Pilne utrudnienia w metrze. Osoba znalazła się na torach. Pociągi M1 nie kursują na całej trasie

17 sierpnia 2026 14:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. W rejonie stacji Marymont osoba znalazła się na torach. W związku ze zdarzeniem pociągi pierwszej linii metra nie kursują obecnie na całej trasie. Warszawski Transport Publiczny przekazał komunikat dla pasażerów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 sierpnia. Informacja o utrudnieniach została przekazana o godzinie 14:42. Sytuacja wpływa na kursowanie pociągów linii M1.

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Osoba znalazła się na torach na stacji Marymont

Jak wynika z informacji dotyczących zdarzenia, na stacji Marymont osoba znalazła się na torach. W konsekwencji konieczne było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu pierwszej linii warszawskiego metra.

Na tę chwilę nie ma informacji o okolicznościach zdarzenia ani o stanie osoby, która znalazła się na torowisku. Nie należy więc spekulować na temat przyczyn.

Metro M1 kursuje na skróconej trasie

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że w związku ze zdarzeniem na stacji Marymont pociągi linii M1 kursują na trasie Kabaty – Dworzec Gdański.

Oznacza to poważne utrudnienia dla pasażerów podróżujących północnym odcinkiem pierwszej linii metra.

„W związku ze zdarzeniem na stacji Marymont pociągi linii metra M1 kursują na trasie Kabaty – Dw. Gdański” – przekazano w komunikacie.

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Uruchamiana jest komunikacja zastępcza

Dla pasażerów korzystających z wyłączonego odcinka przygotowywana jest komunikacja zastępcza. Trwa uruchamianie autobusowej linii „Za Metro”.

Pasażerowie powinni liczyć się z wydłużeniem czasu podróży. Problemy mogą być szczególnie odczuwalne na północy Warszawy oraz w rejonie stacji Marymont.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz podróż pierwszą linią metra, sprawdź trasę przed wyjściem. Pociągi M1 kursują obecnie pomiędzy Kabatami a Dworcem Gdańskim.

Na pozostałym odcinku uruchamiana jest autobusowa komunikacja zastępcza „Za Metro”. W miarę możliwości warto rozważyć również tramwaje i regularne linie autobusowe kursujące równolegle do metra.

Utrudnienia trwają. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Będziemy aktualizować informacje po pojawieniu się kolejnych komunikatów.

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