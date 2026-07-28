Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. 382 budynki bez ciepłej wody. Część w szczycie fali upałów
Veolia Energia Warszawa zaplanowała na najbliższe tygodnie trzy poważne prace na sieci ciepłowniczej, które oznaczają czasowe wstrzymanie dostaw ciepłej wody łącznie do 382 budynków. Największa z nich obejmie okolice ulicy Woronicza na Mokotowie, druga Ursus, a trzecia Śródmieście. Dwie pierwsze wypadają dokładnie w dniach, w których nad Warszawę napłynie gorące powietrze i temperatura przekroczy 30 stopni.
Woronicza 32: 191 budynków od 16:00 w środę do 4:00 w sobotę
Najszerzej zakrojona operacja to modernizacja magistrali ciepłowniczej o średnicy 600 mm przy ulicy J.P. Woronicza 32. Prace potrwają od godziny 16:00 w środę 29 lipca do godziny 4:00 w sobotę 1 sierpnia, a w tym czasie dostawy ciepła zostaną wstrzymane do 191 budynków. To najdłuższa z trzech przerw, obejmująca dwie pełne doby i dwie noce.
Ursus: 157 budynków przy Posag 7 Panien od 8:00 29 lipca do 20:00 31 lipca
Równolegle ekipy pracują w Ursusie, przy ulicy Posag 7 Panien, gdzie zaplanowano prace prewencyjne oraz przebudowę magistrali ciepłowniczej. Przerwa rozpocznie się o godzinie 8:00 w środę 29 lipca i potrwa do godziny 20:00 w piątek 31 lipca, obejmując 157 budynków. Oznacza to, że w środę bez ciepłej wody zostanie jednocześnie kilkaset warszawskich adresów po dwóch przeciwległych stronach miasta.
Nowogrodzka 68: 34 budynki od 10 do 13 sierpnia
Trzecia praca ma mniejszy zasięg i wypada dwa tygodnie później. Przy ulicy Nowogrodzkiej 68 w Śródmieściu przebudowana zostanie komora ciepłownicza, a przerwa potrwa od godziny 15:00 w poniedziałek 10 sierpnia do godziny 14:00 w czwartek 13 sierpnia. Obejmie 34 budynki. Szczegółową i aktualizowaną listę adresów objętych przerwami Veolia publikuje pod adresem energiadlawarszawy.pl/przerwy.
Obie lipcowe przerwy wypadają w najgorętsze dni miesiąca
Zbieg terminów jest w tym roku wyjątkowo niekorzystny i warto go znać, planując te dni. Od 30 lipca nad Polskę napływa gorące powietrze, a w Warszawie temperatura sięgnie 31 do 32 stopni. Przerwa przy Woronicza obejmuje 30 i 31 lipca w całości, czyli oba dni kulminacji pierwszej fali, a przerwa w Ursusie kończy się dopiero wieczorem 31 lipca. W praktyce mieszkańcy 348 budynków spędzą najgorętsze doby lipca bez ciepłej wody w kranie.
Zimna woda z sieci wodociągowej pozostaje dostępna bez zmian, a przy takich temperaturach chłodny prysznic bywa nawet wygodniejszy. Problem dotyczy raczej zmywania, kąpieli małych dzieci i osób starszych oraz gospodarstw, w których ciepła woda z sieci zasila także pralkę czy zmywarkę. Warto sprawdzić dokładne godziny, bo przerwa przy Woronicza kończy się o 4:00 nad ranem, czyli jeszcze przed sobotnim porankiem.
Najbardziej zawodne są rury z końca lat 70. i z lat 80.
Powód prowadzenia prac latem jest prosty i tłumaczy go sama spółka. Jak powiedział rzecznik prasowy Veolii w Warszawie Paweł Zbiegniewski, remonty prowadzone są poza sezonem grzewczym, gdy mieszkańcy korzystają z systemu głównie dla ciepłej wody użytkowej, co pozwala wykonać je przy najmniejszych utrudnieniach i ograniczyć ryzyko awarii zimą, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest największe. Krótkie przerwy latem mają oznaczać większe bezpieczeństwo zimą.
Konkretniejszą odpowiedź na pytanie, co się właściwie wymienia, dał wcześniej dyrektor operacyjny i członek zarządu Veolii Energii Warszawa Bartłomiej Wrzosek, cytowany przez Magazyn Ciepła Systemowego. Wskazał, że przyczyn awarii jest wiele, ale najbardziej zawodne fragmenty sieci to te budowane pod koniec lat 70. i w latach 80., kiedy do ich produkcji używano stali gorszej jakości. To właśnie te odcinki trafiają w pierwszej kolejności do wymiany.
Sieć liczy blisko 1900 km i obsługuje ponad 1,4 mln warszawiaków
Warszawski system ciepłowniczy jest największy w Unii Europejskiej i czwarty co do długości na świecie. Tworzy go blisko 1900 km rurociągów na obszarze około 190 km kwadratowych, zasilających prawie 19 tys. węzłów cieplnych. Ciepło systemowe pokrywa około 80 proc. potrzeb cieplnych stolicy i korzysta z niego ponad 1,4 mln mieszkańców. Nad działaniem systemu czuwa ponad 600 pracowników, a sieć w 2023 roku skończyła 70 lat.
Liczba awarii spadła w ciągu dekady o 43 procent
Veolia przeznacza na modernizację i rozwój sieci średnio 100 mln zł rocznie i podaje wymierne efekty tych nakładów. W ciągu ostatniej dekady liczba awarii zmalała o 43 proc., poziom strat ciepła na przesyle spadł o 8 proc., a zużycie wody wymienianej w rurociągach o 42 proc. Ponad 55 proc. warszawskiej sieci stanowią dziś nowoczesne rury preizolowane, ograniczające straty ciepła.
Istotna jest też statystyka dotycząca samych usterek. Nowoczesne technologie diagnostyczne pozwalają wykryć i usunąć ponad 70 proc. awarii sieci bez długotrwałych zakłóceń w dostawie ciepła i ciepłej wody. Pozostałe 30 proc. to zdarzenia nagłe i nieprzewidziane, czyli dokładnie te, których w środku zimy nikt nie chce oglądać. Planowa przerwa w lipcu jest więc alternatywą dla nieplanowej awarii w styczniu.
Spółdzielnie i wspólnoty dostały informację co najmniej 7 dni wcześniej
Odbiorcami ciepła formalnie nie są pojedynczy mieszkańcy, lecz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, i to one otrzymały zawiadomienie od Veolii co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Dalszy obieg informacji zależy już od administratora budynku, dlatego część mieszkańców dowiaduje się o przerwie z kartki na klatce, a część dopiero przy kranie. Jeżeli w Twoim bloku takiego ogłoszenia nie było, to nie znaczy, że przerwy nie będzie.
Dwie daty i jeden adres decydują, czy w Twoim kranie będzie ciepła woda
Sprawdzenie zajmuje minutę i jest jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić: wejdź na energiadlawarszawy.pl/przerwy i odszukaj swój adres na liście, bo to ona, a nie ogłoszenie na klatce, jest źródłem aktualnym. Interesują Cię dwa terminy. Pierwszy to środa 29 lipca, od godziny 8:00 w Ursusie i od 16:00 w rejonie Woronicza, z powrotem ciepłej wody odpowiednio w piątek wieczorem i w sobotę nad ranem. Drugi to poniedziałek 10 sierpnia po południu w rejonie Nowogrodzkiej, z zakończeniem w czwartek 13 sierpnia po południu.
Jeżeli Twój adres jest na liście, przygotowanie sprowadza się do przesunięcia kilku czynności w kalendarzu. Pranie i zmywanie w gospodarstwach zasilanych ciepłą wodą z sieci warto zrobić przed środowym porankiem, a kąpiel małego dziecka czy osoby starszej zaplanować na wtorek wieczór. Zagotowanie garnka wody na kuchence wystarczy do umycia naczyń i do mycia, więc czajnik elektryczny w te dni bywa najlepszą inwestycją. Nagrzewnicowe podgrzewacze przepływowe montowane naprędce to zły pomysł, bo przy dwudobowej przerwie koszt i ryzyko przewyższają korzyść.
Warto też połączyć te daty z prognozą pogody, bo akurat w tym tygodniu jedno nakłada się na drugie. Od 30 lipca w stolicy będzie 31 do 32 stopni, a przy takiej temperaturze brak ciepłej wody jest znacznie mniej dotkliwy niż w listopadzie i to jest jedyna dobra strona tego zbiegu terminów. Jeśli natomiast w Twoim budynku ciepła woda nie wróci o wskazanej godzinie, zgłoszenie kieruje się najpierw do administratora, a informacji o awariach i przerwach udziela też miejskie centrum kontaktu Warszawa 19115.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.