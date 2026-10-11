Pilne ustalenia po spotkaniu u Tuska. Minister ujawnił, co łączy cztery głośne tragedie
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nowe informacje dotyczące czterech najgłośniejszych ostatnio przypadków, w tym tragedii zakończonych zabójstwami. Według aktualnych ustaleń służb między zdarzeniami nie ma żadnych powiązań. Policja nadal prowadzi czynności, a przedstawiciele rządu apelują o rozwagę w rozpowszechnianiu informacji.
W niedzielę, 11 października, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się narada dotycząca bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Nowe informacje ze spotkania przekazała Karolina Gałecka w serwisie X. Jej wpis dotyczy czterech głośnych przypadków, które w ostatnim czasie wywołały duże zainteresowanie opinii publicznej.
Cztery głośne przypadki. Minister przekazał ustalenia
Z relacji Karoliny Gałeckiej wynika, że minister Marcin Kierwiński odniósł się do możliwości istnienia powiązań pomiędzy zdarzeniami.
Jak przekazano, na obecnym etapie służby nie stwierdziły takich związków.
„Na dzień dzisiejszy potwierdzamy, że nie ma między nimi jakichkolwiek związków” – wynika z komunikatu przytaczającego wypowiedź ministra.
To istotna informacja w kontekście pojawiających się w przestrzeni publicznej spekulacji dotyczących ewentualnego wspólnego tła ostatnich tragedii.
Jednocześnie podkreślono, że działania policji nie zostały zakończone.
Policja nadal prowadzi czynności. Sprawy pozostają pod nadzorem służb
Minister zaznaczył, że funkcjonariusze w dalszym ciągu wyjaśniają okoliczności poszczególnych zdarzeń.
Oznacza to, że przedstawione ustalenia odzwierciedlają aktualny stan wiedzy służb, a nie zakończenie wszystkich postępowań.
Nie przekazano w przytoczonym komunikacie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu każdej ze spraw ani pełnych ustaleń śledczych.
Rząd zwraca uwagę na niebezpieczne zjawisko
Podczas spotkania poruszono również kwestię rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz internetowych treści, które mogą inspirować kolejne osoby do niebezpiecznych zachowań.
Minister wskazał na ogólnopolskie wyzwanie związane z angażowaniem lub inspirowaniem większej liczby osób przez pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje i dezinformację.
To jeden z powodów, dla których służby monitorują sytuację i reagują na zgłoszenia.
Nie oznacza to jednak, że potwierdzono istnienie jednej zorganizowanej grupy odpowiedzialnej za wszystkie omawiane zdarzenia.
Apel do mediów i internautów. Nie rozpowszechniajmy nieprawdziwych informacji
Minister Marcin Kierwiński zwrócił się również do przedstawicieli mediów.
Zaapelował o wyważone i rozsądne informowanie o tragicznych wydarzeniach, bez lekceważenia problemu, ale również bez powielania nieprawdziwych wiadomości.
To szczególnie ważne w sytuacji, gdy doniesienia dotyczą bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych.
Niezweryfikowane informacje mogą wywoływać niepokój i utrudniać odbiorcom odróżnianie oficjalnych ustaleń od internetowych spekulacji.
Minister @MKierwinski w Kancelarii @PremierRP: 💬 Jeżeli chodzi o te cztery najgłośniejsze przypadki, w tym tragedię, która zakończyła się zabójstwem, na dzień dzisiejszy potwierdzamy, że nie ma między nimi jakichkolwiek związków. Podkreślam jednak, że czynności @PolskaPolicja cały czas trwają. Brak także podstaw do stwierdzenia, że istnieje jakieś ogólnopolskie wyzwanie, które angażowałoby czy inspirowało większą liczbę osób. Tym niemniej liczba komentarzy, niesprawdzonych informacji i dezinformacji, które się pojawiły, wpływa na kolejne osoby. Dlatego kieruję gorący apel do mediów: szanowni państwo, musimy o tym mówić w sposób bardzo wyważony i rozsądny, nie lekceważąc problemu, ale z drugiej strony nie powielając informacji nieprawdziwych.
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026
Najważniejsze ustalenia po spotkaniu w KPRM
Z przekazanego komunikatu wynikają trzy kluczowe informacje: według obecnych ustaleń cztery omawiane zdarzenia nie są ze sobą powiązane, policja nadal prowadzi czynności, a rząd zwraca szczególną uwagę na problem dezinformacji i potencjalnego inspirowania kolejnych osób.
Na ten moment nie ma podstaw do przedstawiania czterech tragedii jako jednej skoordynowanej serii zdarzeń. Służby kontynuują działania wyjaśniające.
Źródło: komunikat Karoliny Gałeckiej w serwisie X, 11 października 2026 r., przytaczający wypowiedź ministra Marcina Kierwińskiego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.