramwaje nie jadą Marszałkowską
Zgodnie z informacją przekazaną pasażerom, ruch tramwajowy został wstrzymany na ciągu ulicy Marszałkowskiej w relacji:
Centrum → Mokotów.
Na miejscu prowadzone są działania pogotowia. Na razie nie podano, czego dokładnie dotyczą ani jak długo potrwają utrudnienia.
W związku z sytuacją pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz zmianami w kursowaniu tramwajów przejeżdżających przez centrum stolicy.
WTP wskazuje alternatywną trasę
Pasażerom podróżującym pomiędzy centrum a Mokotowem WTP zaleca korzystanie z pierwszej linii metra. M1 może być obecnie najszybszym sposobem na ominięcie miejsca utrudnień.
Sytuacja jest dynamiczna. Ruch tramwajowy powinien zostać przywrócony po zakończeniu działań służb i uzyskaniu możliwości bezpiecznego przejazdu.
AKTUALIZACJA: Będziemy informować o zmianach i przywróceniu normalnego kursowania tramwajów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.