Pilny komunikat ministra po tragicznych wydarzeniach w szkołach

9 października 2026 12:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odniósł się do tragicznych i niepokojących wydarzeń związanych ze szkołami. Podkreślił, że potrzebna jest edukacja dotycząca reagowania na zagrożenia, ich rozpoznawania i odpowiednio wczesnego dostrzegania niepokojących sygnałów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Kierwiński zwrócił uwagę, że wydarzenia z ostatnich dni wywołały dużo niepokoju i nerwowości.

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„Żyjemy dziś tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w naszych szkołach. Widzimy, że te wydarzenia wprowadziły bardzo dużo nerwowości do naszego codziennego życia” – mówił minister.

Podkreślił również znaczenie przygotowania dzieci i dorosłych do właściwego reagowania.

„Konieczna jest edukacja w kwestii tego, jak reagować, jak diagnozować, jak dostrzegać zagrożenia” – zaznaczył.

Marcin Kierwiński pełni obecnie funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji.

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