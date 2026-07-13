Wyścig „konio-dziewczynek” w Warszawie. Nietypowy wyścig podbija TikToka! [WIDEO]

13 lipca 2026 16:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na TikToku błyskawicznie zdobywa popularność nietypowe nagranie z Warszawy. Widać na nim grupę uczestniczek przebranych w stylizacje z końskimi uszami, które zamiast prawdziwych koni… same stanęły na starcie i pobiegły po torze wyścigowym.

Dziewczynka biegnie Fot. Pixabay
Dziewczynka biegnie Fot. Pixabay
@stara_kpopiara Dały czadu 😎 #umamusumeprettyderby #weeb #weebpolska #konwent #otaku ♬ oryginalny dźwięk – stara_kpopiara i weeb 🇰🇷🇯🇵

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Film wywołał ogromne zainteresowanie internautów i w krótkim czasie zaczął być szeroko udostępniany w mediach społecznościowych.

Wyścig zamiast koni

Na nagraniu widać uczestniczki w kolorowych kostiumach i perukach, wyposażone w charakterystyczne końskie uszy. Po sygnale startowym dziewczyny ruszają biegiem po trawie, naśladując atmosferę prawdziwych gonitw.

Nietypowe wydarzenie odbyło się na torze wyścigów konnych w Warszawie i od razu przyciągnęło uwagę osób obecnych na miejscu oraz użytkowników TikToka.

Internauci nie kryją rozbawienia

Film szybko zaczął zdobywać kolejne wyświetlenia. W komentarzach pojawia się wiele żartów i pozytywnych reakcji. Internauci chwalą kreatywność uczestniczek i nietypowy pomysł na zabawę.

Choć nagranie wygląda jak fragment widowiskowego wydarzenia, dla wielu osób było całkowitym zaskoczeniem, ponieważ zamiast wyścigu koni zobaczyli… wyścig przebranych dziewczyn.

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Nietypowe wydarzenia z Warszawy regularnie trafiają do mediów społecznościowych, jednak ten film zdecydowanie wyróżnia się oryginalnym pomysłem. Wszystko wskazuje na to, że nagranie jeszcze przez dłuższy czas będzie krążyć po TikToku i innych platformach społecznościowych, zdobywając kolejnych odbiorców.

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