Pilny apel Policji do wszystkich Polaków. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo
Komenda Główna Policji wydała ważny komunikat w związku z powrotem wysokich temperatur do Polski. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przypominają, że podczas upałów zagrożone jest nie tylko zdrowie, ale i życie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, seniorów oraz zwierzęta.
Upały wracają. Policja apeluje o rozsądek
Po kilku chłodniejszych dniach do Polski ponownie napłynęło gorące powietrze. Słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą i aktywności na świeżym powietrzu, jednak – jak podkreśla Policja – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.
Funkcjonariusze przypominają, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po alkoholu ani bezpośrednio po intensywnym opalaniu czy wysiłku fizycznym. Szczególną opieką należy otoczyć dzieci, które nawet na chwilę nie powinny pozostawać bez nadzoru dorosłych.
Seniorzy są najbardziej narażeni
Policja zwraca uwagę, że wysokie temperatury szczególnie zagrażają osobom starszym, samotnym i przewlekle chorym.
Funkcjonariusze zachęcają do zwykłej sąsiedzkiej życzliwości – warto zapukać do drzwi starszego sąsiada, zadzwonić lub zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, zakupów lub wody.
Jednocześnie apelują o ostrożność wobec oszustów, którzy mogą wykorzystywać sytuację i podszywać się pod osoby oferujące pomoc.
Nie bądź obojętny
Podczas upałów warto zwracać uwagę na osoby przebywające na ulicach, przystankach, w parkach czy innych miejscach publicznych. Przegrzanie i odwodnienie mogą prowadzić do utraty przytomności lub innych poważnych problemów zdrowotnych.
Jeżeli ktoś wygląda na osłabionego lub potrzebuje pomocy, należy zareagować. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia trzeba natychmiast powiadomić służby ratunkowe.
Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie
Policja po raz kolejny przypomina, że wnętrze samochodu nagrzewa się błyskawicznie. Już po kilku minutach temperatura może osiągnąć poziom zagrażający życiu.
Dlatego nawet na krótką chwilę nie wolno zostawiać w aucie dzieci ani zwierząt. Jeśli zauważymy zamknięte w pojeździe dziecko lub psa, należy natychmiast wezwać pomoc.
Pamiętaj także o swoich zwierzętach
Wysokie temperatury są równie niebezpieczne dla czworonogów. Zwierzęta powinny mieć stały dostęp do świeżej wody oraz możliwość schronienia się w cieniu.
Policja przypomina, że narażanie zwierzęcia na cierpienie z powodu upału może zostać uznane za znęcanie się nad nim. Za takie przestępstwo grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Najważniejsze zasady podczas upałów
- pij dużo wody i unikaj odwodnienia,
- ogranicz przebywanie na słońcu w najgorętszych godzinach dnia,
- noś nakrycie głowy,
- korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk,
- nigdy nie wchodź do wody po alkoholu,
- nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie,
- zwracaj uwagę na seniorów i osoby potrzebujące pomocy.
Policja podkreśla, że wakacje powinny być czasem odpoczynku, a bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji każdego z nas. Jedna szybka reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.