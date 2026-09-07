Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Zacznie się 9 września. Na ulicach wojsko i służby na sygnałach
Mieszkańcy części Mazowsza mogą za kilka dni zobaczyć nietypowe sceny: większą liczbę żołnierzy i innych mundurowych, pojazdy uprzywilejowane poruszające się na sygnałach oraz pozorowane działania ratownicze i kryzysowe. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał oficjalny komunikat. Wszystko rozpocznie się w środę, 9 września. Urzędnicy uspokajają: to ćwiczenia, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i szczególnej ostrożności na drogach.
Oficjalny komunikat dla mieszkańców
Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował o zaplanowanych ćwiczeniach pod kryptonimem „DRON-26”.
Odbędą się one 9 i 10 września 2026 roku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Miejscem działań będzie gmina Brok w powiecie ostrowskim. To ważne zastrzeżenie: nie oznacza to, że opisane działania będą prowadzone na terenie całego województwa.
Na miejscu pojawią się żołnierze WOT
Lista służb zaangażowanych w ćwiczenia jest długa.
Udział wezmą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej, a także innych instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
To nie będą wyłącznie ćwiczenia prowadzone za zamkniętymi drzwiami.
Ich skutki mogą być widoczne dla mieszkańców.
Pojazdy na sygnałach i pozorowane akcje
Urząd uprzedza, że w czasie ćwiczeń może pojawić się zwiększona liczba pojazdów uprzywilejowanych.
Mieszkańcy mogą również zauważyć więcej służb mundurowych.
Co więcej, prowadzone będą pozorowane działania ratownicze oraz kryzysowe. Udział służb może wiązać się z wykorzystywaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
Dlatego osoba, która 9 lub 10 września zobaczy dużą liczbę mundurowych albo pojazdy służb jadące na sygnałach, nie powinna automatycznie zakładać, że doszło do rzeczywistego zdarzenia.
Mogą pojawić się utrudnienia na drogach
Ćwiczenia będą miały również znaczenie dla kierowców.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki ostrzega, że możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym.
Mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności oraz ustępowanie pierwszeństwa pojazdom ratowniczym.
Najważniejsze godziny to 8:00–16:00 w środę i czwartek, 9–10 września.
Urząd mówi wprost: zachowajcie spokój
W oficjalnym komunikacie znalazła się również informacja skierowana bezpośrednio do mieszkańców.
Nie ma powodów, aby widok dużej liczby służb traktować jako sygnał realnego zagrożenia.
„DRON-26” ma charakter szkoleniowy.
Celem jest sprawdzenie i doskonalenie współpracy pomiędzy służbami oraz procedur stosowanych w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia są częścią działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności i obroną cywilną.
Dwa dni ważnych ćwiczeń
Pierwsze działania rozpoczną się 9 września o godzinie 8:00. Drugi dzień ćwiczeń zaplanowano na 10 września.
W obu przypadkach mają potrwać do godziny 16:00.
Dla mieszkańców najważniejsza informacja jest prosta: więcej wojska i służb, sygnały świetlne i dźwiękowe oraz pozorowane akcje nie będą oznaczały rzeczywistego alarmu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.