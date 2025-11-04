Pilny komunikat. Gigantyczne utrudnienia na polskim lotnisku. Przekierowane loty i ostrzeżenie dla pasażerów
Pasażerowie podróżujący z i do Małopolski muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Kraków Airport poinformował o przekierowaniu kilku lotów do innych portów lotniczych z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych. Jak przekazano w komunikacie, decyzje dotyczące zmian tras podejmowane są na bieżąco przez linie lotnicze, a sytuacja może się dynamicznie zmieniać.
Przekierowane loty do Katowic
Według oficjalnych informacji, do Katowice Airport zostały przekierowane następujące rejsy:
- TK 1271 – Turkish Airlines ze Stambułu,
- FR 82 – Ryanair z Rzymu-Ciampino,
- FR 9950 – Ryanair z Tuluzy,
- AY 1161 – Finnair z Helsinek,
- XQ 432 – SunExpress z Antalyi.
Jak wyjaśnia lotnisko, dane o przekierowaniach pochodzą z systemu INFLOT i są aktualizowane przez linie oraz firmy handlingowe. Pasażerowie proszeni są o bieżące śledzenie komunikatów przewoźników, ponieważ to oni posiadają najbardziej aktualne informacje dotyczące statusu lotu.
Powodem pogoda i ograniczona widoczność
Kraków Airport wystosował ostrzeżenie do podróżnych, w którym apeluje o zachowanie cierpliwości i sprawdzanie statusu rejsów przed przyjazdem na lotnisko.
„Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne mogą występować zakłócenia w ruchu lotniczym. Prosimy o sprawdzanie statusu swojego lotu i bieżące monitorowanie informacji” – przekazano w komunikacie.
Według wstępnych informacji problemy mogą potrwać do czasu poprawy widoczności i ustabilizowania pogody w rejonie Balic.
Jak sprawdzić status lotu?
Kraków Airport przypomina, że aktualne dane o przylotach i odlotach dostępne są na stronie internetowej www.krakowairport.pl oraz w aplikacji mobilnej #flyKRK. Pasażerowie mogą również pobrać aplikację z oficjalnych sklepów:
Lotnisko apeluje również, by osoby oczekujące na pasażerów lub planujące wylot nie przyjeżdżały wcześniej, dopóki nie potwierdzą statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika.
Co to oznacza dla podróżnych?
Dzisiejsze utrudnienia to jeden z najpoważniejszych incydentów pogodowych ostatnich miesięcy w krakowskim porcie lotniczym. Przekierowania do Katowic oznaczają konieczność dodatkowych transferów i wydłużony czas podróży. Linie lotnicze deklarują zapewnienie pasażerom niezbędnej pomocy oraz transportu do pierwotnego miejsca docelowego.
Władze lotniska przepraszają za niedogodności i przypominają, że bezpieczeństwo pasażerów jest nadrzędnym priorytetem. Sytuacja ma być monitorowana na bieżąco, a kolejne komunikaty będą publikowane na oficjalnych kanałach Kraków Airport.
