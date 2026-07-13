Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty. Droga całkowicie zablokowana, na miejscu pracuje prokurator
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek na drodze powiatowej w miejscowości Borsuki. W zdarzeniu uczestniczył motocykl oraz samochód ciężarowy. Na miejscu trwają działania służb, a droga została zamknięta dla ruchu w obu kierunkach.
Zderzenie motocykla z ciężarówką
Jak poinformowała Policja w Łosicach, do wypadku doszło na drodze powiatowej przebiegającej przez Borsuki. Ze wstępnych informacji wynika, że uczestniczyły w nim motocykl i pojazd ciężarowy.
Ze względu na tragiczny charakter zdarzenia na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
Droga zablokowana w obu kierunkach
W wyniku wypadku droga została całkowicie zamknięta dla ruchu. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać około 2–3 godzin.
Kierowcy proszeni są o wybieranie tras alternatywnych oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.
Policja apeluje o ostrożność
Służby przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przejazdu w rejonie prowadzonych działań. Do czasu zakończenia czynności i usunięcia skutków wypadku należy liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
Policja zapowiada, że więcej informacji na temat okoliczności tragicznego zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu prowadzonych czynności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.