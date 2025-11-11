Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się 13 listopada
Warszawiacy muszą przygotować się na kilkudniowe utrudnienia w kursowaniu metra linii M1. Od czwartku 13 listopada wieczorem aż do końca niedzieli 16 listopada nie będą kursowały pociągi na odcinku Wilanowska – Słodowiec. Powodem jest modernizacja systemu sterowania ruchem i podstacji energetycznej. W tym czasie pasażerowie będą mogli korzystać z zastępczych autobusów i tramwajów.
Modernizacja metra: nowoczesne systemy, krótsze przestoje
Jak informuje Metro Warszawskie, prace rozpoczną się 13 listopada około godziny 21:30. Na czterech stacjach – Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański – zostaną wymienione urządzenia sterowania ruchem pociągów. W tym samym czasie Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadzi modernizację rozdzielnicy prądu stałego na stacji Politechnika.
Celem inwestycji jest zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa warszawskiego metra. Nowe systemy pozwolą szybciej wykrywać i usuwać usterki oraz lepiej zarządzać ruchem pociągów na całej trasie.
Pociągi pojadą tylko częściowo
W czasie remontu metro będzie działało w dwóch krótszych odcinkach:
- Młociny – Słodowiec,
- Kabaty – Wilanowska.
Pomiędzy stacjami Wilanowska i Słodowiec kursowanie zostanie całkowicie wstrzymane.
Zastępcze autobusy i tramwaje
Aby ułatwić podróżowanie, ZTM uruchamia specjalną komunikację zastępczą.
Autobusy ZM1 pojadą trasą zbliżoną do linii metra. Wyruszą z przystanku Metro Wilanowska 04 przy Alei Niepodległości i będą zatrzymywać się w pobliżu wszystkich stacji metra aż do Słodowca.
Autobusy będą kursowały:
- co 3 minuty w ciągu dnia,
- co 4 minuty w niedzielę,
- co 5–7,5 minuty wieczorami.
Dodatkowo wprowadzono tramwajowe linie zastępcze:
- Linia 61 pojedzie z pętli Wyścigi przez Puławską, Marszałkowską, Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Marymoncką, aż do Winnicy.
- Linia 76 ruszy z Miasteczka Wilanów i dotrze do Tarchomina Kościelnego, jadąc przez centrum, Marszałkowską i most Marii Skłodowskiej-Curie.
Trasy obu linii poprowadzono w pobliżu kluczowych stacji metra – Wilanowska, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont, Słodowiec.
Nocne kursy i pomoc informatorów
Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały również w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 i 15/16 listopada) – aż do godziny 2:30, czyli tak długo, jak zwykle jeździ nocne metro.
W czasie remontu zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14.
Na głównych stacjach – Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika – będą obecni informatorzy ZTM, którzy pomogą pasażerom w przesiadkach i wskażą właściwe przystanki komunikacji zastępczej.
Co to oznacza dla pasażerów
Metro Warszawskie podkreśla, że modernizacja jest konieczna, by zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie podziemnej kolei, z której każdego dnia korzysta blisko 700 tysięcy osób.
Prace zostały zaplanowane tak, by przerwa w kursowaniu metra była jak najkrótsza i zakończyła się jeszcze przed poniedziałkowym szczytem komunikacyjnym.
Podsumowanie:
Od 13 do 16 listopada metro M1 nie będzie kursowało między Wilanowską a Słodowcem. Zastąpią je autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 i 76. Pasażerowie powinni uwzględnić dłuższy czas przejazdu i śledzić komunikaty ZTM Warszawa.
