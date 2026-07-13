Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty. Droga całkowicie zablokowana, na miejscu pracuje prokurator

13 lipca 2026 16:58 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek na drodze powiatowej w miejscowości Borsuki. W zdarzeniu uczestniczył motocykl oraz samochód ciężarowy. Na miejscu trwają działania służb, a droga została zamknięta dla ruchu w obu kierunkach.

Fot. Policja Łosice
Fot. Policja Łosice

Zderzenie motocykla z ciężarówką

Jak poinformowała Policja w Łosicach, do wypadku doszło na drodze powiatowej przebiegającej przez Borsuki. Ze wstępnych informacji wynika, że uczestniczyły w nim motocykl i pojazd ciężarowy.

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Ze względu na tragiczny charakter zdarzenia na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

Droga zablokowana w obu kierunkach

W wyniku wypadku droga została całkowicie zamknięta dla ruchu. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać około 2–3 godzin.

Kierowcy proszeni są o wybieranie tras alternatywnych oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Policja apeluje o ostrożność

Służby przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przejazdu w rejonie prowadzonych działań. Do czasu zakończenia czynności i usunięcia skutków wypadku należy liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Policja zapowiada, że więcej informacji na temat okoliczności tragicznego zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu prowadzonych czynności.

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