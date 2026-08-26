Pilne. Gigantyczne utrudnienia w Centrum Warszawy. Na miejscu pracuje pogotowie

26 sierpnia 2026 14:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia komunikacyjne w centrum Warszawy. Wstrzymany został ruch tramwajów na ulicy Marszałkowskiej w kierunku Mokotowa. Jak wynika z komunikatu Warszawskiego Transportu Publicznego, powodem są działania pogotowia. Problemy rozpoczęły się w środę, 26 sierpnia. Komunikat o utrudnieniach został opublikowany o godzinie 13:43.

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Zespół Ratownictwa Medycznego bada pasażerów tramwaju. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Zespół Ratownictwa Medycznego bada pasażerów tramwaju. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Tramwaje nie jadą Marszałkowską

Zgodnie z informacją przekazaną pasażerom, ruch tramwajowy został wstrzymany na ciągu ulicy Marszałkowskiej w relacji:

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Centrum → Mokotów.

Na miejscu prowadzone są działania pogotowia. Na razie nie podano, czego dokładnie dotyczą ani jak długo potrwają utrudnienia.

W związku z sytuacją pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz zmianami w kursowaniu tramwajów przejeżdżających przez centrum stolicy.

WTP wskazuje alternatywną trasę

Pasażerom podróżującym pomiędzy centrum a Mokotowem WTP zaleca korzystanie z pierwszej linii metra. M1 może być obecnie najszybszym sposobem na ominięcie miejsca utrudnień.

Sytuacja jest dynamiczna. Ruch tramwajowy powinien zostać przywrócony po zakończeniu działań służb i uzyskaniu możliwości bezpiecznego przejazdu.

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AKTUALIZACJA: Będziemy informować o zmianach i przywróceniu normalnego kursowania tramwajów.

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