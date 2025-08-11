Pilne: ogromna akcja ratunkowa. Samochód wjechał w cztery osoby na pasach. Ogromne utrudnienia, zamknięte ulice

11 sierpnia 2025 16:06 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia doszło dziś po godzinie 13:00 na ulicy Marymonckiej w Warszawie, w rejonie numeru 161, w kierunku Łomianek. Kierowca samochodu osobowego potrącił cztery osoby przechodzące przez przejście dla pieszych.

Fot. Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy.

Jak poinformował Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, poszkodowanymi są trzy kobiety i jeden mężczyzna. Wszyscy trafili do szpitala, a najcięższe obrażenia odniosła 72-letnia kobieta. Kierowca to 47-letni obywatel Polski – był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia.

Na miejscu pracują cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG 2 i JRG 11, cztery zespoły ratownictwa medycznego, trzy patrole policji, a także przedstawiciele Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządu Transportu Miejskiego.

Ze względu na działania ratunkowe i prowadzone czynności dochodzeniowe, Marymoncka jest zamknięta od ulicy Przy Agorze w kierunku Mostu Północnego. Policja kieruje ruch na objazdy przez ulice Przy Agorze i Kasprowicza.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl