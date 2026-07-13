Pilny alert dla klientów BNP Paribas! Jedno kliknięcie może narazić Cię na poważne straty
Eksperci z CSIRT KNF wydali pilne ostrzeżenie dotyczące nowej kampanii cyberprzestępców. Oszuści podszywają się pod BNP Paribas Bank Polska, rozsyłając wiadomości e-mail, które mają nakłonić odbiorców do otwarcia złośliwego załącznika.
Fałszywe potwierdzenie przelewu
Według komunikatu cyberprzestępcy wysyłają wiadomości informujące o rzekomym potwierdzeniu przelewu z bankowości internetowej. Do e-maila dołączony jest załącznik zawierający złośliwe oprogramowanie.
Jak ostrzega CSIRT KNF, plik ma postać archiwum zawierającego plik VHDX, czyli format wirtualnego dysku twardego. Jego uruchomienie może doprowadzić do zainfekowania komputera i przejęcia danych przez przestępców.
Jak się chronić?
Eksperci przypominają, aby zachować szczególną ostrożność przy wiadomościach dotyczących finansów, zwłaszcza jeśli zawierają linki lub załączniki.
Warto również zwracać uwagę na rozszerzenia plików. Cyberprzestępcy często wykorzystują m.in. formaty:
- .7z
- .zip
- .rar
- .tar
- .vbs
- .js
- .iso
- .vhdx
- .hta
- .scr
- .exe
- .bat
- .msi
- .cmd
- .lnk
Niebezpieczne mogą być także pliki z podwójnym rozszerzeniem, np. Potwierdzenie.pdf.zip lub Faktura.pdf_20260713.7z, które mają uśpić czujność odbiorcy.
W razie wątpliwości nie otwieraj załącznika
CSIRT KNF zaleca, aby każdą wiadomość budzącą podejrzenia zweryfikować innym kanałem kontaktu z bankiem. Jeśli nie masz pewności, czy e-mail jest autentyczny, nie otwieraj załączników ani nie klikaj w zamieszczone linki.
Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują wiadomości wyglądające jak oficjalna korespondencja bankowa. Zachowanie ostrożności może uchronić przed utratą danych, pieniędzy i dostępu do kont bankowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.