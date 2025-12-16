Planował zamach na jarmarku świątecznym. Mogło dojść do wybuchu. ABW aresztowało Mateusza W. Wiadomo kim jest mężczyzna
30 listopada 2025 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyli do akcji w trybie niecierpiącym zwłoki. Zatrzymali Mateusza W., studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powód był jeden i bardzo poważny – podejrzenie przygotowywania zamachu terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych.
Jak informuje Prokuratura Krajowa, równolegle przeprowadzono przeszukania na terenie województwa łódzkiego i lubelskiego. Zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z religią islamu, które mogą mieć znaczenie dowodowe.
Materiały wybuchowe, instrukcje i kontakty
Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany od dłuższego czasu gromadził wiedzę na temat wytwarzania materiałów wybuchowych. Chodziło nie o ciekawość czy teorię, ale o konkretne przygotowania do realnego ataku.
Śledztwo wykazało również próby nawiązania kontaktu z organizacją terrorystyczną. Celem było uzyskanie wsparcia w realizacji planowanego zamachu. Według prokuratury motywem działania miało być wywołanie masowego strachu oraz wsparcie tzw. Państwa Islamskiego.
Informacje te potwierdził w serwisie X rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Mateusza W. podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych, którego planował dokonać z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.…
— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) December 16, 2025
Zarzuty i decyzja sądu
Prokurator przedstawił Mateuszowi W. zarzut podejmowania działań przygotowawczych do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Chodzi o czyn, który mógł doprowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń wielu osób.
Zarzuty obejmują m.in. gromadzenie informacji o materiałach wybuchowych, próby ich pozyskania lub wytworzenia, poszukiwanie współpracowników oraz dążenie do uzyskania wsparcia dla planowanego ataku. Podstawą prawną jest art. 126c §2 kodeksu karnego w związku z art. 118a §1.
Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres 3 miesięcy.
Śledztwo trwa. Sprawa ma charakter rozwojowy
Postępowanie prowadzi delegatura ABW w Szczecinie pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Jak podkreśla prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej, sprawa ma charakter rozwojowy.
Służby nie wykluczają kolejnych ustaleń. Analizowane są zabezpieczone dane oraz materiały.
Co to oznacza dla Ciebie? Zagrożenie istnieje – bądź czujny
Ta sprawa pokazuje jedno – zagrożenia terrorystyczne nie są abstrakcją ani problemem „gdzieś daleko”. Mogą rodzić się cicho, lokalnie, bez sygnałów widocznych na pierwszy rzut oka. Skuteczna reakcja służb na wczesnym etapie mogła zapobiec tragedii w miejscu publicznym, w którym znalazłyby się przypadkowe osoby.
To także sygnał, że monitoring ekstremistycznych treści w sieci i reagowanie na nie ma realne znaczenie. Czasem wystarczy jeden dzień, by było za późno.
