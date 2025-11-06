Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się 8 listopada
Od 8 do 16 listopada pasażerowie kolei muszą liczyć się z dużymi zmianami w ruchu pociągów. W tym czasie Warszawa Centralna zostanie wyłączona z ruchu z powodu prac modernizacyjnych. Pociągi dalekobieżne nie będą zatrzymywały się na tej stacji, a część kursów zostanie skierowana na inne dworce.
Składy PKP Intercity i innych przewoźników dalekobieżnych będą w tym czasie kursować przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Część pociągów pojedzie objazdem przez Warszawę Gdańską lub Warszawę Główną.
Pociągi regionalne i podmiejskie – w tym Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska – będą nadal kursowały linią średnicową, czyli przez przystanki Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Dodatkowo, wybrane składy PKP Intercity wyjątkowo zatrzymają się także na Dw. Warszawa Śródmieście, aby ułatwić przesiadki w centrum.
Zmiany w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej
Największe zmiany czekają pasażerów linii S3. W czasie prac zostanie ona podzielona na dwa odcinki:
-
S3 – z Lotniska Chopina do stacji Warszawa Główna,
-
S30 – z Warszawy Wschodniej do Legionowa.
Pociągi będą kursowały co około 60 minut. Niewielkie korekty rozkładów pojawią się również na liniach S1, S2, S4 i S40.
Dojazd do centrum i linie zastępcze
Pasażerowie, którzy będą chcieli dostać się z rejonu Warszawy Gdańskiej do centrum, skorzystają z dodatkowej linii tramwajowej 77. Nowe tramwaje połączą przystanki Ratuszowa-ZOO i PKP Służewiec, jadąc przez Aleję Jana Pawła II i Aleję Niepodległości – a więc trasą łączącą Dworzec Centralny z Warszawą Gdańską.
Do centrum można będzie też dojechać metrem linii M1 lub tramwajami linii 15, które kursują przez ścisłe centrum.
Na największych stacjach – Warszawa Gdańska, Centralna, Śródmieście, Wschodnia i Zachodnia – pasażerom pomogą informatorzy PKP i ZTM, którzy wskażą objazdy, przystanki i możliwości przesiadek.
Honorowanie biletów
W czasie prac modernizacyjnych wszystkie bilety PKP Intercity będą honorowane w komunikacji miejskiej.
Pasażerowie z biletami jednorazowymi, odcinkowymi lub sieciowymi na przejazd przez Warszawę będą mogli korzystać z:
-
pociągów SKM linii S1, S2, S3, S4 i S40,
-
metra M1 i M2,
-
autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517,
-
tramwajów 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 – na odcinkach między warszawskimi dworcami kolejowymi.
To rozwiązanie pozwoli pasażerom bez dodatkowych kosztów przemieszczać się pomiędzy głównymi stacjami stolicy.
Kolejarze modernizują
Wyłączenie Dworca Centralnego jest konieczne, ponieważ od 8 do 16 listopada prowadzone będą intensywne prace torowe i remontowe. Modernizacja ma usprawnić ruch pociągów i poprawić bezpieczeństwo pasażerów.
Zamknięcie nie obejmuje całego budynku – część handlowa, gastronomiczna i podziemna dworca będzie działała normalnie. Kolejarze chcą wykorzystać czas mniejszego ruchu, by przeprowadzić m.in. naprawy ścian hali peronowej, modernizację oświetlenia, czyszczenie przejść podziemnych i wymianę kamiennych posadzek.
Po zakończeniu prac Warszawa Centralna ma być czystsza, jaśniejsza i bardziej przyjazna pasażerom.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż koleją w dniach 8–16 listopada, koniecznie sprawdź rozkład jazdy i stację odjazdu swojego pociągu. Nie zakładaj, że skład zatrzyma się na Dworcu Centralnym – wiele połączeń ruszy z innych stacji.
Warto także zarezerwować więcej czasu na przesiadki i skorzystać z komunikacji miejskiej, która w tym czasie honoruje bilety kolejowe.
