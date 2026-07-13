Wyścig „konio-dziewczynek” w Warszawie. Nietypowy wyścig podbija TikToka! [WIDEO]
Na TikToku błyskawicznie zdobywa popularność nietypowe nagranie z Warszawy. Widać na nim grupę uczestniczek przebranych w stylizacje z końskimi uszami, które zamiast prawdziwych koni… same stanęły na starcie i pobiegły po torze wyścigowym.
@stara_kpopiara Dały czadu 😎 #umamusumeprettyderby #weeb #weebpolska #konwent #otaku ♬ oryginalny dźwięk – stara_kpopiara i weeb 🇰🇷🇯🇵
Film wywołał ogromne zainteresowanie internautów i w krótkim czasie zaczął być szeroko udostępniany w mediach społecznościowych.
Wyścig zamiast koni
Na nagraniu widać uczestniczki w kolorowych kostiumach i perukach, wyposażone w charakterystyczne końskie uszy. Po sygnale startowym dziewczyny ruszają biegiem po trawie, naśladując atmosferę prawdziwych gonitw.
Nietypowe wydarzenie odbyło się na torze wyścigów konnych w Warszawie i od razu przyciągnęło uwagę osób obecnych na miejscu oraz użytkowników TikToka.
Internauci nie kryją rozbawienia
Film szybko zaczął zdobywać kolejne wyświetlenia. W komentarzach pojawia się wiele żartów i pozytywnych reakcji. Internauci chwalą kreatywność uczestniczek i nietypowy pomysł na zabawę.
Choć nagranie wygląda jak fragment widowiskowego wydarzenia, dla wielu osób było całkowitym zaskoczeniem, ponieważ zamiast wyścigu koni zobaczyli… wyścig przebranych dziewczyn.
TikTok uwielbia takie nagrania
Nietypowe wydarzenia z Warszawy regularnie trafiają do mediów społecznościowych, jednak ten film zdecydowanie wyróżnia się oryginalnym pomysłem. Wszystko wskazuje na to, że nagranie jeszcze przez dłuższy czas będzie krążyć po TikToku i innych platformach społecznościowych, zdobywając kolejnych odbiorców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.