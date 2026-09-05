Planujesz jutro zakupy? Niedziele handlowe w 2026 roku. Czy jutro zrobisz zakupy?

5 września 2026 20:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Osoby, które planują większe zakupy na niedzielę, powinny zrobić je jeszcze w sobotę. 6 września 2026 roku nie jest niedzielą handlową, dlatego większość dużych sklepów, dyskontów oraz centrów handlowych będzie zamknięta.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Co więcej, na kolejną niedzielę, podczas której będzie można zrobić zakupy bez ograniczeń, trzeba będzie poczekać wyjątkowo długo.

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Czy 6 września jest niedziela handlowa?

Nie. W niedzielę 6 września obowiązuje ograniczenie handlu. Oznacza to, że standardowo zamknięte będą m.in. sklepy takich sieci jak Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland czy Netto, a także większość sklepów znajdujących się w galeriach handlowych.

Nie oznacza to jednak, że nie będzie można kupić absolutnie niczego. Przepisy przewidują wyjątki od zakazu handlu.

Otwarte mogą być między innymi stacje paliw, apteki oraz niektóre piekarnie. Działać mogą również sklepy, w których sprzedaż osobiście prowadzi właściciel, o ile spełnione są ustawowe warunki.

Na kolejną niedzielę handlową trzeba długo czekać

I właśnie tutaj czeka największe zaskoczenie. We wrześniu, październiku ani listopadzie nie będzie ani jednej niedzieli handlowej.

Najbliższa przypada dopiero 6 grudnia 2026 roku. To oznacza, że od najbliższej niedzieli trzeba będzie czekać na nią dokładnie trzy miesiące.

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Pod koniec roku sytuacja zmieni się diametralnie. W grudniu handel będzie dozwolony aż w trzy kolejne niedziele:

  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia

Ma to związek ze zwiększonym ruchem w sklepach przed Bożym Narodzeniem.

Zakupy lepiej zrobić jeszcze w sobotę

Jeżeli więc ktoś planuje duże zakupy spożywcze lub wizytę w galerii handlowej, sobota 5 września jest ostatnim dniem tego weekendu, kiedy większość sklepów będzie działała na zwykłych zasadach.

W niedzielę pozostaną przede wszystkim placówki korzystające z ustawowych wyjątków. W przypadku konkretnego sklepu warto dodatkowo sprawdzić godziny otwarcia, ponieważ nawet placówki mogące legalnie prowadzić handel nie mają obowiązku otwierania się w niedzielę.

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