Płacisz za ogrzewanie? Sprawdź, kto może skorzystać z bonu ciepłowniczego. Nawet 3500 zł wsparcia
Nawet 3500 zł wsparcia na pokrycie rosnących kosztów ogrzewania przewidziano w ramach bonu ciepłowniczego na 2026 rok. Nie każdy jednak może otrzymać te pieniądze. Decydują dochody gospodarstwa domowego, sposób ogrzewania mieszkania oraz cena dostarczanego ciepła. Co ważne, termin składania wniosków już minął, ale osoby, które zdążyły dopełnić formalności, mogą nadal oczekiwać na rozstrzygnięcie swojej sprawy.
Rosnące koszty utrzymania mieszkań pozostają istotnym obciążeniem dla domowych budżetów. Szczególnie jesienią, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, wiele rodzin zastanawia się, czy może liczyć na dodatkowe wsparcie.
Jednym z mechanizmów pomocy jest bon ciepłowniczy, wprowadzony dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Świadczenie nie obejmuje jednak wszystkich osób płacących rachunki za ogrzewanie.
Nawet 3500 zł na ogrzewanie. Od czego zależy wysokość bonu?
Wysokość bonu ciepłowniczego za 2026 rok uzależniono od jednoskładnikowej ceny ciepła netto obowiązującej w danym systemie ciepłowniczym.
Przewidziano trzy poziomy wsparcia:
- 1000 zł – jeżeli cena ciepła przekracza 170 zł/GJ netto, ale nie jest wyższa niż 200 zł/GJ;
- 2000 zł – jeżeli cena przekracza 200 zł/GJ netto, ale nie jest wyższa niż 230 zł/GJ;
- 3500 zł – jeżeli cena ciepła przekracza 230 zł/GJ netto.
Są to kwoty jednorazowe przewidziane dla gospodarstwa domowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. Ostateczna wypłata może być niższa ze względu na sytuację dochodową.
Nie każdy otrzyma pieniądze. Obowiązują konkretne progi dochodowe
Aby otrzymać bon ciepłowniczy w pełnej wysokości, gospodarstwo domowe musi spełniać określone kryteria dochodowe.
Limity wynoszą:
- 3272,69 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego;
- 2454,52 zł miesięcznie na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
Przykładowo w czteroosobowej rodzinie próg dochodowy wynosi łącznie 9818,08 zł miesięcznie.
Przekroczenie limitu nie musi automatycznie oznaczać utraty całego świadczenia. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą kwota bonu zostaje pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.
Jeżeli po zastosowaniu tej zasady świadczenie byłoby niższe niż 20 zł, bon nie przysługuje.
Masz piec gazowy albo pompę ciepła? To ważne ograniczenie
Bon ciepłowniczy nie jest powszechnym dodatkiem do wszystkich rachunków za ogrzewanie.
Program obejmuje gospodarstwa korzystające z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, przy spełnieniu wymaganego progu ceny ciepła.
Oznacza to, że osoby ogrzewające dom samodzielnie za pomocą kotła gazowego, pompy ciepła, pieca na pellet czy węgiel nie otrzymują bonu wyłącznie z powodu wysokich rachunków za paliwo lub energię.
Samo zamieszkiwanie w bloku również nie przesądza o prawie do świadczenia. Kluczowe znaczenie ma źródło dostarczanego ciepła oraz cena obowiązująca w danej grupie taryfowej.
Termin składania wniosków minął 31 sierpnia
To szczególnie ważna informacja dla osób, które dopiero teraz dowiedziały się o programie.
Nabór wniosków o bon ciepłowniczy za 2026 rok zakończył się 31 sierpnia 2026 roku.
Wnioski można było składać od 1 lipca do 31 sierpnia. Zgodnie z przepisami dokumenty złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie wypłaty zostały już zrealizowane. Osoby, które złożyły wnioski w terminie, powinny oczekiwać na ich rozpatrzenie przez właściwy urząd.
Złożyłeś wniosek i nadal nie masz pieniędzy? Sprawdź, co dalej
Za rozpatrywanie wniosków odpowiadają właściwe organy gminy – wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
W przypadku prawidłowo złożonego wniosku przewidziano termin 90 dni na jego rozpatrzenie.
Jeżeli wnioskodawca nie otrzymał jeszcze informacji o przyznaniu świadczenia, może skontaktować się z urzędem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania i sprawdzić status sprawy.
Warto przygotować potwierdzenie złożenia wniosku oraz ewentualne dokumenty dotyczące ceny ciepła.
Dlaczego niektórzy mieszkańcy bloków nie otrzymają bonu?
Jednym z najważniejszych warunków programu jest cena ciepła przekraczająca 170 zł za gigadżul netto.
Jeśli w danym systemie ciepłowniczym cena nie przekracza tego poziomu, gospodarstwa korzystające z tego systemu nie kwalifikują się do bonu, nawet jeśli ich dochody są niskie.
Ministerstwo Energii wskazuje również, że w gminach, w których nie funkcjonuje odpowiedni system ciepłowniczy albo ceny nie przekraczają ustawowego progu, samorządy miały obowiązek opublikować stosowne informacje.
Dlatego dwa gospodarstwa o podobnych dochodach, mieszkające w różnych miejscowościach, mogą znaleźć się w zupełnie odmiennej sytuacji.
Co warto wiedzieć przed sezonem grzewczym?
Bon ciepłowniczy miał złagodzić skutki wzrostu cen ciepła systemowego. Nie jest jednak automatyczną dopłatą dla wszystkich mieszkańców Polski.
Najważniejsze pozostają trzy warunki: odpowiednio niski dochód, korzystanie z kwalifikującego się systemu ciepłowniczego oraz cena ciepła przekraczająca 170 zł/GJ netto.
Na 11 października 2026 roku nabór wniosków za 2026 rok jest już zamknięty. Osoby, które złożyły dokumenty do 31 sierpnia, mogą sprawdzać status sprawy w swoim urzędzie gminy.
Źródło: Ministerstwo Energii, Gov.pl, ustawa z 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym z późniejszymi zmianami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.