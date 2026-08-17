Pilne utrudnienia w metrze. Osoba znalazła się na torach. Pociągi M1 nie kursują na całej trasie
Poważne utrudnienia w warszawskim metrze. W rejonie stacji Marymont osoba znalazła się na torach. W związku ze zdarzeniem pociągi pierwszej linii metra nie kursują obecnie na całej trasie. Warszawski Transport Publiczny przekazał komunikat dla pasażerów.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 17 sierpnia. Informacja o utrudnieniach została przekazana o godzinie 14:42. Sytuacja wpływa na kursowanie pociągów linii M1.
Osoba znalazła się na torach na stacji Marymont
Jak wynika z informacji dotyczących zdarzenia, na stacji Marymont osoba znalazła się na torach. W konsekwencji konieczne było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu pierwszej linii warszawskiego metra.
Na tę chwilę nie ma informacji o okolicznościach zdarzenia ani o stanie osoby, która znalazła się na torowisku. Nie należy więc spekulować na temat przyczyn.
Metro M1 kursuje na skróconej trasie
Warszawski Transport Publiczny poinformował, że w związku ze zdarzeniem na stacji Marymont pociągi linii M1 kursują na trasie Kabaty – Dworzec Gdański.
Oznacza to poważne utrudnienia dla pasażerów podróżujących północnym odcinkiem pierwszej linii metra.
„W związku ze zdarzeniem na stacji Marymont pociągi linii metra M1 kursują na trasie Kabaty – Dw. Gdański” – przekazano w komunikacie.
Uruchamiana jest komunikacja zastępcza
Dla pasażerów korzystających z wyłączonego odcinka przygotowywana jest komunikacja zastępcza. Trwa uruchamianie autobusowej linii „Za Metro”.
Pasażerowie powinni liczyć się z wydłużeniem czasu podróży. Problemy mogą być szczególnie odczuwalne na północy Warszawy oraz w rejonie stacji Marymont.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz podróż pierwszą linią metra, sprawdź trasę przed wyjściem. Pociągi M1 kursują obecnie pomiędzy Kabatami a Dworcem Gdańskim.
Na pozostałym odcinku uruchamiana jest autobusowa komunikacja zastępcza „Za Metro”. W miarę możliwości warto rozważyć również tramwaje i regularne linie autobusowe kursujące równolegle do metra.
Utrudnienia trwają. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Będziemy aktualizować informacje po pojawieniu się kolejnych komunikatów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.