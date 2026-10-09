Pilny komunikat ministra po tragicznych wydarzeniach w szkołach
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński odniósł się do tragicznych i niepokojących wydarzeń związanych ze szkołami. Podkreślił, że potrzebna jest edukacja dotycząca reagowania na zagrożenia, ich rozpoznawania i odpowiednio wczesnego dostrzegania niepokojących sygnałów.
Kierwiński zwrócił uwagę, że wydarzenia z ostatnich dni wywołały dużo niepokoju i nerwowości.
– „Żyjemy dziś tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w naszych szkołach. Widzimy, że te wydarzenia wprowadziły bardzo dużo nerwowości do naszego codziennego życia” – mówił minister.
Podkreślił również znaczenie przygotowania dzieci i dorosłych do właściwego reagowania.
– „Konieczna jest edukacja w kwestii tego, jak reagować, jak diagnozować, jak dostrzegać zagrożenia” – zaznaczył.
Marcin Kierwiński pełni obecnie funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Minister @MKierwinski w Warszawie: 💬 Żyjemy dziś tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w naszych szkołach. Widzimy, że te wydarzenia wprowadziły bardzo dużo nerwowości do naszego codziennego życia. I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Konieczna jest edukacja w kwestii tego, jak reagować, jak diagnozować, jak dostrzegać zagrożenia.
— Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 9, 2026
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.