Pizza Książula ma trafić do Żabki. Wyciekła cena i data premiery
Szykuje się jedna z głośniejszych premier w Żabce tej jesieni. Do sklepów sieci ma trafić pizza sygnowana przez Książula, czyli Szymona Nyczkę. W sieci pojawiły się już materiały promocyjne, z których wynika, że produkt będzie sprzedawany pod nazwą „MUALA na grubo od Książula”. Jest też konkretna cena i prawdopodobna data rozpoczęcia sprzedaży.
Pierwsze informacje o współpracy popularnego youtubera z Żabką pojawiły się na początku października. Początkowo portal DlaHandlu informował jedynie, że produkt ma pojawić się w sklepach w najbliższych dniach. Teraz w sieci krążą zdjęcia materiałów reklamowych i opakowań, które zdradzają znacznie więcej szczegółów.
Według materiałów promocyjnych pizza Książula ma pojawić się w sprzedaży 7 października 2026 roku. Oferta ma obowiązywać do 17 listopada lub do wyczerpania zapasów. Żabka nie opublikowała jednak jeszcze oficjalnego komunikatu prasowego potwierdzającego wszystkie te informacje.
„MUALA na grubo”. Dwa rodzaje pizzy
Na materiałach, które trafiły do internetu, widać dwa warianty nowego produktu:
- Fat Peppa,
- Fat Cheese.
Pizza ma być przygotowana na znacznie grubszym cieście niż klasyczne warianty dostępne obecnie w Żabka Menu. Materiały sugerują styl amerykański. Produkt ma znajdować się w lodówkach, a następnie być podgrzewany w sklepowym piecu.
Na opakowaniach wykorzystano wizerunek Książula oraz charakterystyczne określenie „MUALA”, doskonale znane widzom jego kanału.
Tyle ma kosztować pizza Książula
Najwięcej emocji może wywołać cena. Z materiałów promocyjnych wynika, że jedna pizza ma kosztować 24,99 zł.
Wariant Fat Peppa ma ważyć około 545–546 gramów. Oznacza to, że będzie to stosunkowo duży produkt na tle typowych gotowych pizz.
Cena będzie również wyższa niż w przypadku części obecnej oferty gastronomicznej Żabki, ale sieć od dłuższego czasu mocno inwestuje w dania przygotowywane na ciepło.
Pizza jest już ogromnym biznesem Żabki
To właśnie pizza okazała się jednym z największych hitów Żabka Menu.
Według oficjalnych danych sieci tylko w 2025 roku sprzedano ponad 16,5 mln pizz w stylu neapolitańskim. To średnio ponad 45 tys. sztuk każdego dnia. Rekord jednego dnia wyniósł około 88 tys. sprzedanych pizz.
Największym powodzeniem cieszyła się wersja Pepperoni. W ciągu roku klienci kupili jej ponad 6 mln sztuk.
Żabka informowała również, że wszystkie jej placówki zostały wyposażone w piece gastronomiczne, dzięki którym sieć może rozwijać ofertę ciepłych dań na dużą skalę.
Książulo ma potężną markę w internecie
Szymon Nyczka, znany jako Książulo, zbudował popularność przede wszystkim na filmach, w których odwiedza restauracje, bary, kebaby i lokale gastronomiczne, a następnie bezpośrednio ocenia jedzenie.
Dlatego wejście produktu sygnowanego jego marką do jednej z największych sieci convenience w Polsce może wywołać ogromne zainteresowanie jego widzów.
Co ciekawe, sam twórca wcześniej podkreślał, że ostrożnie podchodzi do reklamowania jedzenia ze względu na wiarygodność swoich recenzji. Właśnie dlatego potencjalna współpraca z Żabką wzbudziła w internecie tak duże zainteresowanie.
Premiera już za kilka dni?
Jeżeli informacje z materiałów promocyjnych się potwierdzą, pizza Książula pojawi się w Żabkach już w środę, 7 października.
Na razie należy jednak zaznaczyć, że informacje o terminie, cenie i wariantach produktu pochodzą z materiałów, które trafiły do internetu przed oficjalnym ogłoszeniem współpracy przez Żabkę.
Wszystko wskazuje jednak na to, że premiera jest bardzo blisko
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.