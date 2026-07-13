Mazowsze zagrożone. RCB wysyła pilny alert. Możliwe podtopienia w kilku regionach kraju
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w niedzielny wieczór kolejny alert pogodowy – tym razem z ostrzeżeniem przed gwałtownymi wezbraniami rzek. Podkarpackie i świętokrzyskie zostały objęte ostrzeżeniem w całości, a część mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego musi liczyć się z tym samym zagrożeniem przez najbliższą dobę.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„Uwaga! Dziś i jutro (13/14.07) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb”.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz
w… pic.twitter.com/6XZwN70Elg
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 13, 2026
Treść alertu i objęte regiony
Komunikat RCB brzmi: „Uwaga! Dziś i jutro (13/14.07) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb”. Alert trafił do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz w części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego.
Zgodnie z prognozami IMGW front burzowy obejmie w poniedziałek wschodnią połowę kraju, przynosząc opady sięgające do około 20 mm, a lokalnie na wschodzie nawet do 30-35 mm. Burzom towarzyszyć będzie grad oraz porywy wiatru dochodzące do 65 km/h. We wtorek front przesunie się dalej, a przelotne opady i burze obejmą praktycznie całą Polskę, z największymi sumami deszczu ponownie na południowym wschodzie.
Synoptycy zwracają uwagę na dość nietypowy mechanizm tegorocznego zagrożenia – pionowe ścinanie wiatru w atmosferze jest bardzo słabe, przez co pojedyncze komórki burzowe przemieszczają się wolno i mogą utknąć na dłużej nad jednym obszarem. W praktyce oznacza to większe ryzyko, że w krótkim czasie nad tym samym terenem spadnie wyjątkowo duża ilość wody, co zwiększa prawdopodobieństwo nagłych, lokalnych podtopień.
Czy alert dotyczy Warszawy
Komunikat RCB obejmuje wyłącznie część województwa mazowieckiego, bez wskazania w publicznie dostępnej treści konkretnych powiatów. Z doświadczenia poprzednich alertów tego typu wynika, że w pierwszej kolejności obejmowane są powiaty południowego i zachodniego Mazowsza, rzadziej sama stolica. Nie oznacza to jednak, że front burzowy na pewno ominie Warszawę – sytuacja pozostaje dynamiczna, dlatego RCB zaleca bieżące śledzenie komunikatów, niezależnie od tego, czy dany adres formalnie znalazł się na liście objętej alertem.
Co robić w razie zagrożenia podtopieniem
RCB przypomina o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Warto na bieżąco słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji, a wartościowe rzeczy z parteru czy piwnicy przenieść na wyższe kondygnacje budynku. Telefon komórkowy powinien być cały czas w pełni naładowany, a pojazdy zaparkowane w miejscach niezagrożonych zalaniem. Osoby mieszkające w pobliżu rzek lub potoków powinny bezwzględnie unikać zbliżania się do wezbranej wody, której nurt bywa znacznie silniejszy, niż wygląda z brzegu.
O wszystkich sytuacjach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa – uszkodzonej infrastrukturze, powalonych drzewach czy realnym zagrożeniu zalaniem – należy niezwłocznie informować służby pod numerem alarmowym 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.