PILNE. Rząd ogłasza decyzję w sprawie stopni alarmowych. Będą obowiązywać w całej Polsce
Rząd podjął decyzję dotyczącą stopni alarmowych w Polsce. Premier podpisał cztery zarządzenia, które będą obowiązywały od 1 września do 30 listopada 2026 roku. Na terenie całego kraju wprowadzony zostanie stopień BRAVO oraz BRAVO-CRP. Jeszcze wyższy, trzeci stopień CHARLIE, będzie dotyczył obszarów linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS.
Informację przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zarządzenia zostały podpisane przez Prezesa Rady Ministrów 25 sierpnia na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Stopień BRAVO w całej Polsce
Zgodnie z zarządzeniem nr 47 drugi stopień alarmowy BRAVO zostanie wprowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Będzie obowiązywał od 1 września 2026 roku od godziny 00:00 do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.
BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych. Wprowadza się go w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel ewentualnego ataku nie został zidentyfikowany.
Dla służb oraz administracji oznacza to podwyższoną gotowość. Można spodziewać się między innymi wzmożonego nadzoru nad miejscami publicznymi i obiektami uznawanymi za szczególnie istotne.
Trzeci stopień CHARLIE na kolei
Znacznie wyższy poziom zabezpieczeń będzie obowiązywał na części infrastruktury kolejowej.
Na podstawie zarządzenia nr 48 od 1 września wprowadzony zostanie trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Także w tym przypadku zarządzenie będzie obowiązywało do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59.
CHARLIE jest trzecim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i wiąże się ze znacznie większą gotowością odpowiednich służb i instytucji. Podróżni mogą zauważyć zwiększoną obecność funkcjonariuszy oraz dodatkowe działania związane z ochroną infrastruktury kolejowej.
BRAVO-CRP na terenie całego kraju
Kolejna decyzja dotyczy cyberbezpieczeństwa. Zarządzenie nr 50 wprowadza drugi stopień alarmowy CRP – BRAVO-CRP – na całym terytorium Polski.
Będzie on obowiązywał dokładnie w tym samym okresie: od północy 1 września do godziny 23:59 30 listopada 2026 roku.
Stopnie CRP odnoszą się do zagrożeń w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP oznacza między innymi zwiększoną gotowość instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz intensywniejsze monitorowanie potencjalnych incydentów.
Decyzja również w sprawie infrastruktury energetycznej poza Polską
Czwarte zarządzenie dotyczy polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
Na mocy zarządzenia nr 49 wprowadzony zostanie wobec niej drugi stopień alarmowy BRAVO. On również zacznie obowiązywać 1 września i pozostanie w mocy do końca 30 listopada.
Co oznacza decyzja dla mieszkańców?
Wprowadzenie stopnia alarmowego nie oznacza automatycznie, że doszło do ataku ani że mieszkańcy powinni zmieniać swoje codzienne plany. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla administracji, służb oraz podmiotów odpowiedzialnych za ochronę kluczowej infrastruktury.
W praktyce mieszkańcy mogą jednak zauważyć większą liczbę patroli, bardziej szczegółowe kontrole w niektórych miejscach oraz zwiększony nadzór nad dworcami, transportem i obiektami infrastruktury krytycznej.
Szczególną uwagę warto zwracać na pozostawione bez opieki bagaże, paczki lub nietypowe zachowania w przestrzeni publicznej. Podejrzanych przedmiotów nie należy dotykać ani samodzielnie sprawdzać – w takich przypadkach należy powiadomić odpowiednie służby.
Wszystkie cztery zarządzenia zaczynają obowiązywać 1 września 2026 roku i – zgodnie z obecnymi decyzjami – pozostaną w mocy do 30 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.